A siete semanas para las elecciones regionales y municipales, Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Carlos Bruce (Somos Perú) lideran la intención de voto para la alcaldía de Lima con 16% y 13%, respectivamente. Detrás de ellos están Daniel Urresti (Podemos Perú) con 9,5%, Francis Allison (Avanza País) con 9,3%, y Ricardo Belmont (Obras) con 8,3%, según la última encuesta de Datum Internacional para América Televisión.

López Aliaga lidera la lista de Renovación Popular, luego de la renuncia del médico Luis Rubio a su candidatura. El empresario fue candidato a la Presidencia y al Senado a inicios de este año. Fue elegido para ser representante en la cámara alta del Congreso, pero no recogió su credencial y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aceptó su solicitud de renuncia.

Rubio, en julio último, tenía 7,5% de intención de voto y no estaba en el pelotón que disputaba los comicios.

De acuerdo al estudio de opinión, difundido en “Cuarto Poder”, López Aliaga- quien, para evitar la prohibición de la reelección inmediata, se inscribió como postulante a teniente alcalde- tiene su mayor respaldo en la llamada Lima moderna (22,9%) y luego en Lima sur (19,7%). Su menor intención de voto se registra en los distritos del este de la capital (12,4%).

Bruce, actual alcalde de Surco, tiene mayor respaldo en Lima moderna con 25% de intención de voto y también en el centro y sur de la ciudad con 16,7% y 15,5%, respectivamente. En Lima norte, el exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento solo tiene 7,5% de apoyo, mientras que en Lima este, 8,2%.

En un segundo bloque, se ubican la excongresista Susel Paredes (Ahora Nación) con un 6,5% de intención de voto y el exministro de Salud y exalcalde de San Borja Alberto Tejada (Acción Popular) con 4%. Y por detrás de ellos, se ubican el alcalde de Ancón, Samuel Daza (Fuerza Popular) con 1,8% y Edgardo del Pomar (PPC) con 1%.

El voto blanco y viciado- según la encuesta de Datum- tiene 11,8% (en julio registraba 15,3%), mientas los indecisos son el 13,5% (el mes pasado eran 16,3%).

La renuncia de Rubio

El 60% de los encuestados opina que Rubio, presidente del Consejo Directivo Sistema Metropolitano de La Solidaridad, renunció a su postulación a la alcaldía de Lima para que López Aliaga “encabece” la lista municipal, mientras un 21% no sabe.

Solamente, el 19% cree que el doctor dio un paso al costado de sus intenciones electorales por motivos personales, como aseguró.

El punto de vista

El analista político Luis Benavente consideró que la campaña municipal, en las últimas semanas, podría “polarizarse” entre López Aliaga y Bruce, aunque no descartó que otro candidato, como Urresti, pueda entrar a la pelea.

“Podría polarizarse la campaña, los dos son candidatos fuertes, pero no descartaría a Urresti, es un postulante que ha quedado dos veces en segundo lugar. Tiene mucho voto popular y puso a bastantes alcaldes distritales por arrastre [en el 2022]”, manifestó el director de la consultora Vox Populi.

En comunicación con El Comercio, Benavente remarcó que la actual elección municipal en Lima es “ultra competitiva”, porque hay hasta siete candidatos con experiencia y peso propio.

Explicó que Bruce y Allison, actual alcalde de Magdalena, “compiten por el mismo voto”, el de una derecha liberal, mientras que López Aliaga por el de la derecha conservadora.

“Hay un 25% que no sabe, que votaría en blanco o en nulo. Es un porcentaje importante y puede haber cambios en las próximas semanas”, expresó.

Benavente sostuvo que el escenario donde las diferencias entre candidatos son cortas, los debates van a tener “una mayor incidencia”.

“En el 2014, Castañeda tenía el 50% de intención de voto y el segundo lugar 14%, pero el debate permitió que Enrique Cornejo tomé notoriedad. En el 2010, Susana Villarán y Lourdes Flores tuvieron un debate feroz. Villarán le llevaba 15% a Flores a una semana y al final ganó solo por décimas. El debate será crucial”, acotó.