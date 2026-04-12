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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, presentó ante el Ministerio Público una denuncia contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, por omisión de funciones y permanente estado de flagrancia y pidió su detención inmediata.