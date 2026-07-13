El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) evalúa -desde las 3 de la tarde- la apelación de Renovación Popular a la decisión de primera instancia que declaró improcedente la candidatura de Rafael López Aliaga como teniente alcalde de Lima, en la lista liderada por Luis Rubio.

El martes 30 de junio, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro declaró improcedente la inscripción de la candidatura de López Aliaga.

El organismo concluyó que el líder de Renovación Popular mantiene vigente su condición de senador electo para el período parlamentario 2026-2031.

La semana pasada, el presidente del JNE, Roberto Burneo, afirmó que decidirán sobre el caso “con objetividad, independencia e imparcialidad”.

La apelación fue presentada el 3 de julio por el personero legal del partido, Fernando Sandoval.

El recurso incluye, entre otros documentos, la carta que el 19 de junio López Aliaga presentó al presidente del JNE, Roberto Burneo, comunicando el desistimiento a ser proclamado y a recibir credencial para asumir el cargo de senador.

También, la carta del 22 de junio al Oficial Mayor del Congreso informando su decisión irrevocable de no jurar ni asumir el cargo de senador.

Otro documento que incluye el recurso es la carta del 24 de junio de 2026 remitida a Yessica Clavijo, secretaria general de JNE, devolviendo la respectiva credencial electrónica