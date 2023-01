Unidad de Investigación

Hoy se cumple un mes del golpe de Estado de Pedro Castillo. El 31 de diciembre, antes de cerrarse el 2022, y en medio de una recargada agenda de trabajo, el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), general Raúl Alfaro Alvarado, recibió a El Comercio en su oficina del Ministerio del Interior, donde contó detalles de su participación en los hechos del 7 de diciembre que terminaron con el entonces presidente vacado, detenido y denunciado por los delitos de rebelión y conspiración.

—¿Usted tuvo una participación crucial en la detención de Pedro Castillo después de que él anunciara el cierre del Congreso?

El 7 de diciembre me encontraba aislado en mi despacho porque estaba con COVID-19. Estaba trabajando, analizando la situación del corredor minero del sur porque es una zona que está en constante conflicto [social] […]. En esa circunstancia llegó el alto mando policial y los hice pasar. Ingresó el jefe del Estado Mayor, el general Vicente Álvarez; el jefe del Comando de Asesoramiento General, general Jorge Luis Angulo; también estaba el de la Dirección de Comunicación e Imagen, coronel [Edison] Hernández, y mi secretario personal, el coronel [Miguel Ángel] Bryson. Ingresaron para informarme que el presidente acababa de dar un mensaje a la nación anunciando el cierre del Congreso y a preguntarme cuál era la posición del comando […], en eso ingresó una llamada a mi celular del ministro del Interior [Willy Huerta]. Me dijo que iba a comunicarme con el señor presidente de la República, me pasó con el presidente y este me dijo: “General, tiene que dar seguridad a mis familiares”. [También al] domicilio donde estaban sus padres, en provincias también, a la premier [Betssy Chávez] y a alguna persona más […], a Aníbal Torres.

—¿Qué más le pidió?

Me dijo que cerrara el Congreso, que sacara a los que estaban adentro y que interviniera a la fiscal de la Nación y la fiscalía. Entonces le pregunté cuál era el motivo de la intervención, y me dijo: “Esos detalles se los va a dar el ministro del Interior”. Me pasó al ministro, quien me dijo: “Ya conversamos luego”, y se cortó la comunicación. Entonces yo estaba acá con todos los oficiales, y les relaté lo que me había dicho el presidente. Inmediatamente les dije que por ninguna razón se podía obstruir el funcionamiento del Congreso. Vamos a garantizar que el Congreso sesione libremente. Más bien, que se extremen las medidas de seguridad en la avenida Abancay y alrededores para evitar que algunos manifestantes traten de impedir el libre funcionamiento del Congreso, al igual que en la Plaza de Armas, y que había que dar seguridad a todas las personas que estaban políticamente expuestas en medio de esta coyuntura.

—¿Lo convocaron a una reunión en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas?

En ese momento, como estaba aislado por el COVID-19, no podía salir a dirigir las operaciones en la calle, así que fueron el jefe del Estado Mayor y el jefe del Comando de Asesoramiento. Inmediatamente salieron hacia el Comando Conjunto y les dije las medidas que debían tomar para evitar alguna dificultad y algún cuestionamiento.

—¿Se comunicó con los oficiales que daban seguridad al presidente?

Con el jefe de Inteligencia se empezaron a hacer las coordinaciones, con el personal de seguridad del jefe del Estado, con el personal de Inteligencia destacado en esos sitios. Ya se tenía la certeza de que el señor presidente estaba en Palacio de Gobierno. Como se había producido el mensaje a la nación, evaluamos si ese comportamiento implicaba la comisión de algún delito y se hicieron algunas coordinaciones.

—¿Entonces se comunicó con el Ministerio Público?

Yo no, la unidad encargada de investigar es una que depende de Seguridad del Estado, a cargo del coronel Wilson Sánchez. […] Se hizo así porque es el procedimiento que corresponde a la policía, detener en delito flagrante. Inmediatamente [se] comunicó la detención al Ministerio Público, este asumió la conducción de la investigación desde ese momento y convalidó la detención.

—En ese momento se tenía información de que Castillo se dirigía a la Embajada de México. ¿Cómo terminó detenido en la sede de la Región Policial Lima?

Me comuniqué con el general Angulo. Al director de Inteligencia ya le había dicho eso: que acá procedía la detención y había que detener [si] ya estaba ubicado. [Castillo] estaba acompañado por el coronel, jefe de su escolta. Parece que salían con dirección a la Embajada de México, pero a la altura de la avenida Wilson, cuando me comuniqué con el general Angulo, me dijo que sí, que efectivamente fue conducido a la Región Policial Lima.

—¿En el trayecto Castillo protestó? Porque claramente no lo estaban llevando a la embajada.

La indicación que se le dio en principio fue que era por su seguridad. Además, se le dijo que en las calles no estaban las condiciones para que él pudiera completar el desplazamiento. ¿Sabía que lo estaban llevando detenido? En principio, no. Ahí se le notificó la papeleta de su detención. Ahí estaba el coronel, el jefe de la escolta presidencial y los suboficiales que integraban la escolta.

—¿En algún momento coordinó la detención de Castillo con el Comando Conjunto de las FF.AA.?

No me comuniqué con el Comando Conjunto ni con ningún general de las FF.AA. Ellos tuvieron la reunión en la sede del Comando Conjunto con el jefe del Estado Mayor de la PNP porque yo estaba aislado. Él fue a la reunión de coordinación con el general Angulo y allí estaban, deliberando una posición conjunta. La detención de Castillo fue un trabajo de toda la policía porque participaron varios oficiales. Se imagina si no hubiésemos actuado rápido, hoy el expresidente estaría prófugo.

—¿Hay manifestaciones programadas desde el 4 de enero? [Nota: la entrevista se hizo el 31 de diciembre]

Nosotros tratamos de evitar al máximo que haya un costo social, pero estos grupos de personas buscan más bien eso.

Hay al menos 79 investigados por casos vinculados a Pedro Castillo.