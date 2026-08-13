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Resumen

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A menos de dos meses para las elecciones regionales y municipales, Rafael López Aliaga (Renovación Popular), candidato a teniente alcalde de Lima, planteó que los serenos de todos los distritos de la capital utilicen armas de fuego para enfrentar a la delincuencia. Agregó que él no va a enviar “con una pistolita eléctrica” a estos agentes de seguridad “a que los maten”.

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