Rafael López Aliaga lanzó cuestionamientos e insultos hacia Keiko Fujimori, luego de que la lideresa de Fuerza Popular anunciara su decisión de no postular al Senado y afirmara que su única candidatura será a la presidencia de la República y que no busca “premios consuelo ni inmunidad”.

En un evento en Santa Anita, el líder de Renovación Popular -quien sí postulará al Senado, además de a la presidencia- tildó de “vaga” a Fujimori al señalar que no tiene un empleo “conocido”.

López Aliaga defendió su decisión de postular a ambos cargos en su alocución. “Si uno va como candidato a la presidencia y candidato al Senado es porque se está tomando en serio la política, no es que postulo y vago cinco años más. ¿De qué vive la señora? Yo trabajo, yo no soy vago”, declaró ante sus seguidores, el último 31 de octubre.

Asimismo, el precandidato a la presidencia del Perú Agregó cuestionó severamente la trayectoria laboral fuera de la política de Fujimori Higuchi. “Qué dice la señora ‘mi premio segundo’. Mamita, no es premio de nada. Uno entra en política a sacarse el ancho, a trabajar, teniendo un trabajo conocido, no siendo una vaga”, expresó.

Estas palabras llegaron un día después de que Fujimori anunciara su candidatura presidencial en Trujillo, donde aludió a la doble candidatura de su competidor.

“Yo me lanzo solo a la Presidencia, no al Senado porque no quiero premios consuelo, no quiero ni necesito inmunidad. El objetivo no es arrastrar una lista al Senado”, señaló Fujimori Higuchi.

Ante ello, López Aliaga rechazó que una postulación paralela al Congreso implique buscar inmunidad o premios políticos y dirigió duras expresiones a la lideresa de Fuerza Popular, quien postula por cuarta vez a la presidencia.