A menos de dos semanas para la elección de segunda vuelta, el excandidato presidencial Rafael López Aliaga (Renovación Popular) exhortó a no sufragar por la “izquierda radical”, en referencia a Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y tampoco a votar en blanco o viciado.

Aunque evitó mencionar su nombre, la única opción que dejó abierta fue la de Keiko Fujimori (Fuerza Popular).

“No al voto en blanco, no al voto viciado, no al voto por el comunismo ni la izquierda radical”, manifestó el exalcalde de Lima en un pronunciamiento de prensa, en el que estuvo acompañado por los virtuales senadores, diputados y parlamentarios andinos de su agrupación.

López Aliaga remarcó que ante “el riesgo inminente de caer en manos de una izquierda radical o un comunismo radical, no somos tibios, somos muy claros”.

A su turno, la secretaria general de Renovación Popular, Norma Yarrow, dio cuenta de un comunicado de su agrupación en el mismo tenor de los expresado por su líder. Es decir, a llamar a sus simpatizantes no votar por la izquierda.

(Foto: Julio Reaño/ El Comercio)

“Ha sido clarísimo este comunicado, pero también queremos dejar en claro que seguiremos luchando para descubrir todo lo que pasó en estas elecciones […] Nos han quitado una posibilidad como partido político, que tenía propuestas claras para defender al país, pero no podemos pedir que voten en blanco, que vicien el voto o que no vayan a votar”, manifestó la actual congresista.

¡𝐍𝐎 𝐀𝐋 𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐒𝐌𝐎❗

¡NO AL VOTO EN BLANCO! ¡NO AL VOTO VICIADO! pic.twitter.com/EoZKhMfTPf — Renovación Popular (@Renovacion_Peru) May 25, 2026

El Comercio intentó contactarse con López Aliaga, Yarrow y el congresista Alejandro Muñante para conocer más detalles de su posición y por qué evitaron mencionar los nombres de los dos candidatos, pero al cierre de esta nota no obtuvo respuesta.

El vicealmirante en retiro Francisco Calisto Giampietri, virtual senador de Renovación Popular, también hizo uso de la palabra.

“El día de hoy estamos frente al Perú tomando una decisión que es para nosotros trascendental. Quienes hablan somos parte de una generación que ha visto los destrozos que puede hacer en un pueblo la ideología radical […] No podemos ser tibios frente al peligro. No podemos votar en blanco ni viciar el voto y tampoco podemos darle espacio a esta izquierda que lo único que ha buscando es destruir al Perú”, subrayó.

El último sábado, el Partido del Buen Gobierno, del exministro de Defensa Jorge Nieto, anunció que no respaldarían ni a Fujimori ni a Sánchez y llamó a sus seguidores a votar en blanco o nulo.

“A todos ellos que son votantes y ciudadanos informados les invitamos a viciar su voto marcando en la boleta ‘queremos un buen gobierno’, pero respetaremos absolutamente la decisión que ellos tomen porque son gente con pleno ejercicio libre de conciencia”, exclamó el excandidato presidencial.

País para Todos, agrupación que postuló al actor cómico Carlos Álvarez a la Presidencia, decidió no apoyar a ninguno de los dos candidatos que se disputan el balotaje.

“Creemos firmemente que cada ciudadano tiene el derecho de decidir soberanamente su voto, sin imposiciones ni presiones políticas. Los partidos políticos están llamados a representar ideas, principios y propuestas para el país; no a imponer decisiones sobre la conciencia de los ciudadanos ni a reemplazar su voluntad”, se lee en su comunicado.

La ruta legal y constitucional

En otro momento, López Aliaga cuestionó que ningún otro partido los haya apoyado en su denuncia de presunto fraude y adelantó que su “pelea” va a continuar.

“La pelea de Renovación Popular continúa, vamos a demostrarle al Perú que estas elecciones no son legales ni legítimas, continuaremos en la pelea sin ir al golpe de Estado ni nada en contra de la democracia, vamos a ir por la ruta constitucional y legal”, expresó.

El excandidato presidencial de Renovación Popular dijo que a pesar del “ataque direccionado” en contra de su partido, este logró obtener más de 2 millones de votos.

Y cuestionó al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, por aún no resolver, según insistió, 25 recursos presentados para dejar sin efecto la primera vuelta.

Además, criticó que el JNE no haya dispuesto una auditoría internacional a los sistemas informáticos que utilizó la ONPE para procesar y contar los votos de la elección del 12 de abril.

“Es lamentable que esta segunda vuelta vaya con el mismo software no auditado. Para mí, la empresa M&T que tiene a una persona, no es un auditor, es una burla al Perú. Y cuando se le ha pedido a Burneo que establezca un peritaje internacional, tampoco [lo hace]. Este señor se audita a sí mismo”, acotó.

Al cierre de esta nota, López Aliaga no entregó pruebas fehacientes sobre su denuncia de presunto fraude.

Durante la campaña presidencial de primera vuelta, la única vez que Fuerza Popular y Renovación Popular tuvieron un enfrentamiento abierto fue en febrero último, cuando el fujimorismo responsabilizó al exalcalde limeño por el ingreso del perulibrista José María Balcázar a la Presidencia, tras la destitución de José Jerí (Somos Perú).

La bancada celeste fue una de las promotoras de la moción de censura contra Jerí Oré por sus reuniones no registradas con empresarios chinos.

Fujimori Higuchi evitó, en las últimas semanas, responder a las críticas de López Aliaga, quien deslizó que ella sería parte del presunto fraude en su contra y estimó que volvería a perder.