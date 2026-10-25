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Entrevista a Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular. Foto: Alonso Chero.
Entrevista a Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular. Foto: Alonso Chero.
Por Diana Seminario

El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, sostiene que, si le corresponde asumir la alcaldía de Lima, priorizará las medidas para afrontar los efectos del fenómeno de El Niño, entre ellas, la vacunación contra el dengue en la capital. En entrevista con El Comercio indicó que dará prioridad a la seguridad ciudadana y destinará recursos a medidas que ya aplicó durante su anterior gestión municipal.

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