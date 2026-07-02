En diálogo con El Comercio, fuentes de la agrupación celeste señalaron que los abogados y personeros del partido vienen preparando la defensa. Según indicaron, uno de los principales argumentos será que se admitieron las candidaturas de Aldo Bravo y Leo de Paz como regidores, pese a que ambos fueron elegidos como diputados e, incluso, a diferencia de López Aliaga, sí recogieron sus credenciales.

Bravo declinó de su candidatura y denunció la “animadversión de la justicia electoral contra Rafael López Aliaga”.

¡La animadversión de la justicia electoral contra Rafael López Aliaga ha quedado en evidencia! 🚨



Llama poderosamente la atención que se haya declarado improcedente su inscripción como primer regidor y, en mi caso, sí resulte admitida, pese a mi elección como Diputado de la… pic.twitter.com/0V3YcLsvKZ — Aldo Bravo (@abravoq) July 1, 2026

Otras fuentes señalaron a este Diario que, desde el Congreso, también se estaría preparando un documento que sería utilizado por la defensa del líder de Renovación Popular. Se trataría de una relación de los diputados y senadores previstos para jurar el próximo 26 de julio, en la que no figura López Aliaga.

Este miércoles 1 de julio, el exalcalde de Lima presentó formalmente ante el Congreso su decisión definitiva e irrevocable de no asumir el cargo de senador, solicitando además que esta sea comunicada al JNE.

En tanto, Norma Yarrow, electa diputada de RP, señaló que esperarán con “tranquilidad” la decisión del pleno del JNE.

Cabe señalar que la organización política tiene derecho a apelar dentro de los tres días siguientes de recibida la notificación de la resolución. El pleno del JNE resolverá la controversia, previa audiencia pública.

Las razones del JEE

Como se recuerda, el martes 30 de junio el JEE declaró improcedente la candidatura del exalcalde de Lima tras concluir que el líder de Renovación Popular mantiene vigente su condición de senador electo para el período parlamentario 2026-2031. El JEE de Lima Centro señaló que esa proclamación constituye un acto formal, cuya validez se mantiene mientras no exista una decisión oficial que la deje sin efecto.

La resolución señala expresamente: “El candidato Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla adquirió la condición de senador electo proclamado como consecuencia de un acto formal emitido por el órgano competente, cuya validez y eficacia se presumen mientras no sea revocado, dejado sin efecto o modificado mediante el procedimiento y por la autoridad expresamente prevista por el ordenamiento jurídico”.

El documento añade: “Por ello, dicha condición jurídica no puede entenderse alterada por la sola manifestación de voluntad del referido candidato”.

Renovación Popular había remitido dos documentos para acreditar que López Aliaga no asumiría el cargo de senador. El primero fue un oficio dirigido al JNE el pasado 19 de junio, con el cual López Aliaga comunicó su “desistimiento irrevocable” de ser proclamado y recibir la credencial como senador. El segundo también fue un oficio, pero remitido al Oficial Mayor del Congreso, con el mismo objetivo.

No obstante, el órgano electoral señala que los oficios presentados constituyen únicamente comunicaciones suscritas por el propio candidato, que no acreditan, por sí mismos, la modificación de la situación jurídica.

López Aliaga busca postular en la lista encabezada por el doctor Luis Rubio. El pleno del JNE tiene en sus manos resolver la polémica.

El futuro de su recurso

En diálogo con El Comercio, los constitucionalistas Domingo García Belaunde, Víctor García Toma y Alejandro Rospigliosi señalaron que el pleno del JNE ratificará la decisión del JEE de Lima Centro. Además, opinaron que el exalcalde de Lima está “mal asesorado” y busca hacer “un fraude a la ley” al postular como teniente alcalde.

García Belaunde afirmó que López Aliaga continúa siendo senador electo porque quien va a declarar la vacancia de su cargo es el nuevo Congreso. “Eso pasará el 2 o 3 de agosto, el actual no puede hacer nada. Por esas fechas, seguro avisarán al JNE y este proclamará a su accesitario y recién López Aliaga estará limpio del cargo. Es senador y no puede ser postular a otro cargo. Cuando vaya a la apelación la va a perder. Su pedido no tiene pies ni cabeza”, acotó.

“Está mal asesorado. En un año y medio ha renunciado a la Alcaldía de Lima, ha postulado a la Presidencia de la República y no ha sido elegido, lo eligen senador y no jura, y ahora postula a teniente alcalde buscando sacarle la vuelta a la ley. Está haciendo un fraude a la ley porque está usando medios lícitos para conseguir un fin ilícito”, expresó García Belaunde.

El constitucionalista consideró que el líder de Renovación Popular debe “tener respeto por la democracia, que es el respeto al voto” y que está a tiempo para “recapacitar” y asumir como senador. “Él ha sido ungido por casi 300 mil ciudadanos, en el fondo está defraudando a sus electores”, concluyó.

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García Toma subrayó, a su turno, que el presidente del JNE ya ha señalado que le corresponderá al nuevo Congreso de la República tomar la decisión, es decir, si acepta el desistimiento de López Aliaga y declarar su vacancia.

El expresidente del TC opinó que, “muy probablemente”, las bancadas de derecha harán lo posible para que, en el más breve plazo, se convoque al accesitario de López Aliaga, debido a la correlación de fuerzas en el Congreso.

“Más allá de las consideraciones jurídicas, el señor López Aliaga, cuando postuló es porque quería ser senador, esa autopostulación obtuvo un número considerable de votos y muchos ciudadanos podrían verse decepcionados porque han usado su voto preferencial para un candidato que luego declinó. Es una situación desairosa para los ciudadanos”, manifestó.

En tanto, Rospigliosi advirtió que “existe desorden en algunos JEE” porque, por ejemplo, se admitieron las candidaturas de Aldo Bravo y Leo de Paz .

“El cargo de diputado y senador es de exclusividad y está prohibido desempeñar otra función, excepto la de ministro de Estado. Además, la Ley de Elecciones Municipales señala que no pueden postular los congresistas, es decir, los senadores y diputados”, expresó. En esa línea, bajo su mirada, la decisión del pleno del JNE seguirá la misma línea que la del JEE.