Desde las 8 de la noche de este martes 22 de setiembre, los representantes de 13 partidos políticos que buscan llegar a la Alcaldía de Lima participan en la segunda y última fecha del debate, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones con miras a los comicios del 4 de octubre.
Desde las 8 de la noche de este martes 22 de setiembre, los representantes de 13 partidos políticos que buscan llegar a la Alcaldía de Lima participan en la segunda y última fecha del debate, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones con miras a los comicios del 4 de octubre.
De las 13 agrupaciones, Renovación Popular y Perú Libre no cuentan con candidato a alcalde, sino a primer regidor: Rafael López Aliaga y Yuri Castro, respectivamente.
Participarán en el debate con sus candidatos a la Alcaldía el Frente de la Esperanza 2021 (Elizabeth León Chinchay); Partido Aprista Peruano (Mónica Yadira Yaya Luyo); Alianza Electoral Venceremos (Juan Carlos Alvarado Mestanza); Fuerza Ciudadana (Rubén Daniel Bonilla Espinoza); y Progresemos (Luis Miguel Llanos Carrillo).
De igual forma, el Partido Popular Cristiano (PPC) (Edgardo Renán De Pomar Vizcarra); Avanza País (Francis Allison Oyague); Acción Popular (Carlos Alberto Tejada Noriega); Visión Perú (Santiago Rosendo Abarca León); Fuerza Popular (Samuel Marcos Daza Taype); y Partido del Buen Gobierno (Carlos Gallardo Neyra).
Durante el debate, postulantes intercambiarán y confrontarán ideas sobre la visión de ciudad, limpieza pública, comercio ambulatorio y otros temas. Además, responderán preguntas ciudadanas y tendrán un espacio para brindar su mensaje final.
Como el lunes, el encuentro se realiza en el auditorio Mario Vargas Llosa de la Biblioteca Nacional del Perú, ubicada en San Borja. Los moderadores son los periodistas Omar Mariluz y Alicia Retto.
- Bloque 1: Presentación y visión de Lima
-Tiempo asignado:1 minuto y medio para cada candidato.
- Bloque 2: Debate entre 5 duplas y 1 terna
-Tiempo asignado:3 minutos por dupla o terna para preguntas, réplicas y respuestas mutuas.
- Bloque 3: Pregunta ciudadana y sin rodeos
Los candidatos responden dos preguntas vecinales seleccionadas de las 4,921 recibidas en la campaña “Pregúntale a tu candidat@”.
- Pregunta ciudadana: Responden en duplas y ternas.
- Sin rodeos: Responden Sí o No y por qué.
-Tiempo asignado: 1 minuto por cada candidato (por cada segmento).
BLOQUE 1: Presentación y visión de ciudad
- Frente de la Esperanza 2021: Elizabeth León Chinchay
- Partido Aprista Peruano: Mónica Yadira Yaya Luyo
- Perú Libre: Yuri Castro
- Renovación Popular: Rafael López Aliaga
- Alianza Electoral Venceremos: Juan Carlos Alvarado Mestanza
- Fuerza Ciudadana: Rubén Daniel Bonilla Espinoza
- Progresemos: Luis Miguel Llanos Carrillo
- Partido Popular Cristiano (PPC): Edgardo Renán De Pomar Vizcarra
- Avanza País: Francis Allison Oyague
- Acción Popular: Carlos Alberto Tejada Noriega
- Visión Perú: Santiago Rosendo Abarca León
- Fuerza Popular: Samuel Marcos Daza Taype
- Partido del Buen Gobierno: Carlos Gallardo Neyra
BLOQUE II: Duplas y ternas jornada
- Mónica Yaya y Francis Allison
- Luis Miguel Llanos y Alberto Tejada
- Rafael López Aliaga y Samuel Daza
- Edgardo de Pomar y Juan Alvarado
- Carlos Gallardo Neyra y Santiago Abarca
- Rubén Bonilla, Elizabeth León y Yuri Castro
BLOQUE III:
Pregunta ciudadana
- Elizabeth León y Rubén Bonilla
- Mónica Yaya y Luis Llanos
- Samuel Daza y Juan Carlos Alvarado
- Yuri Castro y Carlos Tejada
- Edgardo de Pomar y Rafael López Aliaga
- Santiago Abarca, Carlos Gallardo y Francis Allison
Sin Rodeos
- Edgardo de Pomar y Rafael López Aliaga
- Santiago Abarca y Yuri Castro
- Rubén Bonilla y Luis Llanos
- Carlos Tejada y Mónica Yaya
- Carlos Gallardo y Samuel Daza
- Juan Carlos Alvarado, Elizabeth León y Francis Allison
BLOQUE IV: Mensaje final
- Francis Allison Oyague
- Juan Carlos Alvarado Mestanza
- Samuel Marcos Daza Taype
- Luis Miguel Llanos Carrillo
- Carlos Gallardo Neyra
- Edgardo Renán De Pomar Vizcarra
- Carlos Alberto Tejada Noriega
- Elizabeth León Chinchay
- Yuri Castro
- Mónica Yadira Yaya Luyo
- Rubén Daniel Bonilla Espinoza
- Santiago Rosendo Abarca León
- Rafael López Aliaga