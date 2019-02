Vela: Odebrecht ha asumido la obligación de colaborar en todo lo que se requiera

El fiscal superior Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato, manifestó este viernes que con la suscripción del acuerdo definitivo de colaboración eficaz con Odebrecht, la constructora brasileña "ha asumido la obligación" de colaborar en todo lo que los fiscales peruanos requieran.

Asimismo, detalló que el acuerdo de colaboración es "abierto", en tanto se pueden abrir "nuevas investigaciones" en torno a lo dicho por la constructora brasileña.

"[Con esta suscripción] la empresa no tiene ninguna restricción, por el contrario, ha asumido la obligación de colaborar en todo lo que los fiscales peruanos requieran", definió Rafael Vela en una conferencia de prensa en la que también participaron el fiscal José Domingo Pérez y los procuradores ad hoc del Caso Lava Jato Jorge Ramirez y Silvana Carrión.

"El acuerdo es un acuerdo abierto. Es un acuerdo, más bien, de búsqueda de información, y a partir de lo que los fiscales determinen es posible que nuevas líneas de investigación se establezcan y se puedan abrir nuevas investigaciones al respecto. Si es que existiera información nueva sobre determinados casos, [esta] tendrá que ser evaluada en su oportunidad", añadió.

En otro momento, Rafael Vela se abstuvo de comentar los nombres de los ejecutivos que suscribieron el acuerdo debido a la reserva del documento hasta que este pase por un control de legalidad a cargo de un juez.

"No es posible decir [quiénes son los ex directivos que firmaron] debido a la reserva de identidad que aún se mantiene. No debemos olvidar que este es un acuerdo sometido a un control de legalidad judicial. Por lo tanto, debemos mantener la reserva de identidad de los colaboradores aspirantes a sus beneficios", manifestó.

"Este documento se presentará al Poder Judicial más todas las carpetas de los anexos y corroboraciones que son una exigencia dentro de lo que es el control de la legalidad por parte del juez", remarcó.

Del mismo modo, el fiscal superior destacó el respaldo recibido por por parte de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. Precisó que el apoyo institucional "contribuye a despejar cualquier tipo de especulación por quienes aspiran a colaborar".

"Es de público conocimiento que hemos tenido dificultades, pero debo recalcar que, a partir de que Zoraida Ávalos asumió la fiscalía de la Nación, hemos recibido todo el apoyo de la institución", consideró.

Por su parte, el procurador ad hoc del Caso Lava Jato, Jorge Ramírez, dijo creer que esta suscripción generará "un efecto dominó" en las demás empresas implicadas en dicha investigación para que se adhieran a convenios similares.

"En base a una fórmula legal establecida en el reglamento de la Ley 30737, el monto se fijó en 610 millones de soles, más los intereses legales que serán pagados en un plazo de 15 años con una garantía de un fideicomiso. Uno de los beneficios premiales que ha otorgado la fiscalía es habilitar a la empresa Odebrecht para que pueda concursar en las licitaciones públicas. Sin embargo, para que se levante este impedimento, deberá pagar todos sus impuestos vigentes hasta la fecha", indicó.

"Esto asciende a un monto aproximado de 450 millones de soles. Es decir, este año, estaría entrando al tesoro público por concepto de pago de tributos 450 millones de soles, más los 80 millones de soles que corresponden a la reparación civil a pagarse en este año. Ingresarán 530 millones de soles por conceptos de tributos y por el monto de la primera cuota de reparación civil", especificó Ramírez.