Esto último en referencia a su oponente de Somos Perú, Carlos Bruce, quien, en Surco, donde es burgomaestre, ha impulsado la compra y uso de pistolas eléctricas.

López Aliaga, si la lista presentada por Renovación Popular gana los comicios del 5 de octubre, será nuevamente alcalde metropolitano, luego de la renuncia del médico Luis Rubio a su postulación a ese cargo.

El empresario, que renunció a la alcaldía de Lima en octubre del año pasado para postular a la Presidencia, adelantó que en una eventual segunda administración suya pondrá a más serenos en las calles, pero con armas de fuego.

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“No voy a ir a más velorios de serenos heroicos a los que les han disparado en la cabeza, con una pistolita eléctrica yo no voy a mandar a un sereno a que lo maten. Yo voy a proteger la vida de los serenos de todos los distritos de Lima. Al igual que las empresas de seguridad privadas que tienen la posibilidad de tener un arma, el sereno metropolitano también”, manifestó en una conferencia de prensa en la que presentó a su equipo técnico en seguridad ciudadana.

(Foto: Joel Alonzo/ El Comercio)

Acompañado por Carlos Álvarez, López Aliaga incorporó a su propuesta al general de Brigada del Ejército en retiro Miguel Herrera, al coronel EP en retiro Luis Yataco, al marino en retiro Carlos Coronel, entre otros. Todos ellos fueron candidatos al Congreso bicameral con País para Todos, partido que postuló al actor cómico a la Presidencia.

El exalcalde de Lima cuestionó que, a dos semanas del inicio de su gobierno, la presidenta Keiko Fujimori no haya emitido ni un solo decreto de urgencia para implementar políticas en seguridad ciudadana.

“Ya van 15 días, es poco tiempo, pero un decreto de urgencia, esto es una emergencia nacional, se debe dotar de inteligencia a la Policía Nacional, de los equipos para chuponear legalmente a las bandas, para geolocalizar las llamadas. En la Municipalidad de Lima vamos a tener este equipo integrado”, expresó.

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También, dirigiéndose a Fujimori, dijo que su partido quiere ayudar desde el Congreso y la emplazó a dejarse ayudar.

En ese sentido, adelantó que la bancada de Renovación Popular en el Senado está dispuesta a votar a favor de la denuncia del Perú al Pacto de San José.

“Si usted pide retirar al Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la vamos a apoyar”, refirió para luego decir que, desde su perspectiva, se requiere regresar a los fiscales y jueces sin rostro, como se hizo en la década de 1990 frente al terrorismo, y aumentar las condenas.

“Basta ya, creo que hay que ir más rápido, cada día de inacción nos cuesta cinco o siete peruanos asesinados”, remarcó.

Álvarez detalló las iniciativas de Renovación Popular en seguridad ciudadana para la alcaldía de Lima. Por ejemplo, el equipamiento a las juntas vecinales, el patrullaje aéreo a través de “una flota de drones” que esté conectada con la Policía Nacional y el serenazgo, la implementación, con presupuesto municipal, de unidades de flagrancia, entre otros.

En otro momento, López Aliaga rechazó que él esté yendo a una reelección encubierta, al ser consultado sobre la dimisión de Rubio y las críticas de sus adversarios, entre ellos la aprista Mónica Yaya.

“Yo tengo abogados que me dicen lo contrario, es llorar sobre mojado, el JNE ya se pronunció […] Yo hace un año que no tengo ninguna injerencia municipal”, complementó.

También minimizó la investigación preliminar que le inició el Ministerio Público por el presunto delito de coacción por las amenazas que expresó contra las autoridades electorales. “Yo venzo cualquier denuncia fiscal, con la verdad por delante”, refirió.

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El punto de vista

El ex viceministro de Orden Interno del MININTER Ricardo Valdés consideró que, así como López Aliaga ha logrado “de manera encubierta” ser candidato a la alcaldía de Lima, pese a la prohibición de la reelección, también busca generar “una policía paralela” a la Policía Nacional al plantear que los serenos usen armas de fuego.

“El debate sobre si los serenos pueden usar o no armas de fuego se zanjó en el Congreso [anterior], cuando se aprobó que usen armas no letales. No se permitió la creación de una policía municipal, como quería [el alcalde] Renzo Reggiardo. Constitucionalmente, es la PNP la que tiene la competencia exclusiva del orden interno. El serenazgo tiene una labor preventiva”, explicó.

En comunicación con El Comercio, Valdés dijo que si se pretende darle armas de fuego a los serenos se debe cambiar el artículo 166 de la Constitución, a fin de que se incorpore a esta institución como parte del control interno de la seguridad.

“En estos momentos, [esta iniciativa] no es posible, se debe entrar a un debate constitucional […] Además, los serenos no están capacitados. A los oficiales de la Policía les toma cinco años [salir de la escuela], a los suboficiales, tres años, a los serenos apenas se les exige 120 horas de preparación”, cuestionó.

Valdés indicó que la comparación que hizo López Aliaga entre un agente de seguridad particular que tiene un arma y un sereno omite que el primero solo vigila un local o el exterior de este, mientras el otro, patrulla la ciudad.

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El ex jefe de Gabinete Ministerial y exministro del Interior Óscar Valdés Dancuart sostuvo que, ante el aumento de los niveles de inseguridad en el país, se requiere “tomar medidas diferentes”. Añadió que la propuesta de López Aliaga tiene que cumplir ciertos pasos: el primero que el serenazgo pase a ser una policía municipal y luego que sus integrantes pasen por una capacitación en el manejo de armas de fuego.

“Yo vengo proponiendo que se constituya una policía municipal, que se encargue no solo del tránsito, sino también de colaborar con la Policía Nacional. Las armas eléctricas ponen en una situación de desventaja al sereno. Hoy no hay muchos policías en las calles. Yo creo que bien manejada esta propuesta sí sería importante”, manifestó.

En diálogo con este Diario, Valdés Dancuart explicó que los licenciados de las Fuerzas Armadas y los agentes de seguridad que tienen licencia pueden recibir una capacitación de tres meses para integrarse a una futura policía municipal.

Además, señaló que se debe crear una institución que supervise que las municipalidades no contraten a cualquiera para policía municipal, como ocurre con el actual serenazgo.

“Se tiene que constituir una policía municipal, sino se la va a dar armas a cualquier sereno, que no tiene ni un mes trabajando. La iniciativa de López Aliaga tiene que ser canalizada”, acotó.