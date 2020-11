En una entrevista al diario Perú 21, el fiscal superior Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato, aseguró este martes que las investigaciones realizadas por la fiscalía contra el expresidente Martín Vizcarra se realizaron bajo el marco de la ley y sin ningún tipo de cálculo político.

Consultado respecto a la oportunidad en que se conocieron las investigaciones contra el exmandatario y la utilización de las mismas por parte del Congreso en el proceso de vacancia, Vela dijo: “No puedo permitir que se asocie el trabajo del Equipo Especial al oportunismo político”.

Agregó que son justamente los fiscales quienes investigan a “políticos que han cometido graves casos de corrupción, lavado de activos y criminalidad organizada. Ese contubernio que se insinúa no lo podemos admitir y lo tenemos que rechazar porque nosotros más bien somos combatidos, por decirlo de alguna forma, en la litigación, por esos mismos grupo políticos, porque nosotros los investigamos con rigor”.

Acuerdo entre fiscales del equipo Lava Jato

En otro momento, Vela informó que los miembros del equipo especial Lava Jato acordaron solicitar a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, que acuda al Consejo de la Prensa Peruana, órgano de auto regulación de los medios de comunicación, para que “adopte las acciones correspondientes” en relación a un editorial del diario La República, publicado el 23 de noviembre, titulado: “Fiscal, Consultor y Golpista: La infeliz colaboración con el golpe de un grupo de fiscales”. Respecto a dicha publicación, Vela manifestó que son expresiones que tiene que rechazar por ser “falsas y difamatorias”.

En el acta mediante la cual el equipo especial pide al despacho de la Fiscalía de la Nación que adopte acciones ante el Consejo de la Prensa Peruana, se hace referencia a otra nota del diario La República titulada: “La declaración contra Vizcarra fue un pedido del Equipo Lava Jato”, firmada por el periodista César Romero, publicada el 22 de noviembre. Respecto a dicha nota y al editorial antes referido, el equipo especial señala que: “transgredirían los valores de veracidad, rigor informativo, objetividad, imparcialidad, respecto de derechos fundamentales y derecho al honor”.

Vale indicar que el acta está firmada por los fiscales Rafael Vela, José Domingo Pérez, Geovana Mori y Germán Juarez.

Candidatos investigados

Sobre la intención de políticos investigados por la fiscalía de postular en las Elecciones Generales 2021, Vela dijo que esta sirve “a veces” de “refugios para evitar la persecución penal”.

La afirmación la realizó tras ser consultado por la precandidatura presidencial del exmandatario Ollanta Humala (Partido Nacionalista), quien cuenta con una acusación formal por presunto lavado de activos en el marco del caso Odebrecht; y el expresidente Martín Vizcarra, investigado por el presunto cobro de coimas por obras cuando era gobernador regional de Moquegua.

“El señor Humala se está presentando justamente dentro de su plataforma. Nosotros pensamos que es la plataforma de muchos otros políticos, incluso el propio señor Vizcarra ayer ha salido y ha declarado que está evaluando la posibilidad de postular al Congreso de la República”, dijo en diálogo con Perú 21.

“El señor Humala está en la misma dimensión y esos son, a veces, refugios para evitar la persecución penal por todo lo que corresponde al trámite parlamentario, dentro del cual sabemos que lo que prima es el compadrazgo, la asociación y la negociación política, que es ajena a nosotros”, agregó.

Además, se refirió al pedido del fiscal José Domingo Pérez de “disponer la suspensión temporal de las actividades políticas” del partido Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, por hasta dos años y medio, y por qué esta solicitud no ha aplicado para el Partido Nacionalista.

“La señora Fujimori tiene un grave caso de lavado de activos y pertenencia a organización criminal, y sigue liderando el partido político. Ese partido político tiene una representación parlamentaria actualmente y la tuvo también en el Congreso pasado. Utilizó su representación parlamentaria para, precisamente, generar una serie de actos de intromisión y de obstrucción dentro del propio proceso penal”, detalló.

Añadió que cuando se acusó formalmente a Ollanta Humala “la actividad política del Partido Nacionalista era cero”. “No tenían ninguna participación política”.

“Cuando se acusó al señor Humala no había uso del partido político. No tenía representación parlamentaria en el Congreso pasado y no la tiene en el actual. Tampoco ha participado activamente en las elecciones. Ahora recién está evaluando hacerlo dentro del avance de su propio caso, entonces, los casos son totalmente diferentes”, dijo.





