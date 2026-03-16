El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, lanzó críticas contra la familia de César Acuña durante un mitin realizado en Trujillo este lunes 16 de marzo.

Durante su intervención, cuestionó la presencia del entorno de Acuña en distintas entidades del Estado.

“Donde hay corrupción hay cochinada está la familia Acuña (…) son un montón, se reproducen y van tomando el ministerio, por ejemplo, de Salud, Minsa, Essalud, y lo ven como una forma de apropiarse del 100% del presupuesto, con la señorita Horna también lamentablemente”, afirmó.

Asimismo, exhortó a los asistentes a no respaldar a Alianza para el Progreso. “Entierren a APP, entierren a Acuña, está en sus manos”, expresó.

Reportaje dominical

Un informe del programa Cuarto Poder dio cuenta de presuntos vínculos en contrataciones dentro del Seguro Social de Salud. El reportaje expuso un contrato por más de dos millones de soles para la provisión de alimentos en un hospital de Chiclayo.

Según la investigación, Brunella Horna, nuera de Acuña, aparece relacionada a este caso a través de su entorno familiar. Además, se indicó que datos consignados por la empresa adjudicataria estarían vinculados a Gustavo Horna Novoa, padre de la mencionada figura pública.

Presidente de EsSalud

Por su parte, el candidato presidencial de Alianza para el Progreso, César Acuña, se refirió a los cuestionamientos en torno al actual presidente ejecutivo de EsSalud, Luis Rosales Pereda, vinculado a su agrupación.

El líder de APP negó haber intervenido en su designación y afirmó: “Yo no tengo que ver en absoluto en el nombramiento, yo ni lo conozco”. Añadió que no puede responder por decisiones del Ejecutivo respecto a personas que militan en su partido.