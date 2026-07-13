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Resumen

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(Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec)
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Por Martín Calderón

El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) evalúa -desde las 3 de la tarde- la apelación de Renovación Popular a la decisión de primera instancia que declaró improcedente la candidatura de Rafael López Aliaga como teniente alcalde de Lima, en la lista liderada por Luis Rubio.

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