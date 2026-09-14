El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realiza la tarde de este lunes el sorteo del orden y participación en cada una de las dos fechas del debate para la alcaldía de Lima.

Si bien aún no se ha confirmado quién participará por Renovación Popular, que lleva a Rafael López Aliaga como candidato a primer regidor, dicho partido intervendrá en el debate el martes 22.

LUNES 21 MARTES 22 Obras

Tierra Verde

Partido Morado

Frepap

Somos Perú

Juntos por el Perú

Pueblo Consciente

Batalla Perú

APP

Partido Patriótico del Perú

Ahora Nación

Partido Demócrata Verde

Podemos Perú

Partido del Buen Gobierno

PPC

Avanza País

Renovación Popular

Venceremos

Fuerza Ciudadana

Acción Popular

Visión Perú

Perú Libre

Apra

Progresemos

Frente de la Esperanza

Fuerza Popular



El sorteo del orden de participación, así como de las duplas se realizó mediante el sistema de un ánfora y bolillas con el número asignado a cada partido político. No se mencionaron los nombres de los candidatos.

Mira aquí el sorteo:





El sorteo público se desarrolló luego de una nueva reunión de coordinación entre las agrupaciones políticas, en la sede del JNE.

Además, se da una semana después de que 14 -de las 26 agrupaciones que participan en los comicios a Lima- emplazaran al JNE a fijar posición sobre si entregará o no credenciales como alcalde en los casos de “reelección encubierta”.

Dicho escenario que se daría en un eventual triunfo de los candidatos a primeros regidores, que hayan sido elegidos como burgomaestres en los comicios del 2022.

Los partidos también habían pedido al JNE fijar posición y definir su Rafael López Aliaga participaría o no en el debate con los candidatos a alcaldes.

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