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Resumen

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Jeanette Evangelina Alonzo Contreras es candidata número 2 de la lista de Renovación Popular. (Composición: El Comercio)
Jeanette Evangelina Alonzo Contreras es candidata número 2 de la lista de Renovación Popular. (Composición: El Comercio)
Por Thalía Cadenas

Si bien el conteo oficial todavía no alcanza el 100% en el caso de Lima Metropolitana, la lista de Renovación Popular obtiene una irreversible ventaja. En este contexto y en medio del debate público sobre la llamada reelección encubierta, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolvió que aquellos primeros regidores electos que hayan sido alcaldes en el período inmediato anterior no serán proclamados, ni recibirán las credenciales para ejercer la alcaldía durante la nueva gestión.

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