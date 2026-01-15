Rafael López Aliaga: JNE deja al voto apelaciones de ciudadanos contra candidatura presidencial

El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dejó al voto las apelaciones de dos ciudadanos contra la decisión de primera instancia que rechazó su tacha contra el candidato presidencial Rafael López Aliaga (Renovación Popular).

La audiencia inició a las 10 de la mañana y este expediente fue el tercero en evaluarse. Los miembros del JNE escucharon tanto al abogado de la agrupación política, como de los tachantes.

Mira aquí la audiencia completa:

La tacha fue rechazada en primera instancia por el Jurado Electoral Especial Lima Centro 1. Su autor es el ciudadano Adriano Sánchez Puertas, quien la presentó el 27 de diciembre.

El recurso, junto con otro similar presentado por otro ciudadano, se basó en una supuesta irregularidad en sus elecciones internas: los tachantes alegaron que el estatuto de Renovación Popular establecía que estas debían ser abiertas para toda la ciudadanía, pero que se hicieron solo con militantes de la agrupación.

Sin embargo, luego de evaluar ambas tachas, el JEE Lima Centro 1 las declaró infundadas el 3 de enero. De los tachantes, solo Adriano Sánchez Puertas apeló para que su recurso sea evaluado en segunda y última instancia por el JNE.

Así, el JEE Lima Centro 1 elevó el caso al pleno del JNE. Si allí se confirma el rechazo, la candidatura presidencial de Lopez Aliaga podrá ser inscrita oficialmente; pero si se declara fundada la tacha, quedaría fuera de carrera. En ambos casos, la palabra del pleno del JNE será definitiva.