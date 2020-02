El fiscal superior Rafael Vela, coordinador del equipo especial Lava Jato, aclaró que la demanda que la empresa Odebrecht interpuso contra el Estado Peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) no pone en riesgo el acuerdo de colaboración eficaz que fue homologado en el Poder Judicial.

En una entrevista con El Comercio, Vela sí afirma que si la posición de la constructora ante el CIADI contraviene su reconocimiento de culpabilidad por el Gasoducto Sur Peruano, la firma brasileña y sus ex ejecutivos serán incorporados “inmediatamente” en la investigación.

— Usted le ha pedido a Odebrecht remitir el contenido de su demanda ante CIADI, a fin de determinar “la compatibilidad o no de este documento” con el reconocimiento de responsabilidad de la empresa respecto al Caso Gasoducto. ¿Corre riesgo todo acuerdo o solo esta extensión?

No, son dos cuestiones separadas, el asunto relacionado con la comunicación con la empresa Odebrecht está vinculado a que nosotros tenemos un acta de reconocimiento de responsabilidad, de culpabilidad en el Caso Gasoducto del Sur, que es el mismo objeto de la demanda arbitral en el CIADI. Necesitamos saber cuál es el contenido de la demanda ante el CIADI y si es compatible con la declaratoria de culpabilidad no para la revocación del acuerdo [de colaboración eficaz], sino para la inclusión o no de Odebrecht y sus ex ejecutivos en el Caso Gasoducto del Sur. Nosotros, como Ministerio Público, tenemos la obligación de incorporar como investigados tanto a la empresa como a las personas que han participado directa o indirectamente en los hechos ilícitos.

— Si se determina la incompatibilidad, ¿lo único que queda sin efecto es la confesión en el Caso Gasoducto? ¿Puede afectar a otras investigaciones, como la del metro de Lima, los aportes a los partidos políticos, entre otras?

No, para nada. Con relación específicamente a lo que es el Caso Gasoducto del Sur, si ellos en algún momento determinan que no tienen responsabilidad en las actas del acuerdo, de la ejecución, entonces nosotros tenemos la obligación de inmediatamente incorporarlos a la investigación con todas las consecuencias jurídicas que eso genera.

— ¿En qué plazo Odebrecht debe remitirle la demanda?

Ellos tienen que enviar la demanda traducida, ya deben estar por remitirla, si no es en el transcurso de la siguiente semana, incluso esta misma, porque están entregando información de los servidores Drousys y My Web Day, tenemos reuniones hacia finales de esta semana. En ese tiempo deberíamos tener el documento para poder analizarlo y luego reunirnos para determinar si hay una convalidación del acta que ya tenemos de culpabilidad [en el Gasoducto del Sur]. Y a partir de ello, si ellos no han asumido culpabilidad, nosotros podamos transmitir esa información a quienes se encargan de defender los intereses del Estado Peruano, una comisión especial del Ministerio de Economía y Finanzas.

— Odebrecht, en una carta que le dirige a usted, justifica la demanda contra el Perú en CIADI señalando que esta medida no depende de su filial en el Perú, sino de los acreedores en Brasil. ¿Cree que no hubo una coordinación?

Lo que a nosotros se nos ha hecho conocer es que efectivamente, esa es una decisión de la matriz del holding […] Evidentemente, para lo que es el desarrollo de las relaciones en la colaboración eficaz se trata de un episodio que genera turbulencia y que es innecesario. De tal manera, que del entendimiento de quienes estamos en la colaboración del día a día no tiene mucho sentido la actitud de la empresa, pero evidentemente también en una corporación se pueden tomar decisiones de otra naturaleza cuando están activadas las juntas de acreedores que no necesariamente tienen la misma visión estratégica que hemos venido sosteniendo. Todavía hay la posibilidad, como ha sucedido con Graña y Montero, de que puedan desistir de su propia demanda.

— ¿Lo considera un revés?

No, porque no depende de nosotros. Estas son circunstancias propias de un acuerdo de colaboración eficaz que no es una relación de confianza ni de carácter matrimonial ni de ningún tipo de esa naturaleza. Acá estamos en una relación jurídica procesal, hay que ir contraponiendo intereses y como cualquier negociación contractual se pueden dar este tipo de circunstancias. Nos sentaremos en una mesa a tratar de solucionarlas y si no tiene solución efectiva, procederemos a lo que la ley nos obliga: incorporarlos dentro de las investigaciones del Caso Gasoducto del Sur.