La presentación de la demanda fue autorizada el jueves por el concejo metropolitano, con 19 votos a favor, tres en contra y cuatro abstenciones.

La controversia gira en torno a la Resolución 4557-2026-JNE, que establece que quien hubiera ejercido la alcaldía durante el período inmediato anterior y resultara elegido primer regidor no podría volver a asumir ese cargo, en aplicación del artículo 194 de la Constitución, que prohíbe la reelección inmediata de alcaldes.

En el recurso, se solicita que se declare la nulidad en parte de la resolución y se determine que el JNE “carece de competencia” para revisar de oficio las decisiones de los jurados electorales especiales (JEE).

También pide que se reconozca a los concejos municipales como los órganos competentes para pronunciarse sobre la vacancia de un alcalde y que, de declararse esta, sea el primer regidor hábil quien asuma el cargo.

También solicita que el TC ordene a los JEE no aplicar el criterio del JNE y que declare nula la resolución que proclamó a Alonzo como alcaldesa de Lima para el período 2027-2030.

Puntos de vista

A opinión de José Manuel Villalobos, abogado especialista en derecho electoral, la demanda competencial constituye una vía distinta y más directa que la acción de amparo que inicialmente se había anunciado.

Esta última, debía de pasar por un juez constitucional y una eventual revisión en segunda instancia antes de llegar al TC. Sin embargo, la controversia competencial se presenta directamente ante dicho organismo. “Han encontrado una vía más directa”, acotó.

Sin embargo, advirtió que uno de los principales obstáculos de la demanda está en determinar si el Concejo Metropolitano tiene atribuciones para establecer quién debe suceder a un alcalde, al recordar que es el JNE quien entrega la credencial a quien debe asumir el cargo.

“Cuando hay una sucesión, siempre es el jurado el que entrega la credencial. El Consejo de Lima no otorga la credencial a nadie”, indicó.

Por su parte, Alejandro Rospigliosi, abogado constitucionalista, consideró que la demanda en cuestión no tendría posibilidades de prosperar, al apuntar que, en todo caso, correspondería al nuevo concejo, que asumirá en enero del 2027, plantear la controversia.

Rospigliosi también apuntó que se buscaba recurrir a una vía que le permita llegar directamente al TC, sin pasar por las instancias judiciales. “No procede. Está buscando de manera indirecta lo que no se puede de manera directa”, manifestó.

Otro de sus cuestionamientos está relacionado con la posibilidad de que el Tribunal Constitucional dicte una medida cautelar para suspender los efectos de la resolución del JNE.

Según explicó, el máximo intérprete de la Constitución no podría ordenar al organismo electoral retirar la credencial de una autoridad para entregársela a otra, debido a que esta atribución corresponde al Jurado Nacional de Elecciones.

“La única entidad en el Perú que puede otorgar credenciales como alcalde o regidor es el Jurado Nacional de Elecciones”, señaló.

Finalmente, cuestionó que se utilicen recursos de la Municipalidad de Lima para financiar una estrategia jurídica que, según su interpretación, beneficia particularmente a Renovación Popular.

También pidió que se transparente cuánto se destinó al pago de los abogados que participaron en una anterior demanda competencial.

“Yo exijo que se transparente cuánto se ha pagado a los abogados en la primera demanda competencial, que no logró ningún resultado”, expresó.