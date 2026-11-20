Las opciones legales de Rafael López Aliaga para ser alcalde de Lima se van agotando. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró improcedente el recurso presentado por Renovación Popular (RP) para inaplicar en la proclamación de resultados electorales el criterio que impide a los primeros regidores asumir una alcaldía si ejercieron recientemente ese cargo.

Con la decisión electoral, se deja expedito el camino para que Jeannette Alonzo, segunda regidora electa por la agrupación, ocupe el sillón municipal, ante la ausencia del candidato que encabezó la lista y el impedimento que enfrenta el virtual teniente alcalde.

Roberto Burneo, presidente del JNE, y los magistrados del pleno Martha Maisch, Gunther Gonzáles, Rubén Torres y Aaron Oyarce sustentaron su reciente resolución en que los pronunciamientos emitidos por el Supremo Tribunal Electoral se dictan en instancia final, definitiva e inapelable. Es decir, que no cabía la revisión de un recurso de esa naturaleza.

Renovación Popular había presentado el pedido de reconsideración el 10 de noviembre. Un día después, el 11 de noviembre, el pleno del JNE resolvió declararlo improcedente, según el documento al que accedió El Comercio.

El Jurado Nacional de Elecciones declara improcedente el recurso de reconsideración presentado por Renovación Popular contra la decisión que impide a Rafael López Aliaga, al igual que a otros primeros regidores, asumir el cargo de alcalde si lo ejercieron recientemente. @Politica_ECpe — Erik Rivera (@ErikRivera__) November 19, 2026

En su escrito, la agrupación política sostuvo que el fallo del JNE vulneró cuatro principios constitucionales. Además, cuestionó que la incorporación de un nuevo criterio interpretativo “que modifica las reglas” haya alterado las expectativas legítimas de los ciudadanos.

“A determinados candidatos se les está negando la posibilidad de acceder al cargo de alcalde, bajo un criterio interpretativo distinto al que había regido durante el desarrollo del presente proceso electoral”, señala Renovación Popular.

La agrupación también criticó que el propio JNE haya “contribuido a presentar a los candidatos” que ocupan el primer lugar en las listas de regidores “como los probables reemplazantes de aquellos postulantes a las Alcaldías” que renunciaron durante el proceso electoral. Como ejemplo, mencionó que se les permitió participar en los debates electorales.

Rafael López Aliaga también se pronunció por decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

¿Cuáles son los argumentos del JNE?

En su resolución, el pleno del JNE precisó que el recurso de reconsideración buscaba que se reexaminara la decisión del colegiado y se emitiera un nuevo pronunciamiento.

La agrupación, de acuerdo con el pleno, pretendía que se revocara la prohibición para que los primeros regidores que ejercieron recientemente una alcaldía puedan asumir nuevamente ese cargo o, en su defecto, que se estableciera que el criterio no se aplicará en las Elecciones Regionales y Municipales del 2026, sino en los siguientes procesos electorales.

No obstante, el organismo electoral sostuvo que sus pronunciamientos, emitidos en ejercicio de su atribución constitucional y legal de administrar justicia en materia electoral, se dictan en instancia final y definitiva, por lo que no están sujetos a revisión.

“En consecuencia, constituyen cosa juzgada de materia electoral, lo que no permite que contra ellos proceda recurso ni acción de garantía alguna”, afirmó.

En esa línea, el pleno señaló que no corresponde revisar ni reevaluar las decisiones que emite, independientemente del nombre que se les asigne a los escritos presentados para cuestionarlas. A modo de ejemplo mencionó a los recursos de nulidad, queja, reconsideración y otros.

“En ese sentido, resulta improcedente, el pedido de reconsideración, revisión o reevaluación de los pronunciamientos expedidos por este órgano electoral, independientemente de la denominación o la sumilla que se le dé al escrito, esto es, “reconsideración”, “apelación”, “nulidad de oficio”, “queja”, “recurso excepcional”, “recurso extraordinario”, “revisión” u otro análogo”, añadió.

Finalmente, el JNE dejó en claro que el desacuerdo de una organización política con una decisión del colegiado no significa que esta haya sido arbitraria.

Nuevo pedido de Renovación Popular

Este jueves, el partido de Rafael López Aliaga alistaba una demanda de amparo ante el juzgado especializado en lo constitucional de Lima en contra del Jurado Nacional de Elecciones para que le ordene al organismo electoral de abstenerse de aplicar la decisión del JNE sobre los primeros regidores.

“Solicito que se ordene al JNE comunicar a los Jurados Electorales Especiales la declaración de nulidad del punto resolutivo tercero de la resolución, a fin de que dicha decisión no sea aplicada durante el desarrollo de las Elecciones Municipales 2026”, indicó el documento al que accedió este Diario.

Documento fue elaborado por Renovación Popular

En el contenido, la agrupación política también solicitó se ordene al Jurado reconocer que dicho acuerdo no puede restringir el derecho a asumir la alcaldía de la Municipalidad de Lima en la condición de primer regidor elegido.

Una fuente de El Comercio afirmó que esperarán estas semanas para que le den trámite al recurso interpuesto por la agrupación y que tras la admisión formularán una medida cautelar.

Sostuvo que esperarán que se resuelva antes de finalizar el año, debido a que en enero próximo se prevé que el nuevo alcalde de Lima jure para el período 2027-2030.