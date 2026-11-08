El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, le respondió al ministro de Trabajo, Juan Sheput. (Foto: Alonso Chero / Archivo El Comercio)
El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, le respondió al ministro de Trabajo, Juan Sheput. (Foto: Alonso Chero / Archivo El Comercio)
Por Redacción EC

El exalcalde de Lima Rafael López Aliaga se dirigió en duros términos contra el ministro de Trabajo, Juan Sheput, quien dijo que el líder del partido Renovación Popular “se quedaría sin soga y cabra” tras la resolución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que le impediría ser proclamado burgomaestre.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?