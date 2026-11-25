Baraja sus últimas cartas. El partido Renovación Popular prevé agotar todas las instancias y vías legales para conseguir que su líder, Rafael López Aliaga, asuma la Alcaldía de Lima en su condición de primer regidor electo, pese al fallo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en su contra.

Todo ello ocurre luego de que el máximo organismo electoral estableciera que los primeros regidores electos no pueden asumir una alcaldía si ejercieron recientemente ese cargo. En paralelo, Jeannette Alonzo, segunda regidora electa de la agrupación, se perfila como la próxima alcaldesa de Lima, ante la ausencia del candidato que encabezó la lista de RP.

Consultado por El Comercio, Wilber Medina, abogado de la agrupación política, aseguró que presentará un recurso de apelación ante el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro si este miércoles proclama a Alonzo como alcaldesa de la capital, en lugar de López Aliaga.

Medina sostuvo que el JEE seguirá el criterio establecido por el JNE, es decir, impedirá que los primeros regidores asuman una alcaldía si ejercieron recientemente ese cargo.

“Suponemos que la proclamación va a ser a Jeanette. En caso eso ocurra, vamos a apelar”, refirió.

Cabe recordar que el pleno del JNE resolvió, por tres votos contra dos, que quienes ejercieron una alcaldía durante el período inmediatamente anterior y fueron elegidos primeros regidores no pueden asumir otra vez el cargo. Ello, aplicando el artículo 194 de la Constitución que prohíbe la reelección inmediata de alcaldes.

Por lo pronto, Renovación Popular ha presentado dos recursos para conseguir que López Aliaga asuma la Municipalidad de Lima.

El primero fue un pedido de reconsideración para que el pleno del JNE volviera a deliberar sobre el fallo que impide a los primeros regidores asumir una alcaldía. No obstante, el recurso fue declarado improcedente.

El segundo es una demanda de amparo presentada ante un juzgado especializado en lo constitucional de Lima, con la que el partido busca que se inaplique el tercer punto resolutivo de la decisión.

“Solicito que se ordene al JNE comunicar a los Jurados Electorales Especiales la declaración de nulidad del punto resolutivo tercero de la resolución, a fin de que dicha decisión no sea aplicada durante el desarrollo de las Elecciones Municipales 2026”, indica el documento.

Una fuente de la agrupación señaló que en los próximos días también se prevé presentar una medida cautelar para que se le dé prioridad al recurso planteado por el partido.

¿Será viable el recurso y cuál podría ser su futuro?

Al respecto, Fernando Rodríguez Patrón, exdirector del Registro de Organizaciones Políticas del JNE, explicó que si el JEE proclama alcaldesa a Alonzo y Renovación Popular presenta un recurso de apelación contra el acta de proclamación, la decisión del organismo electoral no quedará suspendida.

“La apelación no tiene efecto suspensivo. Los efectos de esta resolución no se suspenden”, dijo.

Consultado por El Comercio, consideró que el recurso que prevé plantear la agrupación contra la eventual proclamación de Alonzo no tendrá éxito.

“Ciertamente no creo que tenga ningún éxito. La posición del Jurado ha sido abiertamente expuesta en su acuerdo. Lo posterior no será otra cosa que ratificar”, dijo.

Rodríguez Patrón opinó que el pleno del JNE declarará improcedente el pedido. “No tengo ninguna duda al respecto de que será declara improcedente. Lo que sí no sé es cómo resolverá el JEE de Lima Centro”, agregó.

Jorge Jáuregui, experto en temas electorales, consideró que el eventual recurso planteado por Renovación Popular no será viable. Sostuvo que la impugnación es un derecho que todo partido tiene, pero reiteró que en este caso no ve posible que se revoque la decisión cuando el JNE ya emitió una resolución sobre el tema.

“En el marco actual, no creo que sea posible porque la apelación implicaría que López Aliaga sea alcalde y eso me parece que no es posible porque operaría una elección encubierta lo que supondría una infracción a la Constitución”, añadió.

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