La raíz de la crisis política de Peruanos por el Kambio

1. ¿Cómo se explica la crisis de la bancada Peruanos por el Kambio?



Su estructura es muy débil y cabe gente muy distinta.

Peruanos por el Kambio es casi un punto de encuentro de gente muy distinta, más que la bancada de un partido político organizado. Es incluso el más débil de los últimos partidos de gobierno, como Perú Posible, el Apra y el Partido Nacionalista, y mire cómo les fue. El poder los golpeó.

Fernando Tuesta - Politólogo de la PUCP

Su fragilidad tiene relación con la del partido.

Cuando no hay una entidad política fuerte detrás de la bancada, ni unidad de criterio ni identidad común entre sus integrantes, esta refleja fragilidad. Si no hay detrás un partido enraizado en la sociedad, la bancada no será sólida, estable ni predecible.

Percy Medina - Representante de Idea Internacional

Sus integrantes no coordinan de manera orgánica.

El futuro inmediato de la bancada es la fragmentación y la debilitación. Sus integrantes no coordinan de manera orgánica y el vocero, Gilbert Violeta, termina siendo un elemento disociador que debería dar un paso al costado. No creo que esto afecte al Ejecutivo.

Mabel Huertas - Coordinadora en 50+1 Grupo de Análisis Político

2. ¿Tiene futuro político el partido oficialista?

Probablemente acabe como vientre de alquiler.

Pedro Pablo Kuczynski era casi el dueño del partido, y él ya no tiene ningún futuro político. Además, cuando sale de la presidencia, Peruanos por el Kambio se redujo solo a la bancada. Desde adentro se plantea cambiar de nombre y probablemente en el 2021 termine como vientre de alquiler de alguna candidatura.

Fernando Tuesta - Politólogo de la PUCP

No tiene un proyecto político de largo plazo.

Visto desde afuera, lo que se aprecia es que, desde el principio, Peruanos por el Kambio fue un conjunto de personalidades no cohesionadas en torno a un proyecto político de largo plazo. El partido está formado por personas con historias políticas propias. Estas no forman una organización que, más allá de la tarea parlamentaria, cuente con una visión de país.​

Percy Medina - Representante de Idea Internacional

Defienden sus propios intereses.

No me atrevería a diagnosticar el futuro del partido, pero sus representantes en el Congreso están defendiendo sus propios intereses y lo están debilitando. La opinión pública no los observa como bancada del gobierno, que además ha construido su fortaleza en base a enfrentarse al Parlamento, no en coordinaciones ni acciones con sus parlamentarios.

Mabel Huertas - Coordinadora en 50+1 Grupo de Análisis Político