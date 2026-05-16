El escaño de Rafael López Aliaga está en el limbo debido a que el candidato ha declarado que no jurará al cargo de senador y hay un vacío legal tanto en la Constitución como en las leyes electorales y el Reglamento del Congreso.

En más de una oportunidad el postulante a la Presidencia y también al Senado ha aseverado que no participará en el nuevo Congreso bicameral debido a que considera que hubo fraude en los comicios del 12 de abril.

“En estas condiciones ni loco ni loco va a juramentar como senador”, respondió López Aliaga a inicios del mes en una entrevista en Panamericana TV. No obstante, también señaló que su partido sí tendría presencia en el Parlamento porque “alguien tiene que quedarse”.

El último jueves, en una manifestación contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el autodenominado ‘Porky’ reiteró que no ocupará su curul como senador, pero que dirigirá a sus diputados y senadores desde afuera. “Hemos tomado la decisión de ir al Congreso, trucho o no trucho. Yo no voy a ir”, subrayó.

“Yo me voy a otro país. Pase lo que pase me van a tener acá liderando la insurgencia aquí [...] Yo voy a estar liderando la bancada tanto de senadores como diputados [...] Y vamos a exigir a este nuevo Congreso que nunca más se use el sistema electoral que estamos viendo”, agregó minutos después.

Rafael López Aliaga insiste en nuevas elecciones y denuncia presunto fraude electoral. (Foto: Captura/Facebook/@Rafael López Aliaga)

Un día antes, el legislador Diego Bazán, virtual congresista reelecto por Renovación Popular, había señalado a la prensa que el partido recién definiría su postura sobre participar en el Congreso este viernes 15 de mayo, durante una reunión. Además, en una entrevista en RPP, aseguró que los diputados y senadores no asumirían los cargos si así se los pedía Rafael López Aliaga.

Sin embargo, fuentes de Renovación Popular indicaron a El Comercio que el encuentro no se concretó. Además, los virtuales parlamentarios Norma Yarrow, Katherine Ampuero y Alejandro Muñante descartaron no participar en el Congreso. Las dos primeras opinaron que el líder de su agrupación también debería asumir como senador.

“Claro que sí [juraremos]. La defensa se inicia desde adentro para desmantelar este sabotaje Hay que sacar al fresco a todos los vinculados [en el supuesto fraude]. Renovación sí tendrá a sus representantes en el senado y diputados”, respondió Yarrow- virtual diputada electa- a este Diario.

Acotó que, su punto de vista personal, es que el ‘Porky’ sí asuma como representante del Senado. “Pero es una decisión que el debe tomar”, añadió.

Una opinión similar expresó la virtual senadora Katherine Ampuero, en declaraciones a ‘Siempre a las 8’, un podcast de El Comercio: “Rafael debe o debería juramentar porque muchos peruanos han votado por él, quieren ser representados por este Congreso por él y creo que hoy nos toca esa gran responsabilidad de representarlos”.

No obstante, precisó que respetará la decisión que tome el líder de su agrupación.

La exprocuradora resaltó la importancia de que la virtual bancada que tendrá Renovación Popular actúe desde el próximo Parlamento en defensa de los intereses de los votantes que los eligieron.

“Hoy más que nunca nuestro país y nuestros votantes necesitan de nosotros para dar la lucha en el Congreso de la República. Ese compromiso, al menos mis votantes, yo lo tengo y pienso cumplir todas mis promesas de campaña, continuar con esa labor de fiscalización porque frente a lo que quizá nos toque vivir con el que salga elegido como presidente de la República, el país más que nunca nos necesita”, destacó.

Este viernes, en entrevista con Willax, Muñante- virtual senador- expresó sus ánimos de jurar en el cargo, pero que no hay una postura oficial como partido.

Otra fuente de la agrupación celeste dijo a El Comercio que en la interna la postura es de participar en el Parlamento. “Estoy seguro que todos asumirán sus cargos”, manifestó.

¿Qué pasa si Rafael López Aliaga no jura como senador?

Los constitucionalistas Erick Urbina y Alejandro Rospigliosi y el experto en temas electorales Fernando Rodríguez Patrón señalaron que hay un vacío legal tanto en la Constitución, leyes electorales y el Reglamento del Congreso y que es la primera vez en la historia del Perú que ocurre algo así.

Rodríguez Patrón subrayó que, según la Carta Magna, el mandato congresal “es personal, no del partido”. “Pero nuestras normas no regulan el momento exacto en el que nace la condición de congresista”, dijo

“La Ley Orgánica de Elecciones regula las candidaturas y renuncias antes de una elección, pero no regula las renuncias después de haber resultado electos y el Reglamento del Congreso pone la juramentación como requisito para asumir el cargo, también establece la irrenunciabilidad del cargo … Entonces hay un vacío”, indicó.

Bajo su mirada, la proclamación del JNE convierte al candidato en electo y la juramentación en congresista. Entonces, si no jura, no asume. Lo mismo en el caso de recibir la credencial, pero no jura. “Hay un vacío por lo que hay que recurrir a la interpretación. Entonces, una persona llega a ser congresista en ejercicio en la medida que asume el cargo a través de la juramentación y la recepción de la credencial. Entonces, si no cumple con estos requisitos, no ejerce como tal. Se estaría validando la tesis de que el cargo es renunciable antes de asumirse. El siguiente más votado de su lista del mismo partido es el que asume”, puntualizó.

A su turno, Rospigliosi calificó el caso de “insólito” y detalló que el primer paso para asumir como parlamentario es el recojo de la credencial y posteriormente prestar juramento. “López Aliaga, si quiere dejar de asumir el cargo, tiene que no recoger su credencial, no hacer su trámite y no jurar. Ante eso, para que no se perjudique su bancada ni los electores, se debe llamar a su accesitario”, expresó.

Sin embargo, destacó que esta situación es inédita pues solo se llama a los accesitarios cuando se declara la vacancia del cargo y, en el caso de López Aliaga, no se dio este supuesto.

“¿Si no iba a asumir el cargo para qué postuló? ¿Para qué generó una expectativa en los electores y les falló? La reforma para que los candidatos a la Presidencia pudieran postular también al Congreso era unificar a las bancadas y ser disciplinados en la votación y, desde adentro, puedan coadyuvar a legislar, representar y fiscalizar, no estar desde fuera tirando piedras al sistema constitucional”, acotó.

Urbina, por su parte, coincidió en que “hay un vacío legal” y que se podría interpretar que, en tanto no se haya asumido el cargo, no aplicaría la irrenunciabilidad.