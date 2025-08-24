Este sábado, durante una actividad social de la Municipalidad de Lima, el alcalde de la ciudad, Rafael López Aliaga mostró su total apoyo a la designación de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia.

Como se recuerda, la presidenta Dina Boluarte realizó tres cambios en su Gabinete ministerial en una ceremonia realizada el mismo día en Palacio de Gobierno. En ese sentido, Boluarte designó a Santiváñez como titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), lo cual significa su retorno al Consejo Ministerial.

Hace cinco meses, Santiváñez fue censurado como ministro del Interior, debido a su mala gestión para reducir los índices de criminalidad. Pese a ello, López Aliaga respaldó la elección de Santiváñez recordando su gestión en el Misterio del Interior.

“Mi sorpresa es que no hay mayores cambios significativos. Hay uno que yo creo que sí nos puede ayudar, que es el ministro Santiváñez, el cual nos ayudó bastante en el momento que era ministro del Interior. Pero que nos ayude, porque lo que hemos visto es que no hay voluntad”, manifestó.

“Está tirado el penal de Ica, tiene capacidad para 3000 internos, también el tema está en su cancha. Voy a hablar con el ministro Santiváñez sobre esto porque es Ministerio de Justicia, justamente ”, añadió.

Confrontación con el MTC

Rafael López, por otro lado, López Aliaga no perdió el tiempo para criticar al ministro de Transportes César Sandoval, a quien nuevamente acusó de obstaculizar su proyecto del tren Lima-Chosica. El alcalde indicó que “si quiere un enfrentamiento político, lo va a tener” .

“[En el Ejecutivo] lo que veo es una repartija de poder, de darle la cartera que tiene mayor presupuesto a un señor y a un partido, el señor Acuña. Mantienen ahí a una persona que ha dicho claramente que no quiere que haya trenes en Lima ”, indicó.

“El lunes tenemos la recepción y el almacenamiento de toda la flota, justamente, de trenes para ir de Chosica, aquí no más de Monserrate [...] Pero si ponen a un operador político que quiere ser candidato al Gobierno de La Libertad, me parece, y se quiere hacer famoso a costa de reventarle la vida a la población de Lima, eso no va a pasar. Estamos actuando hasta ahora técnicamente, pero si quiere un enfrentamiento político lo va a tener”, finalizó.