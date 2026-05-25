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A menos de dos semanas para la elección de segunda vuelta, el excandidato presidencial Rafael López Aliaga (Renovación Popular) exhortó a no sufragar por la “izquierda radical”, en referencia a Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y tampoco a votar en blanco o viciado.

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