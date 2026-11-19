Su salida se produjo luego del pedido por WhatsApp de Rafael López Aliaga, primer regidor impedido —por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE)— de asumir el cargo de alcalde por haberlo ejercido recientemente.

Una fuente de El Comercio indicó que a Gálvez se le atribuían dos hechos: “una mala gestión” respecto al deterioro ambiental del Campo de Marte y “mantener a una persona afiliada a Avanza País” en la Municipalidad de Jesús María durante su gestión.

El lunes 16 de noviembre del 2026, a las 2:03 de la tarde, el exmilitante presentó su renuncia al partido. En su carta, a la que accedió este Diario, aclaró que fue un pedido expreso de López Aliaga.

En ella dejó constancia de que su trayectoria política estuvo ligada al presidente del partido desde hace varios años, primero en Solidaridad Nacional y posteriormente en la fundación de Renovación Popular.

“No puedo ocultar que me resulta difícil aceptar esta situación. Mi renuncia no responde a una decisión personal ni a un distanciamiento de los ideales que me llevaron a formar parte de este proyecto político. La presento atendiendo a su pedido, aunque debo expresar con sinceridad, con la tristeza de tener que apartarme de una organización a la que he dedicado tantos años de trabajo y esfuerzo”, explicó.

Aunque no detalló las razones que motivaron el pedido de su salida, sí dejó en claro que su renuncia se circunscribe exclusivamente a su condición de afiliado al partido y no a su condición de regidor electo. En consecuencia, mantendrá el cargo para el período municipal 2027-2030.

En la carta deja claro que renunció a pedido de Rafael López Aliaga.

“Un hijo no juzga a su padre”

Recién en la mañana del miércoles, Gálvez hizo pública su salida de Renovación Popular durante una entrevista en el videopodcast de El Comercio Siempre a las 8, conducido por el periodista Jimmy Chinchay.

Consultado por este Diario, el regidor electo descartó que tenga intención de asumir la Alcaldía de Lima si Jeannette Alonzo, segunda regidora y próxima alcaldesa, no llega a jurar en el cargo. Una intención que a la interna de Renovación Popular se le habría atribuido al renunciante.

Insistió en que, si bien renunció a su militancia, no puede hacer lo mismo con el cargo de regidor porque fue elegido mediante voto popular y tiene el deber de cumplir con la voluntad de quienes votaron por él.

Gálvez reconoció que la decisión de apartarse de la agrupación “le dolió”. Recordó que formó parte de ella durante varios años, desde la época en que todavía era Solidaridad Nacional.

“El día domingo tenemos una comunicación a través del WhatsApp -no hemos podido conversar de manera directa, verbalmente- donde [López Aliaga] me hace algunas aclaraciones y en las cuales no pude presentar mis descargos. Dentro de la comunicación me solicita que mejor dé un paso al costado”, dijo.

La trayectoria política de Gálvez registra un paso por la Municipalidad de Lima y distintas postulaciones electorales. En 2014 fue regidor distrital por Solidaridad Nacional; cuatro años después postuló sin éxito a la alcaldía distrital por Perú Patria Segura y, en 2022, volvió a ocupar una regiduría por Renovación Popular, según los registros de Infogob.

En un momento de la entrevista Gálvez no pudo contener las lágrimas al referirse a su salida. “Duele”, dijo. Luego añadió: “Un hijo no juzga a su padre. Hay muchos padres que botan a sus hijos de la casa”.

JESÚS GÁLVEZ - ALCALDE DE JESÚS MARÍA (TERCER REGIDOR DE RENOVACIÓN POPULAR, programa Siempre a las Ocho con Jimmy Chinchay en el canal de Youtube de El Comercio. Foto: Hugo Pérez.

Razones de fondo

Una fuente de El Comercio indicó que, tras la comunicación del domingo, el regidor electo aceptó formalizar su renuncia en la sede partidaria. No obstante, señaló que ese día le pidió expresamente a López Aliaga que el documento no se hiciera público hasta que ambos pudieran reunirse y conversar directamente para presentar sus descargos.

Fue el mismo lunes 16 cuando Gálvez entregó la carta de renuncia a las 2:03 de la tarde. El documento quedó registrado con un sello de recepción, del cual conservó una copia.

Sin embargo, aproximadamente una hora después, a las 3:00 de la tarde, la carta fue filtrada por integrantes de la propia agrupación. A partir de entonces, varios militantes comenzaron a comunicarse con Gálvez para conocer lo sucedido.

La filtración terminó por frustrar la reunión que el regidor electo había solicitado y que tenía como propósito presentar sus descargos ante el líder de Renovación Popular. Ese encuentro nunca llegó a concretarse.

Tras conocerse el contenido de la carta, en la interna del partido también se habría intentado instalar una versión distinta de lo ocurrido: que Gálvez había sido expulsado de la agrupación y no que había presentado su renuncia.

Entre las personas que se habrían comunicado con él para expresarle su respaldo figuran la parlamentaria andina Maali del Pomar; Luis Rubio, quien renunció a su candidatura a la Alcaldía de Lima por Renovación Popular; así como diputados, senadores y otros militantes. Entre ellos, Norma Yarrow, quien le habría manifestado “su desconcierto” por lo ocurrido, según la fuente consultada por este Diario.

Otra fuente aseguró que la asignación de la candidatura de tercer regidor a Lima a favor de Gálvez desató malestar y celos internos entre los propios postulantes y exalcaldes del partido que no lograron la victoria en sus distritos.