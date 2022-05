El ex primer vicepresidente de la República Raúl Diez Canseco cuestiona el rol que ha tenido la facción de ‘Los Niños’ dentro de la bancada de Acción Popular. También afirma que no es viable que María del Carmen Alva tiente una reelección en la conducción del Parlamento.

— El presidente Pedro Castillo y la primera dama Lilia Paredes realizaron plagios en su tesis de maestría, según informó “Panorama”. ¿Esta denuncia agrava la situación del mandatario? ¿Cómo lo deja, teniendo en cuenta que es profesor?

Al venir del mundo académico, lo primero que quiero decir es que es muy lamentable, deplorable e indignante una situación de esta naturaleza, porque se trata de quien hoy en día ostenta la más alta autoridad de la Nación y, por lo tanto, es un pésimo ejemplo para los millones de peruanos que se esfuerzan para ser alguien en la vida. La misma universidad [César Vallejo] ha confirmado que el documento es real, esto agravo mucho la situación del señor Castillo.

— En el 2012, el entonces presidente de Hungría renunció al cargo, luego de que le retirarán su título de doctor por plagio. ¿Cree que Castillo debe renunciar, si la Universidad César Vallejo confirma que incurrió en actos de copia?

Yo creo que la renuncia se debía haber producido desde hace mucho tiempo, y no solo por la denuncia de copia, sino por lo que viene sucediendo en el país. Las noticias de los medios internacionales dan una nota muy lamentable para el Perú. Por primera vez en la historia, ha habido más de 8.500 peruanos en la frontera entre México y Estados Unidos, peruanos que se quería meter a Estados Unidos de ilegales, eso no lo hemos visto ni en la época de Velasco ni en el terrorismo, tampoco cuando hubo una de las crisis económicas más severas. Lo que estamos viendo ahora es un desgaste, una desilusión y una pérdida de esperanza de miles de peruanos que se quieren ir como sea [del país]. Y esto es obra de este gobierno. Plagiar ya es grave, pero plagiar una tesis es más grave aún, y más si ese plagio te hizo subir una categoría salarial.

— De los 15 congresistas de la bancada de Acción Popular, 11 votaron a favor de la norma que debilita a la Sunedu. ¿El Congreso no está atentando en contra de la calidad educativa? ¿No se regresa a la estructura de la ANR?

Siempre he estado de acuerdo con que haya procesos de acreditación, evaluaciones permanentes, nosotros [desde la USIL] hemos creado una universidad en Estados Unidos, y estamos habituados a que todos los años venga la acreditadora sin avisar y evalúe los programas. Es la única manera de garantizar una educación de calidad, de modo que cuando se creó la Sunedu, hemos estado de acuerdo y nuestra universidad fue de las primeras en acreditarse. No conozco la ley, acabo de llegar de viaje, tenemos que evaluarla para ver qué tan profundos son los cambios que han hecho. El presidente Belaunde solía decirnos que la única manera de erradicar la pobreza del Perú era a través de la justa y equitativa distribución del conocimiento.

— En el 2016, usted refirió que era necesario que la Sunedu “no dependa del Ministerio de Educación”. Precisamente, este es uno de los cambios. ¿Usted está de acuerdo con esto?

Bueno, en otras partes del mundo, este tipo de instituciones no dependen del Ministerio de Educación, sino es una institución autónoma, donde hay profesionales de muy alta calidad. Y debería ser en todas las regiones para evitar la proliferación de las universidades chatarra y que te den títulos que no valen nada.

— Uno de los principales cambios apunta a que en el Consejo Directivo de la Sunedu haya un representante de las universidades públicas, y otro de las privadas. ¿Se puede ser juez y parte? ¿Cómo se garantiza la independencia?

Pero depende, pues, de quiénes son las personas que elijan las universidades, el hecho de que alguien elija a una persona no significa que este profesional [los va a favorecer]. Aquí hay buenos educadores que pueden ser elegidos por las universidades públicas y privadas, que no pertenezcan al sistema universitario. Por ejemplo, hay exministros de Educación extraordinarios que tienen experiencia y ánimo para servir a la patria. Y el hecho de que puedan ser sugeridos por las universidades, no significa que vayan a ser juez y parte. En ese sentido, sí están distorsionando la ley.

Lee también: Ministro Carlos Palacios propone a investigado Hugo Chávez Arévalo para presidir Distriluz

— La empresaria Karelim López dijo que seis congresistas de Acción Popular, conocidos como ‘Los Niños’, pertenecen a una presunta red de corrupción en el MTC. El Ministerio Público les ha abierto investigación. ¿Deben ser expulsados de su partido?

Si yo hubiera sido el secretario general de Acción Popular, como lo fui en algún momento, hace rato que los hubiera mandado a un organismo disciplinario, porque hay que cumplir etapas. Y, por supuesto, en mi humilde entender, si formaba parte de ese comité, [a Los Niños] ya los hubiera expulsado [del partido].

El militante acciopopulista consideró que bajo las actuales circunstancias, “la única salida” a la crisis “son nuevas elecciones generales”. Añadió que en el gobierno “hay escasez de gente capaz y honorable”.

— Hace dos meses, les han abierto proceso disciplinario y nada.

Yo le quiero decir que la elección de Edmundo del Águila Morote como nuevo secretario general de Acción Popular fue impugnada por algunos equivocados ante el Jurado Nacional de Elecciones, y esta institución hasta el día de hoy no saca el registro correspondiente. Sí se apuraron en vacar al alcalde [Jorge] Muñoz, pero este caso duerme el sueño de los justos.

— En Acción Popular, sí han abierto proceso disciplinario a estos congresistas, van dos meses sin resultados. ¿Usted demanda celeridad?

Bueno, yo en estos momentos no pertenezco a ninguna instancia partidaria, pero coincido con usted, esto [el proceso disciplinario a Los Niños] debería ser mucho más rápido.

— Según informó “Cuarto Poder”, el ministro de la Producción, Jorge Prado Palomino, ordenó la contratación en su sector de trabajadores cercanos a ‘Los Niños’…

La lectura es horrorosa, ¿no? Por un lado, andan aprobando todas las cosas del gobierno y, por el otro lado, reciben dádivas. Por lo tanto, esto haría pensar que están coludidos y eso es muy grave, yo insisto que eso no es lo que nos enseñó Belaunde en Acción Popular y eso hace rato que debió ser sancionado [por el partido].

— ¿Cómo califica el papel de la bancada de Acción Popular? ¿Esperaba más de parte de ellos?

Esto es consecuencia de un planteamiento equivocado del señor Vizcarra, como la no reelección de congresistas. Eliminaron toda posibilidad de que algunos parlamentarios con más experiencia [puedan estar]. Lo segundo es que muchos de ellos [los actuales integrantes de la bancada] tienen muy poco tiempo de militancia en Acción Popular, y lo tercero es que ha quedado en evidencia que están, desde el punto de vista doctrinal, mal formados, porque si estuvieran bien formados no hubieran cometido semejante barbaridad.

— El 73% desaprueba la gestión de María del Carmen Alva al frente del Congreso. ¿Es corresponsable de esta crisis?

Le ha tocado una época sumamente difícil, porque el Congreso está muy dividido, la misma bancada de Acción Popular está dividida, y aun así si analizamos cuál es el único muro de contención que tiene hoy nuestro país para evitar todo este atropello que estamos viviendo con el gobierno de turno, es el Congreso. Alva está haciendo una labor complicada, está realizando los máximos esfuerzos para sacarnos adelante, si no la tuviéramos en el Presidencia del Congreso, ya hubieran barrido con el Parlamento también.

— Hace pocos días, Alva calificó de “héroe” a Roberto Huamán Azcurra, operador de Vladimiro Montesinos. ¿Qué debe mejorar?

Bueno, esa es la opinión de ella. No necesariamente de todos nosotros.

— ¿Usted ve viable la reelección de Alva en la presidencia del Congreso?

No, porque el acuerdo que hubo en el comienzo fue de alternancia [en la conducción de la Mesa Directiva] y Acción Popular siempre ha sido respetuosa de los acuerdos.

— Al menos 200 gremios empresariales y cámaras de comercio emitieron un comunicado rechazando el proyecto que busca la instalación de una asamblea. ¿Cuál es el impacto que puede tener esta iniciativa del gobierno?

Hay que recordar que una reacción de esta naturaleza no se daba desde que se juntaron todos los gremios para firmar los TLC con el mundo. Ahora se dan en una situación dramática que tiene que ver con la libertad, la democracia y la gestión de la quiebra del país. Los gremios exigen que se enfrente a la corrupción. Las personas están viviendo del rescate de alimentos, las ollas comunes no funcionan, y muchos comen una sola vez al día, esto es grave, y es una bomba de tiempo. Pareciera que lo que buscan es que esto reviente para hacer eso de “a río revuelto, ganancia de pescadores”. Ellos quieren destrozar el sistema institucional del país para meter este absurdo de la asamblea constituyente. Esto no va a resolver ningún problema, la situación del país no cambia por decreto. Aquí [en el gobierno] lo que hay es escasez de gestión y de gente capaz y honorable.

— ¿El anunciado plan B de Cerrón es una amenaza, entre líneas, a la democracia?

El señor Cerrón debe tomar nota que así como él tiene un plan B, el país tiene un plan B y ese camino sigue. En algún momento la justicia reaccionará y activará todos los juicios que hay en el camino referencia a los actos de las personas. La democracia no se puede dejar pisotear.

— ¿El primer ministro Aníbal Torres ha cumplido su ciclo? ¿Debe dar un paso al costado?

Torres nunca debió haber sido ministro, porque no es ese conciliador que debió haber tenido en su momento el presidente Castillo, no es ese generador de confianza que necesitaba el gobierno, y no es ese profesional que iba a coordinar con los agentes económicos del país, es una persona confrontacional, muy agresivo, y hace rato que lo debió haber cambiado el presidente. Bajo las circunstancias actuales, la única salida son unas nuevas elecciones.

— ¿Los empresarios ven como una salida el “que se vayan todos”? ¿Si Castillo y Boluarte renuncian o terminan siendo vacados, el Congreso también debe irse?

Lo patriótico sería una renovación, pero siguiendo los mecanismos constitucionales, que no haya nada en el camino ni nadie que levante la voz a decir que esto no se hizo de esa manera. El Congreso tiene sus mecanismos, recordemos cómo llegó Paniagua a la presidencia y cómo convocó a elecciones inmediatamente.

— ¿Se tiene que ir a elecciones generales?

Yo pienso que tendríamos que ir a elecciones generales.

— Usted estuvo en la ceremonia de asunción de mando de Manuel Merino. ¿Se arrepiente de haber respaldado a ese gobierno que duró menos de una semana? Y se lo digo por las protestas y por los dos fallecidos que hubo.

De ninguna manera, yo haría exactamente lo mismo con una diferencia, hubiera sido más insistente con el señor Merino de que convoque a un Gabinete de ancha base en ese momento y a tener una comunicación más cercana con la población. La asunción de Merino fue eminentemente constitucional, quien vaca al presidente de ese entonces [Martín Vizcarra] fue el Congreso con los votos de [casi] todas las bancadas. Algún día la historia tendrá que hacer la investigación que no se ha hecho, quién mató a esos dos ciudadanos [Inti Sotelo y Bryan Pintado], porque solamente matando a ciudadanos se tiraban abajo al gobierno, yo creo que esos señores fueron asesinados. ¿Quiénes fueron? Habría que ver. Obviamente, la factura la pagó la democracia, porque Merino fue un presidente constitucional, elegido con mecanismos constitucionales. Que al final terminará mal y tuviera que renunciar, es otra cosa.