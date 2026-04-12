Resumen

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López Aliaga es un empresario y político peruano que ejerció como alcalde metropolitano de Lima desde el 1 de enero de 2023 hasta el 13 de octubre de 2025. Foto: GEC
López Aliaga es un empresario y político peruano que ejerció como alcalde metropolitano de Lima desde el 1 de enero de 2023 hasta el 13 de octubre de 2025. Foto: GEC
Por Redacción EC

Rafael López Aliaga, candidato al sillón presidencial del Perú por Renovación Popular, llegó poco antes de las 8:00 a. m., al distrito de San Juan de Miraflores para tomar el tradicional desayuno electoral. El ex alcalde de Lima estuvo acompañado de Norma Yarrow, candidata a la vicepresidencia.

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