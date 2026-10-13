A más de una semana de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el panorama aún se muestra ajustado en la disputa por la Alcaldía de Lima. Renovación Popular, con el 27,714% de los votos válidos, y Avanza País, con el 26,833%, mantienen una diferencia de unos 46.053 votos entre ambos partidos. De momento, más de 1.000 actas aún deben ser analizadas por los diez Jurados Electorales Especiales (JEE) de Lima, mientras que otras 116 pasarán a recuento de votos.
A más de una semana de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el panorama aún se muestra ajustado en la disputa por la Alcaldía de Lima. Renovación Popular, con el 27,714% de los votos válidos, y Avanza País, con el 26,833%, mantienen una diferencia de unos 46.053 votos entre ambos partidos. De momento, más de 1.000 actas aún deben ser analizadas por los diez Jurados Electorales Especiales (JEE) de Lima, mientras que otras 116 pasarán a recuento de votos.
Según información de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), hay 1.866 actas pendientes de contabilización para la elección de la Alcaldía de Lima, de un total de 26.351 actas levantadas el pasado 4 de octubre.
Por su parte, según información del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), de esas 1.866 actas —que ya figuran como recibidas por los JEE— se han resuelto 828 expedientes; es decir, el 44%. Por tanto, aún quedan 1.038 casos pendientes. Los JEE que concentran más expedientes en trámite son Lima Este 2, con 215; Lima Norte 2, con 207; Lima Sur 2, con 162; y Lima Sur 1, con 120 [ver gráfica].
Sin embargo, que un expediente haya sido resuelto no significa que los votos correspondientes se incorporen de inmediato al cómputo oficial. Según se explicó desde el ente electoral, las resoluciones sobre las actas observadas deben pasar por un período de apelación. Si no se presenta ningún recurso, las actas se trasladan a la ONPE para su incorporación al cómputo. Si se interpone una apelación, el caso pasa al pleno del JNE, que debe resolver en última y definitiva instancia. Solo después de ello retorna a la ONPE.
Además, se ha dispuesto que un total de 116 actas pasen a audiencias de recuento de votos. En estos casos, al no existir otra posibilidad para resolver la controversia, se vuelven a abrir las cédulas de sufragio y se cuentan nuevamente los votos físicos emitidos el día de la elección. Esta labor comenzó recién este lunes, a ocho días de los comicios.
ESTADO DE LAS ACTAS OBSERVADAS EN LOS DIEZ JEE
Según explicó a El Comercio Karent Asca Balaguer, subgerente de Operaciones Electorales de la ONPE, las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) de Lima Metropolitana aún están a la espera de recibir las resoluciones emitidas por los Jurados Electorales Especiales (JEE) para incorporar las actas observadas al cómputo oficial.
De las 1.918 actas con observaciones remitidas a los JEE, a la fecha permanecían pendientes de contabilización 1.866. Esto significa que, a más de una semana de las elecciones, solo 52 actas habían podido incorporarse al cómputo oficial, tras la recepción de las respectivas resoluciones.
“En términos de porcentaje, de las 1,918 actas con observaciones correspondientes a Lima Metropolitana, se han recibido el 2.7% (52) de actas con su respectiva resolución para su contabilización; quedando pendiente la resolución del 97. 3% (1866) actas con observaciones”, detalló.
Puntos de vista
En opinión de José Manuel Villalobos, abogado especialista en derecho electoral, existe una demora de parte de los JEE en la resolución de las actas observadas. El especialista sostuvo que, al igual que en procesos electorales anteriores, “siempre el cuello de botella” está en los JEE “que no resuelven con la agilidad que esto demanda”.
“La ONPE procesó el 100% de las actas la semana pasada. El lunes ya tenía prácticamente todo procesado, salvo algunas actas provenientes de lugares muy alejados. A partir de ahí, la demora pasó a depender de los JEE. En Lima, por ejemplo, cerca de 2.000 actas observadas fueron remitidas a estos organismos, y es ahí donde empieza el entrampamiento, porque se toman mucho tiempo en resolverlas. Ha pasado más de una semana y todavía no han resuelto la mayoría”, expresó Villalobos.
Por su parte, Jorge Apaza, jefe de la Unidad de Investigación del Instituto Aklla, explicó que las actas observadas resueltas en primera instancia por los JEE pueden ser apeladas dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de la resolución. Por ello, esta semana se podrá determinar si los partidos políticos cuestionan las decisiones de estos organismos.
A su juicio, “el problema no son los organismos electorales”, sino que el procedimiento en sí mismo “no es ágil y en algunas situaciones (reconteo de votos o nulidades) requiere más tiempo y preparación”.
En ese contexto, estimó que la resolución de las controversias podría extenderse hasta fines de octubre o inicios de noviembre, pues incluso después de que todas las actas hayan sido procesadas pueden presentarse pedidos de nulidad o apelaciones vinculadas a la proclamación de resultados. “Así, aun con todas las actas contabilizadas, esta elección tiene todavía varias aristas pendientes”, aseveró.
El factor López Aliaga
Jorge Valdivia, coordinador de gabinete del JNE, dijo que “el conducto regular” es que los JEE proclamen a los candidatos “conforme han postulado”, en medio de la controversia que existe por la postulación de Rafael López Aliaga (Renovación Popular) como primer regidor y la posibilidad de que vuelva a ocupar el sillón municipal.
“Cuando vayan a ejercer su cargo [de regidor], ahí van a encontrarse de que no tienen alcalde y van a tener que aplicar un artículo que está en la Ley Orgánica de Municipalidades para que uno de ellos sea alcalde”, dijo Jorge Valdivia al portal OjoPúblico.
Este Diario consultó al JNE sobre el tema y solo respondió que “la respuesta del vocero al medio de comunicación fue amplia, no de un caso concreto”. “Cada caso particular se evalúa”, se indicó.
1. Según la información tanto de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) como del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en el caso de la carrera hacia la Alcaldía de Lima hay 1.866 actas observadas. Sin embargo, según información del JNE, de ellas ya se han resuelto 807 expedientes, por lo que, a una semana de las elecciones, hay 1.059 actas que aún están en trámite. ¿Por qué esa diferencia entre las dos cifras de las entidades?
Esto se debe a que nuestra legislación es garantista y prioriza el procedimiento ante todo. Las actas observadas por las ODPE y resueltas en primera instancia por los JEE pueden ser materia de apelación ante el JNE dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación de la resolución. Por ello, tendríamos que esperar esta semana para determinar si los partidos políticos apelan las decisiones de los JEE. Si no lo hacen, estas actas serán contabilizadas y sumadas al cálculo general. Asimismo, habría que esperar a que concluyan los recuentos de votos, ya que hasta el momento tenemos 171 expedientes de recuento de votos (elecciones distritales y provinciales) y 37 expedientes de nulidad de mesa, de los cuales 28 (75,6% de los 37) corresponden a Ate y Barranco.
2. Una vez que un acta electoral es observada, ¿cuál es el procedimiento que debe seguir? ¿Qué instancias intervienen, qué decisiones pueden adoptar los JEE y en qué momento la ONPE puede incorporar los votos de esa acta al cómputo oficial?
Cuando un acta es observada, las ODPE remiten el ejemplar que tienen bajo su resguardo a los JEE respectivos para que estos puedan emitir una decisión. Recordemos que estas actas normalmente presentan errores aritméticos o problemas de ilegibilidad, por lo que el JEE tiene dos opciones. Si el error puede subsanarse mediante la comparación con el otro ejemplar del acta que resguarda el JEE, este emite una resolución y se espera el plazo de tres días hábiles. Si dentro de este plazo ningún partido político apela la decisión, el acta recién será contabilizada por la ODPE. En caso contrario, el JEE dispondrá el recuento de votos. Esta decisión y el resultado del recuento no son apelables, por lo que, una vez realizado, no hay vuelta atrás.
3. Que a una semana de las elecciones aún haya más de mil actas pendientes de resolverse, ¿puede permitir inferir que hay una lentitud en el avance a nivel de los Jurados Electorales Especiales?
Habría que recordar que estas actas corresponden únicamente a la elección provincial, por lo que estamos dejando de lado las actas de las elecciones distritales de Lima Metropolitana. En total, hasta la fecha se han generado 3.223 expedientes que son resueltos por los Jurados Electorales Especiales, sin contar los pedidos de nulidad de mesa o recuento de votos. Este último es un mecanismo que salvaguarda el voto, pero no agiliza esta etapa procesal, ya que debe realizarse con todas las garantías y con la presencia del Ministerio Público. En suma, el problema no son los organismos electorales, el procedimiento no es ágil y en algunas situaciones (reconteo de votos o nulidades) requiere más tiempo y preparación.
4. Al ritmo de avance actual, ¿cuándo estima usted, como especialista, que se podrían resolver, tanto en primera como en segunda instancia, todas las actas que son materia de controversia?
Posiblemente a fines de octubre o incluso a inicios de noviembre. Recordemos que, incluso una vez terminado el procesamiento y recuento de actas al 100%, los partidos políticos pueden solicitar la nulidad de las elecciones en provincias o distritos. También podrían surgir discrepancias sobre quién asume el cargo de alcalde ante la ausencia de la cabeza de lista. Hay un caso interesante en Nicolás de Piérola, donde un alcalde que estaba impedido de postular, debido a una nueva interpretación del JNE, nunca fue excluido ni tachado y terminó ganando la alcaldía distrital de Nicolás de Piérola. Por ello, las organizaciones políticas incluso podrían apelar las actas de proclamación. Así, aun con todas las actas contabilizadas, esta elección tiene todavía varias aristas pendientes.
5. Si bien hay 1.059 actas aún en trámite, ¿es posible determinar cuántos votos hay en juego en esas actas de manera general? Actualmente entre Renovación Popular y Avanza País hay una diferencia de apenas 46.053 votos válidos. ¿Puede ser clave lo que se decida sobre estas actas sobre quién sería el próximo alcalde de Lima?
Técnicamente, sí es posible. Algo que siempre ha caracterizado a la ONPE es la transparencia de la información, ya que las actas son de fácil acceso y descarga para programadores o informáticos o incluso los personeros técnicos pueden solicitarlos a las ODPE y con las tecnologías adecuadas, pueden ser analizadas y contabilizadas. Normalmente, dado que estas actas son observadas por su contenido, pueden darnos una aproximación de cómo sería el resultado final. Sin embargo, haciendo un cálculo sobre un total de 1.886 actas, que según la ONPE representan 557.601 electores, y considerando una tasa de participación del 77%, tenemos un total de 430.384 votos en juego, para los cuales habría que analizar la tendencia de cada distrito, colegio o mesa.
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