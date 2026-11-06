El partido Renovación Popular solicitó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que su presidente, Roberto Burneo, se inhiba de participar en los procedimientos relacionados con la proclamación de resultados y la entrega de credenciales al candidato a primer regidor Rafael López Aliaga.

La petición fue presentada el 5 de noviembre por Fernando Sandoval Ruiz, personero legal de la agrupación política. Como fundamento, señaló que la Procuraduría Pública del JNE interpuso, el 30 de octubre, una denuncia penal contra el postulante de Renovación Popular por los presuntos delitos de acoso y coacción.

Para el grupo político, esta denuncia configura una controversia directa entre López Aliaga y Roberto Burneo, por lo que consideró necesario preservar “la imparcialidad y confianza pública en las decisiones que adopte el máximo órgano electoral”.

La denuncia, presentada por el procurador Ronald Angulo, atribuye a López Aliaga y a Carlos Álvarez, excandidato presidencial, la emisión de expresiones contra el presidente del JNE que habrían excedido los límites de la crítica legítima. Este es precisamente el argumento al que recurre el personero para sostener que existe un conflicto que justificaría el apartamiento de Burneo.

“Por tanto, existe una controversia de naturaleza penal que involucra directamente al candidato López Aliaga y teniendo como persona agraviada al mencionado magistrado”, señaló.

A este argumento, Sandoval sumó una consideración sobre los procedimientos electorales que aún debe resolver el pleno del JNE.

En tanto, recordó que, mediante un acuerdo del 28 de octubre, se dispuso que las actas de proclamación de resultados sean revisadas de oficio por el máximo órgano electoral. Según indicó, esta disposición cobra especial relevancia porque la revisión contará con la intervención directa de sus integrantes.

Bajo esa premisa, Renovación Popular consideró necesario que Burneo se aparte de las actuaciones relacionadas con la proclamación de resultados y la entrega de credenciales de López Aliaga.

“En consecuencia, resulta indispensable que dichas actuaciones se desarrollen bajo estrictas garantías de imparcialidad y objetividad, razón por la cual solicitamos que el magistrado Burneo se inhiba de intervenir en aquellos asuntos que guarden relación directa con la proclamación y entrega de credenciales de López Aliaga, evitando así cualquier cuestionamiento respecto de la neutralidad de las decisiones que se adopten”, señala el documento.

El personero precisó que la solicitud no busca interferir en las competencias del JNE ni cuestionar anticipadamente la validez de sus decisiones.

Sostuvo que su propósito es preventivo: preservar la legitimidad institucional de las actuaciones electorales y evitar que las resoluciones del organismo puedan ser cuestionadas por una eventual falta de imparcialidad.

Recusación contra Gunther Gonzáles.

Adicional a este pedido, la agrupación política solicitó la recusación de magistrados del JNE que pudieran encontrarse incursos en una causa legal de apartamiento, específicamente, en la deliberación y resolución de los procedimientos vinculados con la proclamación de resultados y la entrega de credenciales correspondientes sobre López Aliaga.

Renovación Popular hizo principal énfasis sobre Gunther Gonzáles, integrante del pleno del JNE. En el escrito indicó que en sus redes sociales el magistrado hace pública su postura sobre López Aliaga.

Refirió que, en septiembre de 2026, Renovación Popular había solicitado su apartamiento de un procedimiento relacionado con la candidatura de Rafael López Aliaga, invocando sus anteriores pronunciamientos, manifestaciones y publicaciones vinculadas sobre el candidato.

“Asimismo, se ha informado públicamente por el propio magistrado, su decisión de emitir un voto particular en contra de la candidatura de Rafael Lopez Aliaga como primer regidor por el consejo Municipal de Lima, sosteniendo una interpretación jurídica contraria a la adoptada por la mayoría del Pleno”, señaló la agrupación.

Insistió en que se examinen las publicaciones, declaraciones y actuaciones concretas del magistrado.