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Resumen

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El escaño de Rafael López Aliaga está en el limbo debido a que el candidato ha declarado que no jurará al cargo de senador y hay un vacío legal tanto en la Constitución como en las leyes electorales y el Reglamento del Congreso.

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