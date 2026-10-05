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Resumen

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Aspirante a primer regidor por Renovación Popular.
Aspirante a primer regidor por Renovación Popular.
Por Erik Rivera

Tras conocerse los resultados del conteo rápido de Datum para América, que ubicaban en el primer lugar de preferencias a la lista de Renovación Popular, encabezada por Rafael López Aliaga , candidato a primer regidor para la Municipalidad Metropolitana de Lima, surgen más interrogantes. La principal es si, de confirmarse su triunfo, recibirá o no las credenciales de alcalde ante la ausencia del postulante a ese cargo en la lista de su partido. Esta situación se repite no solo en su caso, sino también en otras jurisdicciones donde algunos candidatos postulan bajo la misma figura.

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