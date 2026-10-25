— Este domingo se cumplen tres semanas de las elecciones y no tenemos todavía resultados, sino al 97%. ¿Qué le reportan los personeros al respecto?

Más que personeros, ahora tenemos abogados. Hemos puesto en más de 10 jurados especiales a 23 abogados, por la desconfianza que tenemos en la ONPE. Los jurados ya acabaron, y es la ONPE que retiene la información. Aparte de delincuentes, como Corvetto y toda su mafia, son vagos.

— ¿Lo de los jurados es solo para estar pendiente, o hay denuncias?

En esta elección ha habido hechos graves, pero no voy todavía a denunciar para no distorsionar el proceso, porque si no se va a alargar más todavía. Voy a hacer denuncia ‘ex post’ de todos los hechos que han sucedido, como querer intentar cambiar ánforas a partir de las 5 de la tarde en determinados colegios. Está documentado. Tengo filmación.

— Un funcionario del JNE ha dicho que finalmente ellos no se van a pronunciar y que serán los regidores quienes elijan cuando gane su lista para que asuma la alcaldía. ¿Esto ya es un caso cerrado?

Veremos qué dice. Reaccionaremos de acuerdo con su pronunciamiento. Hay jurisprudencia, este es el tercer proceso en el cual aparece esta situación de que un alcalde no pueda jurar porque falleció en el proceso. ¿Por qué en este caso sería distinto? Eso sería legislar con nombre propio.

— ¿Le entregarían las credenciales de regidor y el consejo metropolitano lo elegiría alcalde?

Hay jurisprudencia distinta que le han entregado credenciales de alcalde al teniente alcalde.

— Poniéndonos en el escenario de que sea alcalde. Lima no va a ser ajena al fenómeno de El Niño. ¿Qué previsiones se están tomando?

Ya estoy trabajando. Hace cuatro años pasamos el Yaku y me agarró sin maquinaria. Muñoz y su gente no dejaron maquinaria, no había un Caterpillar, un volquete, no había ni lampas. Lo que he hecho de manera informal –porque no me queda otra– es comunicarme con Renzo Reggiardo para que nos permita trabajar de una buena vez. El dengue no espera, hay que vacunar a la población. El Niño que está viniendo va a ser mucho peor que el del 83.

Entrevista al líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga. Fotos: Alonso Chero.

— La ciudad de Lima se va a afectar.

Lo gravísimo para mí son las quebradas, porque [los huaicos] bajan y se llevan casas, gente, animalitos... se llevan todo. He coordinado de manera informal porque no me queda otra, dada la demora de la ONPE. Queremos instalar un hospital de la Solidaridad itinerante en Chosica. También he conversado con el ministro de Salud sobre la crisis del dengue que se avecina, para empezar a vacunar.

Queremos tener 100 mil vacunas para Lima. Además, mi experiencia anterior me dice que hay que poner calaminas no solo en Lima este, sino también en Villa María del Triunfo, Puente Piedra, Carabayllo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Independencia, Comas, partes altas, sobre todo. También hay que llevar agua, comida... porque se interrumpe el suministro.

— No se descartan lluvias fuertes y vimos lo que pasó en el ‘by-pass’ de Villa María del Triunfo.

Ese ‘by-pass’ está mal hecho. Hay que cerrarlo y hacerlo aéreo. Toda la lógica del diseño para Lima Metropolitana debe ser aérea.

— Se va a inundar también la Vía Expresa y el ‘by-pass’ de Javier Prado con la av. Arequipa, según se ve en fotos de archivo, tras una lluvia torrencial en Lima.

Con Carlos Neuhaus, que es un gran amigo mío y profesional, estoy buscando alquilar o comprar bombas de succión, y tener cisternas para llenarlas de toda esa agua que se empoza. Hay zonas en la Vía Expresa que puede llegar a dos metros de altura tras una lluvia fuerte. Lo que le toca a él es conectar con el sector privado, que quieren donar.

— Ahora está ganando Renovación Popular. ¿Qué retomará cuando regrese al sillón municipal? ¿Qué siente que dejó pendiente cuando renunció el 6 de octubre del año pasado?

Lo primero es seguridad ciudadana. Felizmente es distinta esta muni que la de hace cuatro años. Esta muni tiene caja, tiene plata, tiene ahorros, tiene gente de primer nivel. Hay gente que es muy buena, muy capaz y va a tomar posiciones gerenciales ahora. Pero mi tema número uno es seguridad ciudadana, dado que no veo acción desde el Gobierno Central.

— No ve acción del gobierno, ¿ni con las facultades que ahora ustedes han apoyado?

Son muy lentos. Cada día hay seis, siete muertos. Hay que ir más rápido.

— Pero han apoyado las facultades.

Sí, hemos apoyado, pero no somos gobierno. ¿Qué nos queda? ¿Que el Perú se quede a la deriva? Nos queda apoyar.

— Cuando habla de seguridad ciudadana, ¿qué tendría que hacer la municipalidad? Porque están claras las competencias.

Tuvimos con el general José Baella una experiencia de tres años cuando se desactivaron 30 bandas criminales en coordinación con el Ministerio del Interior a través del número 6-10-10-10, que se hizo muy conocido. La gente llamaba... ya lo han desactivado lamentablemente. Nosotros tenemos en el Congreso un peso que antes no teníamos, ahora sí le damos gobernabilidad al país.

Entrevista al líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga. Fotos: Alonso Chero.

— El 1 de enero tiene que empezar de todas maneras la nueva gestión.

Hay una posibilidad de que hagamos sesión de concejo el 1 de enero y se me encarga la alcaldía, eso es una posibilidad.

— ¿Pero el concejo municipal lo nombra alcalde?

La encargatura tramita la credencial del alcalde, pero demora tiempo teniendo un Niño, teniendo un montón de problemas de sicariato y crímenes, la van a hacer más larga todavía y no hay transferencia.

— No puede haber mientras no haya credenciales.

Lo bueno es que Renzo Reggiardo es un caballero y estamos coordinando los temas más urgentes como seguridad y obras que están en ejecución que tengo que terminarlas como la Panamericana Norte desde Habich, Caquetá; donde hay un montón de áreas metropolitanas que hay que recuperar. Queremos establecer un servicio metropolitano que vaya por todo Lima norte, pero empezando de Caquetá y eso tiene conexión con la estación central.

En Lima hay un montón de áreas invadidas, han invadido incluso la Panamericana Norte, hay que trabajar en la recuperación de esas vías y eso implica tener ocho carriles en la Panamericana Norte y tener cuatro para vías auxiliares donde el metropolitano pueda ir perfectamente.

— Y en eso, ¿cómo se engrana el tema de la ATU? Que dice que la ATU tiene que volver sí o sí a la Municipalidad de Lima.

La ATU tiene que pasar a Lima y el Callao. Felizmente en el Callao tengo un gran amigo que es el nuevo gobernador regional de Callao y César Pérez que es el nuevo alcalde que son grandes amigos y son de Renovación, tomamos control del directorio y lo primero que te adelanto es reducir toda la gente que está en órdenes de servicio, consultoría. Son 1.600 millones de soles que se van en estupideces; por eso vamos a pedir que nos pasen las competencias para poner orden.

— En las prioridades que ha enumerado no está el tren Lima-Chosica.

Es que eso implica ya mudarse al MTC, poner una carpa y hacer huelga de hambre.

— En una entrevista en Canal N, dijo que cuando vuelva a la alcaldía de Lima se va a bajar todos los arbitrajes contra Lima. ¿Cómo?

La Municipalidad de Lima ha planteado dos juicios de nulidad, uno en Washington y otro en Nueva York, donde yo me he apersonado. El exalcalde de Lima Jorge Muñoz puso al estudio Foley como defensa municipal y con base en ocho elementos de convicción, uno de estos es el estudio Foley, se ha presentado la nulidad. Ese es un proceso en Washington donde he ido a quejarme, porque Foley ocultó información al no decir que era abogado de la municipalidad y de Brookfield. Si el abogado que representa a la muni de Lima no dice que es el abogado de Brookfield, eso es nulo de plano. Pero no solamente eso, hay siete elementos de convicción adicionales para la jueza Reyes, que es la que ve el caso en Washington. Pero hay otro proceso adicional en Nueva York, que hemos empezado nosotros, y hemos ganado, tenemos sentencia, que le ordena a Brookfield a mostrar el documento por el cual autorizaba comprarle acciones a un sentenciado a 18 años de cárcel por corrupción.

El tema es que ese documento hace nulo todo el proceso de adquisición de acciones de Odebrecht por Brookfield y no entregan ese documento porque se les cae la transferencia y se inicia otro proceso que es del pueblo de la nación peruana, en este caso el pueblo de Lima, sobre todo las partes afectadas por esta opresión de la corrupción.

Entrevista al líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga. Fotos: Alonso Chero.

— ¿Cómo va a hacer, ya como encargado de la alcaldía de Lima con los demás alcaldes distritales, cuando de arranque los ha insultado como al electo alcalde de Miraflores, Jorge Muñoz?

Tengo ahorita llamadas de todos los alcaldes.

— ¿De los distritos que no ha ganado Renovación?

Hay gente con la cual se puede hablar. Por ejemplo, el que me ha llamado urgentemente es el de Chosica, candidato de País para Todos que postuló a Carlos Álvarez. Hemos tenido tres reuniones.

— Usted habla de obras que quiere retomar o terminar, se hizo un préstamo de S/4.000 millones. ¿Con eso va a financiar las obras?

Es una deuda a 20 años, deuda que tomarías para comprarte una casa. Yo mismo lo hago. Puedo tener caja, pero no la gasto, no la uso de golpe en un tema. Si tengo línea, una línea de 20 años y puedo partir en 20 años en cuotas y el ratio es tres a uno. ¿Qué me permite? Tener caja propia. Por eso, a los 4.000 millones de endeudamiento vía bonos internacionales, tienes caja propia, como S/500 millones de caja propia sin mover un dedo. Tienes caja propia porque hay ratio que cumplir. Para que pagues uno, tienes que tener dos de caja. Así se construye la cuota.

— Usted dice que ahora la bancada de Renovación tiene fuerza. ¿Van a apoyar siempre o hay un apoyo a condicionar?

Es que en temas tan graves como El Niño, que haya demorado 42 días en las facultades, es gravísimo. Por más que no quieran, Keiko Fujimori es la presidenta del Perú, mal que le guste a la izquierda. Yo sí la reconozco. En temas tan básicos como El Niño y la seguridad ciudadana, había que darle [facultades].

— En el 2031, ¿se lanzaría nuevamente a la Presidencia de la República?

Tengo 65 años, quiero ver cómo llego a los 70, porque también está la salud. Yo, por mí, sí. Si Dios me da salud, sí; porque creo que el Perú necesita una persona que no sea política. Yo tengo una función política, pero político peruano no voy a ser nunca, porque el político tradicional tiende a ver al Estado como una forma de vivir, para él y para un montón de gente, y a los pobres los ve con una indiferencia absoluta.

— El período de alcalde se acaba el 30. ¿Habría otra renuncia en ciernes?, porque hay que renunciar seis meses antes.

Date cuenta de que yo soy teniente alcalde, que era mi intención original.

— ¿Teniente alcalde?, ¿alcaldía encargada?

Alcaldía encargada, el teniente alcalde tiene mayor libertad que la alcaldía. Por eso, era la fórmula con Rubio. Le dije: yo voy como teniente alcalde, y me da libertad; por ejemplo, el teniente alcalde puede volver a facturar. En mi caso, yo sí tengo un costo de oportunidad tremendo. No recibo un dividendo hace más de cinco años. No recibo una dieta de directorio hace más de cinco años. Cuando he tenido mi período de libertad de un mes y medio, he convocado a mi directorio y he vuelto a mi vida privada.

Entrevista al líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga. Fotos: Alonso Chero.

— Pero tendría que renunciar a teniente alcalde.

No, no lo he pensado. Mis abogados me dirán si tengo salud primero, que el médico me autorice. Una campaña presidencial es demoledora. Pero yo no quiero decirte cosas, porque después te sacan los memes: “usted mintió”, “usted dijo”, “usted no dijo”.

— Como Ud. dice: “si Dios me da salud”, sí va a ser candidato presidencial.

Yo no tengo una bolita mágica para ver el futuro. Yo sí creo que el Perú tiene plata. Yo sí creo que el Perú merece una reforma absoluta. Yo creo que Keiko Fujimori no la va a hacer.

— No la va a hacer, ¿por qué?

Es que yo hace rato hubiera cortado consultorías, órdenes de servicio. Por ejemplo, en Essalud. Según el diagnostico de la doctora Zulema Tomas, que es una gran persona, hay 10 mil médicos nada más, 70.000 personal de apoyo. Mi reacción inmediata es, de los 70.000 me quedaré, pues, con 3.000. El resto, a su casa. Esa es la gran diferencia entre quien toma riesgos y quien no los toma. Es que esa plata se va a alimentar a la burocracia que ha crecido brutalmente. Estoy harto de este Estado. La gente ya conoce a ‘Porky’. La marca Porky ya pegó, ya saben que yo me dedico a los pobres. Los pobres son primero y eso lo voy a poner en acción de todas maneras.