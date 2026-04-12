Rafael López Aliaga, candidato al sillón presidencial del Perú por Renovación Popular, llegó poco antes de las 8:00 a. m., al distrito de San Juan de Miraflores para tomar el tradicional desayuno electoral. El ex alcalde de Lima estuvo acompañado de Norma Yarrow, candidata a la vicepresidencia.
Durante este momento, López Aliaga atendió los pedidos de sus partidiarios y algunos dirigentes vecinales. En un momento del desayuno, el candidato se levantó de la mesa y empezó a repartir desayuno a las personas que fueron a acompañarlo.
La jornada de votación se llevará a cabo el domingo 12 de abril de 2026, en el horario de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. En tanto, los miembros de mesa deberán acudir a su local de sufragio desde las 6:00 a.m. para la instalación de las mesas.
Antes de asistir a votar, se aconseja revisar el local asignado y confirmar si se ha sido designado como miembro de mesa mediante las plataformas oficiales de los organismos electorales. Puedes verificar si cumples ese rol en el siguiente enlace.
Abogados especialistas en temas electorales explicaron el funcionamiento de la franja electoral. Agregaron que la ONPE ha destinado un total de 80 millones de soles para la contratación de espacios en radio, televisión y medios digitales.
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