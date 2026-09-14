El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realiza la tarde de este lunes el sorteo del orden y participación en cada una de las dos fechas del debate para la alcaldía de Lima.
Si bien aún no se ha confirmado quién participará por Renovación Popular, que lleva a Rafael López Aliaga como candidato a primer regidor, dicho partido intervendrá en el debate el martes 22.
|LUNES 21
|MARTES 22
|Obras
Tierra Verde
Partido Morado
Frepap
Somos Perú
Juntos por el Perú
Pueblo Consciente
Batalla Perú
APP
Partido Patriótico del Perú
Ahora Nación
Partido Demócrata Verde
Podemos Perú
Partido del Buen Gobierno
PPC
Avanza País
Renovación Popular
Venceremos
Fuerza Ciudadana
Acción Popular
Visión Perú
Perú Libre
Apra
Progresemos
Frente de la Esperanza
Fuerza Popular
El sorteo del orden de participación, así como de las duplas se realizó mediante el sistema de un ánfora y bolillas con el número asignado a cada partido político. No se mencionaron los nombres de los candidatos.
El sorteo público se desarrolló luego de una nueva reunión de coordinación entre las agrupaciones políticas, en la sede del JNE.
Además, se da una semana después de que 14 -de las 26 agrupaciones que participan en los comicios a Lima- emplazaran al JNE a fijar posición sobre si entregará o no credenciales como alcalde en los casos de “reelección encubierta”.
Dicho escenario que se daría en un eventual triunfo de los candidatos a primeros regidores, que hayan sido elegidos como burgomaestres en los comicios del 2022.
Los partidos también habían pedido al JNE fijar posición y definir su Rafael López Aliaga participaría o no en el debate con los candidatos a alcaldes.