icono te lo cuento
00:0000:00
Por Alexander Villarroel Zurita

A más de una semana de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el panorama aún se muestra ajustado en la disputa por la Alcaldía de Lima. Renovación Popular, con el 27,714% de los votos válidos, y Avanza País, con el 26,833%, mantienen una diferencia de unos 46.053 votos entre ambos partidos. De momento, más de 1.000 actas aún deben ser analizadas por los diez Jurados Electorales Especiales (JEE) de Lima, mientras que otras 116 pasarán a recuento de votos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.