Mientras se acerca el día del debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para la Alcaldía de Lima, este lunes 14 de setiembre, a las 4 de la tarde, se reanuda la reunión de coordinación entre los partidos políticos que buscan llegar a la Municipalidad Metropolitana.

Esta reunión se da una semana después de que 14 -de las 26 agrupaciones que participan en los comicios a Lima- emplazaran al JNE a fijar posición sobre si entregará o no credenciales como alcalde en los casos de “reelección encubierta”.

Dicho escenario que se daría en un eventual triunfo de los candidatos a primeros regidores, que hayan sido elegidos como burgomaestres en los comicios del 2022.

“Instamos al Pleno del JNE para que, en un plazo perentorio e impostergable de tres (03) días hábiles, emita un pronunciamiento vinculante y definitivo, que precise si resulta legalmente procedente que los alcaldes electos el año 2022 reciban credencial de alcalde en el presente proceso”, indicaron los 14 partidos en el acta suscrita el 7 de setiembre.

También cuando se espera que se defina el pedido de Rafael López Aliaga, candidato a primer regidor de Renovación Popular, para participar en el debate de candidatos a alcaldes de Lima, que tendrá dos fechas: el lunes 21 y martes 22 de setiembre.

Incluso, el candidato a la alcaldía de Lima por Somos Perú, Carlos Bruce, en diálogo con El Comercio, ratificó su decisión de condicionar su participación en ese debate electoral al pronunciamiento del JNE sobre la entrega de credenciales.

Acta suscrita por 14 partidos políticos tras la reunión del lunes 7 de setiembre

Durante la cita, que se realizará en las instalaciones del Jurado Nacional de Elecciones, se espera que los representantes de las agrupaciones alcancen acuerdos sobre la dinámica del debate.

Según trascendió, en esta reunión se espera confirmar la participación de los partidos en el debate, la elección de moderadores y el sorteo de duplas.

Según la convocatoria, se busca “continuar con el diálogo respecto de los temas acordados en la primera reunión, realizada el lunes 7 de setiembre del año en curso”