El candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, presentó ante el Ministerio Público una denuncia contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, por omisión de funciones y permanente estado de flagrancia y pidió su detención inmediata.

En conferencia de prensa, el líder del partido celeste se mostró indignado por el deficiente manejo de la ONPE en el despliegue del material electoral- que generó que 63 mil peruanos no pudieran votar- y calificó la situación de “fraude electoral único en el mundo”. “Ni Maduro, en su peor momento, hizo esto en Venezuela, ninguna narcodictadura lo ha hecho”, señaló desde su local de campaña en Jesús María luego de conocer el flash electoral.

López Aliaga estaba acompañado por Norma Yarrow y el personero legal de su agrupación, Fernando Sandoval Ruiz.

El autodenominado ‘Porky’ criticó que el titular del organismo haya minimizado la situación y, en un primero momento, anunciara que las 211 mesas que no pudieron ser instaladas quedaban anuladas y los electores libres de cualquier tipo de multa electoral. Además de denunciar fraude, pidió que se extienda el horario de las elecciones y que se suspenda el boca de urna. También anunció un plantón afuera del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“El señor Corvetto está denunciado penalmente y va a tener dos denuncias más [...] El perjuicio para Renovación Popular es de 1,2% respecto de esa espuria boca de urna que el JNE lamentablemente ha consumado [...] El JNE es cómplice de lo que ha perpetrado la ONPE [...] que no haya suspendido la boca de urna sabiendo que hay un daño, lo voy a poner así: un 20% de los votos de Lima pertenecen a Fuerza Popular, un 20% de Renovación Popular”, expresó.

Desde temprano, el líder del partido celeste ya expresaba su preocupación por los problemas presentados en el desarrollo de las elecciones, principalmente el retraso en la instalación de las mesas debido a la falta de material electoral, en especial en distritos del sur de Lima.

Debido a ello, a las 3 pm, ofreció una conferencia de prensa en la que cuestionó la “grave falta de responsabilidad” de Corvetto: “Es insólito que el 13% de las mesas de Lima Metropolitana no hayan sido abiertas y sí hayan sido abiertas el 100% de mesas en todo el Perú. El histórico ha sido el 1% de no apertura de mesas, este caso rarísimo, 13%, tiene connotaciones penales. Este proceso está manchado, pero no quiero que esté viciado”, expresó el candidato.

El líder de Renovación Popular criticó en todo momento que el material no haya pernoctado en los locales de votación y se haya distribuido de manera improvisada este domingo, en algunos casos incluso a las 11 am.

“ONPE, el señor Corvetto, tenía la responsabilidad, de acuerdo a su plan operativo, de tener - en todos los locales a nivel de Perú, de acuerdo con su plan operativo, todo el material listo. No era hoy que tenía que estarlo entregando a la loca, sino hasta ayer”, manifestó el postulante al sillón rojo.

En esa actividad, ‘Porky’ estuvo flanqueado por la exfiscal de la Nación y congresista, Gladys Echaíz; Norma Yarrow, integrante de su plancha; y el abogado Wilber Medina.

“Piero Corvetto debe ser detenido de manera inmediata [...] Somos el hazmerreir del mundo. En la historia de las democracias del mundo nunca se ha visto esto y en el Perú es la primera vez [… ] ¿Qué fe le vamos a tener al conteo si en muchas mesas no funcionan las computadoras, las claves, los conectores? ”, sentenció Medina.

Luego ironizó: “Qué casualidad que esto haya pasado en Lima. ¿Qué extraño, verdad? O sea, lo que está más cerca del local central de ONPE llega tarde o no llega, pero lo que está lejos, en Puno, la Amazonía […] eso insulta el sentido común”, expresó el letrado.

En tanto, la denuncia señala que es de conocimiento público que en diferentes distritos electorales de Lima, se reportaron fallas en el sistema de la ONPE que retrasaron la apertura de las mesas. Además, que las herramientas tecnológicas implementadas por el organismo electoral tuvieron problemas de conexión y reconocimiento de códigos, lo que impidió el inicio del proceso electoral en los diversos locales de Lima y el Callao.

También afirma que hubo omisión en la distribución del material electoral con el objetivo de impedir el voto y afectar a los candidatos con mayor arraigo y alcance tanto en Lima como en el Callao.

Además, detalla que lo ocurrido conllevó la preocupación y el pronunciamiento de instituciones como la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y la Defensoría del Pueblo.

La primera exhortó a los organismos electorales a “cumplir cabalmente con las funciones que la Constitución y las leyes les asignan”. Asimismo, señaló que la presidencia de la JNJ solicitará al pleno el inicio de las investigaciones disciplinarias e inclusive la revisión del proceso de ratificación de Corvetto como titular de la ONPE.

En el caso de la defensoría, saludó que el pleno del JNE y la ONPE optaran por ampliar el horario de instalación de mesas y para sufragar.

Denuncia penal contra Piero Corvetto

Denuncia penal contra Piero Corvetto

Desayuno electoral y votación

El candidato de Renovación Popular inició su jornada desde tempranas horas de la mañana con un desayuno electoral en la losa deportiva “La Bombonera”, en San Juan de Miraflores.

En medio de aplausos de los asistentes, el autodenominado ‘Porky’ hizo su ingreso al establecimiento al promediar las 8:20 a.m. Lo esperaban Norma Yarrow, integrante de su plancha y candidata al Senado, y representantes de las ollas comunes.

En el evento, el candidato reiteró sus promesas de campaña, celebró que sus simpatizantes lo llamen ‘Porky’ y repartió panes con chicharrón de una conocida sanguchería

Rafael López Aliaga en su desayuno electoral.

El local en el que ofreció el desayuno electoral fue supervisado al milímetro por la Policía Nacional de Perú y sus equipos especiales SUAT, UDEX y la unidad canida con el fin de prevenir cualquier amenaza contra el exalcalde de Lima.

Luego se dirigió a su local de votación y al salir ya se mostraba indignado por los inconvenientes ocurridos en este proceso electoral.