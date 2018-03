La bancada de Fuerza Popular ofreció esta tarde una conferencia de prensa en la que mostró cuatro videos por los que acusan que se intentó comprar el voto del congresista Moisés Mamani con miras al pedido de vacancia contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski, el mismo que se debatirá este jueves.

En uno de los videos presentados por el grupo de congresistas naranjas se ve y escucha al congresista no agrupado Bienvenido Ramírez, del bloque de Kenji Fujimori, comentarle a Moisés Mamani sobre su nueva relación con el Ejecutivo tras votar en abstención en el pasado pedido de vacancia del 21 de diciembre.

Asimismo, Ramírez le señala a Mamani que consiguió obras para su región, Tumbes, “en menos de una semana”, y que además puso a diversos funcionarios en puestos de interés.

“En menos de una semana me dieron las obras, me dieron las direcciones regionales de mi región de Tumbes. Puse al director del proyecto Puyango, puse al director de PCI, puse al director de Agroideas, estoy poniendo ahorita al prefecto de Tumbes, estoy poniendo Produce, estoy poniendo Senasa”, se oye decir a Bienvenido Ramírez.

Cabe señalar que en febrero último, Daniel Guillermo Urbina Huertas, asumió la encargatura en la jefatura nacional del Programa de Compensaciones para la Competitividad (Agroideas) del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) en reemplazo de William Arteaga Donayre. Urbina fue candidato al Congreso por Fuerza Popular en las últimas elecciones y es cercano a Kenji Fujimori.

“Diez obras nos han dado. Él ahorita almuerza con ustedes. PPK almuerza con ustedes y se compromete delante de ustedes. Mira, ¿sabes qué hizo PPK? 'Carlos, dale las obras a Bienvenido, le cierras el caño a los 61 y le das a todos los Avengers'. ¿Por qué crees que estoy bien con Carlos Bruce y con toditos los ministros”, añade Bienvenido Ramírez en otro momento.

Asimismo, en la conferencia de prensa Fuerza Popular no definió qué día se efectuó la mencionada grabación. Repasa aquí la transcripción del audio presentado esta tarde por el grupo naranja:



- Bienvenido Ramírez: Mira, lo que he conseguido para Tumbes yo lo he podido y lo conseguí en menos de una semana. Ya, en menos de una semana me dieron las obras, me dieron las direcciones regionales de mi región de Tumbes. Puse al director del proyecto Puyango, puse al director de PCI, puse al director de Agroideas, estoy poniendo ahorita al prefecto de Tumbes, estoy poniendo Produce, estoy poniendo Senasa. Tu gente que te apoyó en tu campaña, tus profesionales, tus abogados, tus médicos, puse el director de EsSalud.



- Interlocutor: ¿Quién, a quién se refiere?



- Bienvenido Ramírez: PPK.



- Interlocutor: ¿El mismo PPK?



- Bienvenido Ramírez: Sí, Kenji te lleva a almorzar a Palacio.



- Moisés Mamani: Cómo yo sé...



- Bienvenido Ramírez: A todos nos ha dado.



- Moisés Mamani: ¿Cuánto te han dado?



- Bienvenido Ramírez: ¡La obras!



- Moisés Mamani: Pura obra. ¿Seguro, o solamente como siempre las obras dan en papel?



- Bienvenido Ramírez: Mira, a nosotros nos llevaron al MEF y nos han puesto una persona exclusiva para que maneje nuestras obras y esta persona exclusiva del MEF coordina con Alexei, el de Kenji, y él te dice 'acá están tus proyectos viables'. Listo, entran ahora. ¿Me entiendes? Diez obras nos han dado. Él ahorita almuerza con ustedes. PPK almuerza con ustedes y se compromete delante de ustedes. Mira, ¿sabes qué hizo PPK? 'Carlos, dale las obras a Bienvenido, le cierras el caño a los 61 y le das a todos los Avengers'. ¿Por qué crees que estoy bien con Carlos Bruce y con toditos los ministros.



- Bienvenido Ramírez: Koki, ¿tienes la foto de cuando PPK va a Tumbes a inaugurar la defensa ribereña mía en Zarumilla? Ahí ta.



- Bienvenido Ramírez: Yo les he dicho de mi caso, si ustedes no quieren venir a la votación se quedan en su casa, se van a otro lado, o no vengan, no vengan.



- Moisés Mamani: Podría ser así, ¿no?



- Bienvenido Ramírez: ¿A Ávila qué es lo que dijeron? Cuando hay dos congresistas en una región estas son las oficinas que hay. Hay 20 cargos, 10 para usted y 10 para usted repartidos equitativamente. Nada más. ¿Cuántas obras se le da a usted? Hay 18 obras para Piura. Nueve para usted y nueve para usted, equitativamente en costos. ¿Me entiendes? Eso es saber compartir. Por ejemplo, con Marvin en Lambayeque y a Flores se repartió. Mita y mita, ni para el uno ni para el otro porque es grande.



- Bienvenido Ramírez: En dirección de Tumbes he agarrado todo yo porque Yuyes no está con PPK. No le han dado nada. A mí me han dado toditas las direcciones. Imagínate y el manejo político en mi región lo tengo yo por el prefecto. Y él pone los subprefectos y los subprefectos a los tenientes gobernadores. Y cuando hay dos se comparte. Mitad de subprefectos, mitad de subprefectos. Y el manejo político lo tienes. Cunamás, Qali Warma. Trabajemos juntos...

