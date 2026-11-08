El exalcalde de Lima Rafael López Aliaga se dirigió en duros términos contra el ministro de Trabajo, Juan Sheput, quien dijo que el líder del partido Renovación Popular “se quedaría sin soga y cabra” tras la resolución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que le impediría ser proclamado burgomaestre.

Desde el distrito de San Miguel y en respuesta al ministro de la presidenta Keiko Fujimori, López Aliaga señaló que no entró a la política para robar “ni soga ni cabra a nadie”, sino para “donar su vida”.

“Se equivocó, señor Sheput, se equivocó. Yo no entro en política, ¿sabes para qué? Para estar robando ni soga ni cabra a nadie. Yo entro en política para donar mi vida, señor”, expresó.

El también excandidato presidencial de Renovación Popular calificó la intervención de Sheput Moore como ejemplo de una conducta política que el país debe rechazar.

“Por su boquita muere usted. Usted es un egoísta, una persona indecente en política. Esa es la política que no queremos en Perú”, enfatizó López Aliaga.

La controversia entre ambos políticos surge tras la divulgación del fallo del pleno del JNE, aprobado con una mayoría de tres votos a dos, y que impedirá a los exalcaldes que postulaban como primeros regidores recibir las credenciales de burgomaestres.

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“Simplemente así es la política, impredecible sobre todo con quienes creen tener dominio sobre los hechos. Según el JNE no podrán retornar al cargo los exalcaldes que postularon como regidores”, indicó Juan Sheput en su cuenta en “X”.

“Esto afectaría a Rafael López Aliaga quien se quedaría sin soga y cabra pues renunció a ser senador. Un proceso desordenado desde el principio trae este tipo de consecuencias que afectan a candidatos y electores”, agregó.

Simplemente así es la política, impredecible sobre todo con quienes creen tener dominio sobre los hechos. Según el JNE no podrán retornar al cargo los exalcaldes que postularon como regidores. Esto afectaría a Rafael López Aliaga quien se quedaría sin soga y cabra pues renunció a ser Senador. Un proceso desordenado desde el principio trae este tipo de consecuencias que afectan a candidatos y electores. — Juan Sheput (@JuanSheput) November 7, 2026