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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Alexander Villarroel Zurita

A lo largo de catorce páginas, el partido Renovación Popular sustenta su recurso para que el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) revoque su decisión que fija como criterio el impedir que un primer regidor que ejerció como alcalde en el período inmediato anterior asuma la Alcaldía, lo que tendría efectos directos en la situación de Rafael López Aliaga. También plantea que, en su defecto, determine que este “criterio restrictivo”, como se le considera, no se aplique en la actual contienda, sino que recién surta efectos en futuras elecciones, alegando que se trata de una decisión “inconstitucional”, entre otros.

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