Rafael Vela dice que fiscal perjudicó 18 meses de investigaciones

El fiscal superior Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial del Caso Lava Jato, consideró que hubo “un perjuicio” de parte del fiscal Sergio Jiménez a las investigaciones sobre la línea 1 del metro de Lima, el llamado ‘club de la construcción’ y el gasoducto sur peruano, que se inició durante el segundo gobierno de Alan García (2006-2011).

Jiménez, según informó la Unidad de Investigación de El Comercio, rechazó, antes de abandonar el equipo especial, la solicitud que hizo el encarcelado ex viceministro de Comunicaciones Jorge Cuba para acogerse a la colaboración eficaz, luego de 18 meses de negociaciones y entrega de información.

“Hubo perjuicio desde nuestra perspectiva. Por eso, es que lo hemos enviado a control interno. ¿Por qué el perjuicio? Porque después de un año y seis meses no hay una colaboración eficaz y no se le ha permitido hacer la evaluación al fiscal José Domingo Pérez. Tenemos que volver a cero, se ha perdido un año y seis meses”, dijo Vela a este Diario.

Vela indicó que Jiménez no debió tomar una decisión sobre la solicitud de Cuba, sino dejar que Pérez, quien conduce la pesquisa de la línea 1 del metro de Lima, evaluara y determinara si procedía una colaboración eficaz. Agregó que esta no está cerrada, pero que ahora depende de que el ex funcionario mantenga su voluntad de cooperación.

El fiscal superior advirtió que la colaboración “es menos eficaz” si es que el proceso de investigación está próximo a vencer. “Este es un asunto que tiene que analizar el fiscal Pérez, él tiene que evaluar todos los pro y los contra. [Lo hecho por Jiménez] es una grave irregularidad”, añadió.

Jiménez había señalado a El Comercio que “aquí no hay nada de suspicaz en mi entender, porque esta disposición fue notificada a la persona que debía comunicarse, que es el solicitante a la colaboración”, en alusión a Jorge Cuba.

—¿Un capítulo cerrado?—

El abogado penalista Enrique Ghersi explicó a El Comercio que Cuba puede volver a solicitar someterse a un proceso de colaboración eficaz. “Como hay una resolución administrativa previa, [el equipo especial] tendrá que fundamentar por qué acepta un nuevo pedido, pero ahí no hay cosa juzgada, no es una decisión judicial”, refirió.

Ghersi indicó que en una eventual segunda solicitud, el ex viceministro de Comunicaciones tendrá que aportar elementos nuevos a los ya dados al fiscal Jiménez. “Si él vuelve a declarar proporcionando información diferente, yo sería de la opinión de que esa información es válida y puede ser utilizada”, remarcó.

Avelino Guillén, ex fiscal supremo adjunto, también opinó que la decisión de Jiménez no es definitiva, pero precisó que el equipo de Vela debe evaluar “cuál es la magnitud” de lo que estaba ofreciendo el ex funcionario del régimen aprista. “Cuba tiene la condición de principal implicado, para pasar a colaborador tiene que brindar información importante, novedosa y de gran magnitud”, acotó.

El abogado de Cuba, José Urquizo, evitó responder si su cliente presentará un nuevo pedido para ser colaborador eficaz. “Eso no lo puedo contestar”, dijo al ser consultado por este Diario.