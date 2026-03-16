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Rafael López Aliaga desde Trujillo: “Donde hay corrupción está la familia Acuña”. (Fotos: Joel Alonzo @photo.gec)
Rafael López Aliaga desde Trujillo: “Donde hay corrupción está la familia Acuña”. (Fotos: Joel Alonzo @photo.gec)
Por Redacción EC

El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, lanzó críticas contra la familia de César Acuña durante un mitin realizado en Trujillo este lunes 16 de marzo.

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