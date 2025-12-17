Rafael López Aliaga defiende presencia de portavoz de mineros informales en Renovación Popular

Al igual que en la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE), realizada en noviembre, el candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, dijo este martes estar “absolutamente en contra” de la minería ilegal y adelantó que, si es elegido, “vamos a entrar con sangre y plomo” a La Pampa, zona en Madre de Dios donde operan redes criminales extrayendo oro y otros minerales.

“[Estoy] absolutamente en contra, vamos a entrar con sangre y plomo a La Pampa, cosa que ningún candidato dice, que se preparen, va a entrar el Ejército”, manifestó en “Siempre a las ocho”, video podcast de El Comercio,

No obstante, el exalcalde de Lima defendió la presencia del abogado Javier Bernal Salas como cabeza de la lista de Renovación Popular a la cámara de diputados en Puno, a pesar de sus nexos con la minería informal.

Según reveló la Unidad de Investigación de este Diario, Bernal Salas es uno de los representantes de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin), y vicepresidente de la Asociación de Pequeños Mineros y Mineros Artesanales de Sandia y Carabaya (Puno).

Rafael López Aliaga anuncia la adhesión de Javier Bernal y Raúl Pinedo como militantes de Renovación Popular en julio del 2024.

Y, además, es investigado desde el 2020 por la Fiscalía Especializada de Juliaca por el presunto delito de lavado de activos, vinculado a un caso de minería ilegal. Aunque él niega realizar esa actividad.

Al respecto, López Aliaga consideró a Bernal Salas como “un abogado de primer nivel en Puno” y “una gran persona”.

“Él es abogado, no es minero ilegal, lo máximo [que] podrá ser [es] minero informal”, manifestó.

Incluso, el candidato presidencial de Renovación Popular criticó a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) por realizar campañas en contra de la minería ilegal e informal. Añadió que este gremio gasta “millones en publicidad insultando a 400 mil familias que hacen minería ancestral”.

“No puedes quitarle el pan a la gente que vive de esto, son 400 años de historia haciendo minería en el Perú. El señor [Bernal] es un abogado de primer nivel, con maestría y doctorado”, remarcó.

Un doble discurso

Al respecto, el abogado César Ipenza, experto en derecho ambiental, lamentó la posición de López Aliaga y criticó que califique como “una persona de primer nivel” a Bernal, cuando este representa a la Confemin, un gremio que “cuestiona y se opone a la política del Estado peruano en la lucha contra la minería ilegal”.

“El señor López Aliaga quiere representar y liderar al Estado, entonces, cómo es posible que tengamos a una persona que representa los intereses de la minería informal [en su partido]. La Confemin ha sido el principal actor y que genera movilizaciones en contra de cualquier medida en defensa de la sociedad”, manifestó.

En diálogo con El Comercio, consideró que existe una contradicción en el discurso del candidato presidencial de Renovación Popular. “¿Cómo puede decir que va a tener una lucha frontal contra la minería ilegal cuando lleva a uno de los asociados a la Confemin, que es el gremio que impide un control del Estado [de esta actividad]?”, remarcó.

Ipenza rechazó los cuestionamientos de López Aliaga a la SNMPE por ser parte del Colectivo PAS (País Seguro), que en el último año ha realizado una campaña publicitaria sobre los efectos devastadores de la minería ilegal, sobre todo en el desborde de la criminalidad.

“El Colectivo PAS no solo es de la SNMPE, sino que involucra a todo el sector empresarial peruano, porque están los gremios más grandes del país, las cámaras de comercios, las universidades y organizaciones de conservación del medio ambiente. Lamentablemente, [el exalcalde de Lima] recurre a un discurso facilista”, acotó.

Fusión de ocho ministerios

En otro momento, López Aliaga afirmó que, si llega a ganar las elecciones generales de 2026, aplicará “un shock legislativo que cambie la estructura del Estado” en los primeros 180 días de un eventual gobierno de Renovación Popular. Este incluye la fusión de ocho ministerios “ligados al bienestar humano”.

“Los primeros 180 días [vamos a aplicar] un shock legislativo que cambie la estructura del Estado, [vamos a] reducir ministerios y órdenes de servicio, cualquier funcionario de cualquier nivel contrata gente. Como gerente privado dijo que esto no puede ser así”, manifestó en “Siempre a las ocho”, video podcast de El Comercio.

López Aliaga dijo que no solo hay “mochasueldos” en el Congreso, sino “en todos los niveles del Estado”. “En el mismo Congreso hay que cortarlo”, agregó.

El exalcalde de Lima explicó que la reducción de ministerios pasa por la fusión de ocho carteras “ligadas al bienestar del hombre y humano”.

“Son más o menos ocho ministerios que serán uno solo. No te voy a dar mi fórmula, me ha costado mucho trabajo, no quiero que me copien”, complementó, al ser consultado cuáles serían los sectores que se concentrarían en uno solo.

El candidato presidencial de Renovación Popular refirió que de 19 ministerios se pasaría a tener 12 y que la fusión de ocho carteras permitirá “un manejo más eficiente con una sola cabeza, un buen gerente”.

“Y me ahorro un montón, se centralizan las compras en una sola [entidad] y tengo control absoluto de que no haya órdenes de servicio que sean dadas a mano [a dedo]. En un país normal no se crean ministerios a la loca. Nos están robando [plata en tanta burocracia], ese dinero debe ir a infraestructura”, remarcó.

El ex primer ministro Juan Jiménez Mayor consideró que la propuesta de López Aliaga “es una copia de la agenda libertaria”, en referencia al presidente de Argentina, Javier Milei.

En comunicación con El Comercio, Jiménez Mayor explicó que en Argentina no desaparecieron los sectores, sino que “se bajaron de nivel y se concretan en organizaciones más grandes”.

“Lo que se reducen son las funciones [en salud, educación, promoción del empleo y medio ambiente, entre otras] que hoy se comparten con los gobiernos subnacionales. El problema es que, en nuestro modelo de gobierno, los ministerios son entes rectores de estas funciones y deben tener un liderazgo desde el Ejecutivo, sino vamos al caos”, explicó.

El ex jefe de Gabinete Ministerial dijo que lo “óptimo”, en vez de reducir ministerios, es ejecutar “un programa de racionalización para encontrar los puestos claves y funciones que desarrollar”.

Cuestiona al JNE por retiro de Acción Popular

El exalcalde de Lima, además, calificó como “una locura” que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) haya anulado las elecciones primarias en Acción Popular y, por ende, su retiro de los comicios generales de abril próximo. Criticó que el JNE no haya intervenido antes, cuando ya había denuncias de un presunto fraude en el partido de la lampa.

Al ser consultado sobre si buscaría sumar a Renovación Popular a la congresista María del Carmen Alva y al exparlamentario Víctor Andrés García Belaunde en calidad de invitados, López Aliaga dijo que “los plazos ya vencieron”. “Nosotros no estamos jugando, nuestra lista tiene más de un año, incluso la de invitados, son temas que se han trabajado hace cuatro años. No se arma pues al pin boom bang, ¿no? […] “Ya qué haces, hay compromisos con gente seria que son invitados”, acotó.

López Aliaga lamentó que el acciopopulismo esté fuera de las elecciones. Añadió que tiene una amistad de años con el exdiputado Alfredo Barnechea, a quien un sector del acciopopulismo acusa de haber suplantando a delegados para ganar las internas del partido de la lampa.

También criticó a los partidos políticos-entre ellos Sí Creo, del periodista Carlos Espá-por no presentar completas sus listas al Senado y a la cámara de diputados. “Es una falta de respeto al Perú”, subrayó.

El exalcalde de Lima dijo estar dispuesto a “pasar la página” con el conductor de televisión Phillip Butters, quien hace dos semanas renunció a Avanza País y a su precandidatura. Ambos tuvieron un intercambio de críticas durante los últimos meses.

“Ahora saliendo de acá me voy a comer un cebiche con Butters y paso la página, por mí [depende]. Para mí, la sangre está por encima de la política. Seguramente [está resentido], no es mi tema, es problema de él, yo ahorita estoy en la campaña”, acotó.

Más información

En noviembre último, durante la CADE Ejecutivos, López Aliaga anunció que los siete mineros informales y miembros de la Confederación Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Confemin Perú), entre ellos su presidente Máximo Franco Bequer, “han sido expulsados” del partido celeste.

“Yo detecté a uno o dos, a Franco Bequer, creo que era el jefe de toda esta gente. Lo chapé en una operación rara, [y le dije] para afuera. A mí, no me tiembla la mano […] Estoy en política por responsabilidad con mi país, porque hay poca gente que asume este rol”, complementó.

No obstante, Franco Bequer dijo que el exalcalde de Lima mintió, porque él renunció de manera irrevocable a Renovación Popular.

“Debo desmentir al señor López Aliaga respecto a lo que ha dicho. En primer lugar, a mí no me ha expulsado. No me ha expulsado él porque, primeramente, se supone que es un partido y el personero es quien tendría que haberme notificado. Yo he renunciado de manera irrevocable por declaraciones que él ha dado”, dijo entonces a RPP.