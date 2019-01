Rafael Vela afirmó que Pedro Chávarry podría influir como fiscal supremo

El fiscal Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, consideró que la permanencia de Pedro Chávarry como fiscal supremo permitiría que tenga algún tipo de influencia sobre las medidas que tomen en el Ministerio Público sobre su gestión como fiscal de la Nación.

"El hecho de que el fiscal de la Nación (Pedro Chávarry) renuncie y que la Junta de Fiscales Supremos acepte la renuncia, no le quita sus obligaciones como fiscal supremo", recordó Vela Barba en radio Santa Rosa.

Tras la salida de Chávarry del máximo cargo en el Ministerio Público, estará al frente de la Fiscalía Suprema Civil, en su calidad de fiscal supremo. Así lo adelantó el fiscal Tomás Galvez. Sin embargo, no se precisaron los plazos.

"Deben posicionarlo en alguna fiscalía suprema y hay que ver desde dónde puede incluso ejercer un nivel de influencia sobre lo que han sido sus propias relaciones de jerarquía y el ejercicio de poder (como fiscal de la Nación)", añadió Vela Barba.

El fiscal coordinador del equipo especial reiteró sus cuestionamientos a que Pedro Chávarry haya asumido un papel de defensa de la institucionalidad del Ministerio Público, incluso en el momento de su renuncia al cargo de fiscal de la Nación.

"Estoy de acuerdo en que no debe haber intromisiones, que la autonomía de un organismo constitucional debe ser mantenida, pero es claro y evidente que la defensa no pasaba por personalizarla a través de Pedro Chávarry, quien había generado la crisis del Ministerio Público", comentó.

En ese sentido, destacó la importancia de que se lleve a cabo un debate parlamentario sobre las iniciativas legislativas que presentó el Ejecutivo para declarar el Ministerio Público en emergencia ante una situación que consideró como extraordinaria.

"Pongámonos en el supuesto de que (Pedro Chávarry) no hubiera renunciado. Estaríamos nuevamente en un entrampamiento porque las acusaciones constitucionales no han sido impulsadas y tal vez las soluciones por cuestiones estrictamente técnicas y por respeto a la autonomía no permitirían que se haga nada [...] Creo que se trata de una circunstancia excepcional", consideró.

- Encubrimiento -

Rafael Vela Barba advirtió que la violación del lacrado de la oficina del ahora ex asesor de Pedro Chávarry, Juan Manuel Duarte, genera un riesgo de que el allanamiento que iba a llevar a cabo José Domingo Pérez pierda eficacia.

"Ahora estamos ante la posibilidad de una pérdida de eficacia de la medida porque el fiscal va a ingresar a buscar (información) y no se sabe qué cosa ha podido ser sustraída", comentó.

En ese sentido, reiteró que las personas involucradas en la violación del lacrado de la oficina de Juan Manuel Duarte, incluyendo a los tres miembros de la seguridad personal de Pedro Chávarry y su asesora, la ex congresista Rosa María Venegas, actuaron a sabiendas de que estaban actuando en contra de una medida judicial.

"Las declaraciones del propio Pedro Chávarry determinaron una vinculación con el coordinador parlamentario de apellido Duarte en una referencia que el propio fiscal de la Nación dijo que fue contratado por intermediación de quienes dirigían el Congreso, evidentemente el grupo parlamentario de Fuerza Popular", manifestó.