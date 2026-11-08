El exalcalde de Lima Rafael López Aliaga se dirigió en duros términos contra el ministro de Trabajo, Juan Sheput, quien dijo que el líder del partido Renovación Popular “se quedaría sin soga y cabra” tras la resolución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que le impediría ser proclamado burgomaestre.
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