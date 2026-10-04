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Resumen

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"El triunfo de la marea celeste de Renovación Popular es incontestable en Lima y Callao. A Rafael López Aliaga le falta un pequeño detalle, la entrega de su credencial en suspenso", afirma Fernando Vivas. (Composición: Política El Comercio)
"El triunfo de la marea celeste de Renovación Popular es incontestable en Lima y Callao. A Rafael López Aliaga le falta un pequeño detalle, la entrega de su credencial en suspenso", afirma Fernando Vivas. (Composición: Política El Comercio)
Por Fernando Vivas

Se preparó para ganar con más aparato, angurria y trucos que los demás. No fue un intento de ‘reelección encubierta’ sino ‘descubierta’ desde que renunció el artificial candidato a alcalde, el médico Luis Rubio. Fue una maniobra tan a vista y paciencia de todos que hasta se ahorraron contarnos en público la justificación, alibi o coartada del paso de Rubio al costado.

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