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Resumen

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El equipo legal de Renovación Popular alista la apelación que presentará ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a la decisión del Jurado Especial Electoral (JEE) de Lima Centro que declara improcedente la inscripción de la candidatura de Rafael López Aliaga a teniente alcalde de Lima.

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