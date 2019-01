Los fiscales del equipo especial del Ministerio Público para el Caso Lava Jato tenían programados trece interrogatorios del lunes 14 al viernes 18 de enero. Como se sabe, Rafael Vela y José Domingo Pérez ya no forman parte del grupo por decisión del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

El anuncio sobre la remoción de Vela y Pérez fue hecho por Chávarry la noche del lunes a horas de recibir el Año Nuevo. Hoy fue oficializado mediante una resolución publicada en el diario oficial “El Peruano”.

Entre las personas a interrogar en Brasil se encuentra Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú. Este ya ha declarado anteriormente ante fiscales peruanos haciendo diversas referencias a los ex presidentes Ollanta Humala, Alejandro Toledo y Alan García, así como a la ex candidata presidencial Keiko Fujimori y la ex primera dama Nadine Heredia.

Los interrogatorios pendientes giran en torno a investigaciones que involucran a Alan García, Alejandro Toledo y Nadine Heredia.

Asimismo, entre otros, a la ex alcaldesa capitalina Susana Villarán y el ex funcionario de su gestión Gabriel Prado.