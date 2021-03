El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, reconoció este domingo que el pasado 19 de marzo del 2021 fue intervenido por alcoholemia, pero indicó que su examen de sangre arrojó que “tenía menos que el nivel de alcohol permitido”.

El programa ‘Punto Final’ reveló un parte policial que indicaba que López Aliaga fue intervenido y en la prueba de aire “dio como resultado positivo”.

“Esto ocurrió, pero ¿por qué no ves todo el parte? Falta información, yo fui a pasar la prueba de alcoholemia, me sacaron sangre y salió tenía menos que el límite, tenía 0.17. Tenía menos que el límite, había tomado una cerveza en la mañana”, sostuvo en diálogo con el referido programa.

En otro momento, López Aliaga se refirió a lo afirmado por la abogada Beatriz Mejía quien indicó que tiene problemas con el alcohol y dijo que podría demandarla, pero no lo hará “porque no está en sus cabales”.

“No he tenido ningún tipo de problema con el alcohol. Cero. Es muy raro que me saquen esto cuando estoy puntero en las encuestas. Es la versión de ella [la de su alcholismo]. Yo la respeto muchísimo, lamento que diga esto y no lo haya dicho antes”, señaló.

“Tengo las pruebas de que esto es una extorsión, pero mira lo bajo en lo que cae la política peruana. Yo podría hacerle una denuncia horrible a Beatriz Mejía, pero no lo voy a hacer porque no está en sus cabales. Tiene algún problema y no me parece normal lo que está diciendo”, añadió.

