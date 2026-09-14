Por Redacción EC

Mientras se acerca el día del debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para la Alcaldía de Lima, este lunes 14 de setiembre, a las 4 de la tarde, se reanuda la reunión de coordinación entre los partidos políticos que buscan llegar a la Municipalidad Metropolitana.

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