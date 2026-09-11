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Resumen

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Las Elecciones Regionales y Municipales entran en su recta final y la controversia sobre la eventual entrega de credenciales de alcalde a quienes postulan como primeros regidores, entre ellos Rafael López Aliaga (Renovación Popular), sigue vigente.

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