Tres días después de conocerse que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) rechazó el pedido de reconsideración de Renovación Popular, Rafael López Aliaga afirmó este domingo que en caso él no pudiera asumir la Municipalidad de Lima se encuentra “tranquilo” de “tener a Janette Alonzo como alcaldesa”.

“Querida Janette Alonzo, mi compañera de fórmula. Digo una cosa clara, estoy litigando contra esta mafia (...) que me ha robado cuatro elecciones ya. En el caso que yo no pudiera asumir estoy tranquilo de tener Janette Alonzo como alcaldesa de Lima. No tengo ningún problema, la conozco (…) y se como ha ido subiendo a punta de esfuerzo”, exclamó.

El lunes pasado, en un pronunciamiento también con López Aliaga, Alonzo había anunciado que se sentía “preparada y con mucha experiencia para dirigir la ciudad de Lima”. “Si el Jurado Nacional de Elecciones mantiene su postura y decide darme las credenciales, asumiré este compromiso con absoluta responsabilidad, dedicación absoluta y pleno respeto a la ley”, exclamó en aquel momento.

Este domingo 22 de noviembre, en Villa María del Triunfo, el líder de Renovación Popular enfatizó que “se encuentra litigando contra esta mafia”, en alusión a los recursos que presentó su partido contra la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

López Aliaga, postuló como primer regidor en la lista de Renovación Popular, participó en una actividad en Villa María el Triunfo, junto a Janette Alonzo, virtual segunda regidora de la Municipalidad de Lima y quien sería la alcaldesa de la capital tras la resolución del Jurado Nacional de Elecciones del 6 de noviembre contra la llamada reelección encubierta.

Aquel día, más de un mes después de los comicios del 4 de octubre, el JNE resolvió que aquellos primeros regidores electos que hayan sido alcaldes en el período inmediato anterior no serán proclamados, ni recibirán las credenciales para ejercer la alcaldía durante la nueva gestión.

En respuesta, el partido celeste presentó una serie de recursos, uno de ellos fue un pedido de reconsideración que el jueves 19 de noviembre fue desestimado por el pleno del máximo tribunal electoral.

En otro momento, López Aliaga reiteró sus críticas contra Roberto Burneo, presidente del JNE. “Ahora quiero ver a Burneo a ver que dice, quiero ver como interpreta la ley”, enfatizó.