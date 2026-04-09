Resumen

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Rafael Santos, exalcalde de Pueblo Libre, impulsa junto a un grupo de ciudanos el uso del aplicativo “Voto libre” entre los personeros de todos los partidos y también los observadores de esta elección.

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