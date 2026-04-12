Rafael López Aliaga, candidato al sillón presidencial del Perú por Renovación Popular, llegó poco antes de las 8:00 a. m., al distrito de San Juan de Miraflores para tomar el tradicional desayuno electoral. El ex alcalde de Lima estuvo acompañado de Norma Yarrow, candidata a la vicepresidencia.

Durante este momento, López Aliaga atendió los pedidos de sus partidiarios y algunos dirigentes vecinales. En un momento del desayuno, el candidato se levantó de la mesa y empezó a repartir desayuno a las personas que fueron a acompañarlo.

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¿Como votar en estas elecciones 2026?

La jornada de votación se llevará a cabo el domingo 12 de abril de 2026, en el horario de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. En tanto, los miembros de mesa deberán acudir a su local de sufragio desde las 6:00 a.m. para la instalación de las mesas.

Antes de asistir a votar, se aconseja revisar el local asignado y confirmar si se ha sido designado como miembro de mesa mediante las plataformas oficiales de los organismos electorales. Puedes verificar si cumples ese rol en el siguiente enlace.