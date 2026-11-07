JNE anunció que no entregará las credenciales de alcalde a los candidatos a primer regidor que hayan sido burgomaestres en el periodo anterior como en el caso de Rafael López Aliaga . (Foto: César Bueno / @photo.gec)
JNE anunció que no entregará las credenciales de alcalde a los candidatos a primer regidor que hayan sido burgomaestres en el periodo anterior como en el caso de Rafael López Aliaga . (Foto: César Bueno / @photo.gec)
Por Redacción EC

En una actvidad en Carabayllo, Rafael López Aliaga indicó que denunciará penalmente por “omisión de funciones dolosa” referida a la distribución de material electoral del 12 de abril, al jefe del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, un día después que dicha instititución resolviera no entregarle la credencial como alcalde de Lima Metropolitana para la gestión 2027-2030.

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