En una actvidad en Carabayllo, Rafael López Aliaga indicó que denunciará penalmente por “omisión de funciones dolosa” referida a la distribución de material electoral del 12 de abril, al jefe del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, un día después que dicha instititución resolviera no entregarle la credencial como alcalde de Lima Metropolitana para la gestión 2027-2030.

“Señor Burneo, usted hasta ahora estaba en duda para mí, de ese infausto 12 de abril; usted se va a la cárcel por omisión de funciones. Usted sabía que a las 11:59 del 11 de abril, Corvetto estaba ocultando el material electoral para todo Lima Metropolitana. Hasta ahora, yo no lo he denunciado penalmente, pero usted con lo que ha hecho el día de ayer, se ganó su denuncia penal” aseveró López Aliaga.

“Usted es parte de un grupo criminal. Usted ya va a tener su sorpresa del lado constitucional. Iremos demostrando que detrás de esta gente hay mucha corrupción”, agregó.

#AHORA Rafael López Aliaga se presenta en Carabayllo y anuncia denuncia penal contra Roberto Burneo, presidente del JNE. "Se va a la cárcel". Luego hace mención a la reciente decisión del Jurado y asegura que planteará recursos constitucionales. https://t.co/kh9oYeYxOA — Erik Rivera (@ErikRivera__) November 7, 2026

En otro momento de su alocución, López Aliaga indicó que no se está respetando la Constitución pues hay una ley de sucesión que no se está cumpliendo.

“Hay una ley de sucesión que no está respetando el Caballero. Él (Burneo) o es juez, constitucionalista y nadie para cambiar las normas. Tendría que ir al Congreso de la República para cambiarlo. Yo no quiero adjetivarlo”, dijo el líder de Renovación Popular.