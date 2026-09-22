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Resumen

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El debate se dividirá en dos jornadas debido a la cantidad de candidatos al sillón metropolitano.
El debate se dividirá en dos jornadas debido a la cantidad de candidatos al sillón metropolitano.
Por Thalía Cadenas

Desde las 8 de la noche de este martes 22 de setiembre, los representantes de 13 partidos políticos que buscan llegar a la Alcaldía de Lima participan en la segunda y última fecha del debate, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones con miras a los comicios del 4 de octubre.

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