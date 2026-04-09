Rafael Santos, exalcalde de Pueblo Libre, impulsa junto a un grupo de ciudanos el uso del aplicativo “Voto libre” entre los personeros de todos los partidos y también los observadores de esta elección.

En diálogo con El Comercio, brinda detalles de esa iniciativa y adelanta que hasta este jueves 9 de abril ya se había registrado 11 mil personas.

“Esta iniciativa ciudadana es cívica, no apoyamos a ningún candidato, ni algún partido, ni se va a convertir en asociación o movimiento político, es un aporte al Perú que se está jugando su futuro en esta elección. Solo queremos que la voluntad de los peruanos se refleje en el resultado, sin presión, sin miedo" explica.

-¿Cuántas personas se han registrado para participar como observadores de esta elección?

Vamos más de 11,000 registrados hasta hace 4 horas.

-¿Qué han pensado para aumentar el número de voluntarios?

Las redes están funcionando muy bien, estos últimos días se han disparado los voluntarios, tenemos fe que para mañana (viernes) se dupliquen los voluntarios.

-¿Han logrado establecer algún acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) o con algún grupo de observadores para estar presentes en los centros de votación?

Con la ONPE, Voto Libre está haciendo las gestiones del conteo de actas.

Doce partidos se han sumado para acreditar a los personeros y como observadores estamos en coordinación con The Center of Economic and Policy Research acreditado ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), para las acreditaciones respectivas.

Aprovecho para hacer un llamado a los 38 partidos que participan en estas elecciones, a los que no lo han hecho aún, que se pongan en contacto con nosotros ya que hay muchas personas que se quieren inscribir como personeros en los distintos partidos, y en algunos casos no tenemos un contacto directo con el responsable dentro del partido para dirigirlos y contactarlos.

-¿Cómo comunicarán los resultados o posibles irregularidades?

Nosotros no publicamos resultados hasta el final del escrutinio, lo que se va a ir viendo es en tiempo real cuando se cargan las actas. Estos datos serán procesados y analizados por Voto Libre y se comunicarán primero a las autoridades electorales conforme se vayan detectando.

Cuando el proceso termine, nuestros hallazgos, resultados y posibles irregularidades detectadas serán entregados a las autoridades del proceso electoral y a los medios de comunicación, de haber detectado nosotros alguna irregularidad se lo haremos saber lo más rápido posible como lo permitan los servidores y la tecnología a la ONPE y el JNE.

Pero repito, nosotros no adelantaremos ninguna conclusión, ni juicio de valor sobre lo encontrado, los que determinarán si efectivamente es algo irregular y merece más investigación serán las autoridades.

Nosotros somos un movimiento que colabora con el proceso, que busca que las elecciones sean limpias, queremos sumar por el bien y la tranquilidad del país, no somos, ni juez ni parte.

¿Desde qué momento los ciudadanos podrán ver los resultados que va recogiendo el App Voto Libre?

Una vez terminado el proceso de votación, pero no a las 5 p.m. porque, en esos momentos, todavía hay gente votando y no queremos influir en su elección, iremos publicando nuestros resultados, comunicándoselos a la prensa, partidos y autoridades.

¿Explíquenos la importancia de esta iniciativa ciudadana? Si alguien aún no se ha unido ¿por qué y cómo deberían hacerlo?

Esta iniciativa ciudadana es cívica, no apoyamos a ningún candidato, ni algún partido, ni se va a convertir en asociación o movimiento político, es un aporte al Perú que se está jugando su futuro en esta elección. Solo queremos que la voluntad de los peruanos se refleje en el resultado, sin presión, sin miedo.

En el 2021, se elegia entre 2 opciones, en estas elecciones estamos eligiendo entre plancha presidencial, diputados, senadores y parlamentarios andinos a 196 autoridades. Con 38 opciones posibles por cada uno de esos puestos, las victorias y derrotas, sobre todo en los diputados y senadores, se podrán dar por menos de 100 votos.

El llamado que hacemos es a todos los peruanos, que participen, con nosotros o con cualquier organización, también de manera voluntaria o directamente con los partidos. Cuantos más peruanos estemos vigilando, menos oportunidad existirá para que primero, alguien quiera hacer algo indebido, y, segundo, existan dudas de quienes son los que salieron electos.