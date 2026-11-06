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Entrevista al líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga. Fotos: Alonso Chero.
Entrevista al líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga. Fotos: Alonso Chero.
Por Erik Rivera

El partido Renovación Popular solicitó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que su presidente, Roberto Burneo, se inhiba de participar en los procedimientos relacionados con la proclamación de resultados y la entrega de credenciales al candidato a primer regidor Rafael López Aliaga.

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