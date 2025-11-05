Raúl Diez Canseco sobre Los Niños: “Es una factura que todavía se la van a pasar a Acción Popular”

Raúl Diez Canseco- ex segundo vicepresidente de la República y ex ministro de Comercio Exterior y Turismo- afirmó que las denuncias en contra de “Los Niños” en el Congreso “es una factura que todavía se la van a pasar a Acción Popular” en el futuro.

Señaló que fue “un error” de la actual dirigencia del partido de la lampa no haber expulsado a todos los congresistas implicados en negociados con el expresidente Pedro Castillo.

“Ellos [la dirigencia de Julio Chávez] ha debido de proceder con la decisión de la administración de Edmundo del Águila. Hay que recordar que esta aprobó la expulsión de, al menos, seis de ‘Los Niños’, pero nunca la implementaron. Eso ha sido un error. Y es una factura que todavía se la van a pasar al partido”, manifestó en declaraciones a El Comercio.

Diez Canseco- quien participa en la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) 2025, que se realiza en el Centro de Convenciones de Lima (San Borja)- también remarcó que estos parlamentarios “no representan al partido y que debieron ser separados hace mucho tiempo”.

Al ser consultado sobre las elecciones internas en Acción Popular, donde hay seis precandidatos presidenciales, el militante acciopopulista dijo que acudirá a votar el 30 de noviembre y que respalda las postulaciones del excongresista Víctor Andrés García Belaunde y del exdiputado Alfredo Barnechea.

“Claro, que iré a votar. Para mí, García Belaunde o Barnechea son candidatos de lujo. Cualquiera de los dos sería muy bueno para el país y para el partido”, subrayó.

De otro lado, Diez Canseco dijo que está conforme con el discurso que ofreció el último martes el presidente José Jerí ante los empresarios.

“Hace mucho que no veíamos a un presidente con esa fortaleza en CADE y no veíamos a los empresarios con esperanza. Ha tenido razón, al decir, que lo más importante hoy en día es la seguridad y al dar marcos para echar a andar nuevamente la inversión y generar empleo”, manifestó.

El también empresario destacó que el mandatario haya dado su palabra de garantizar elecciones transparentes y limpias.

“Si logra darle estabilidad al país en seguridad y en la economía, en las elecciones no nos va a sorprender nadie, porque el Perú podrá votar con la cabeza y no con el hígado […] El mensaje fue oportuno, aunque es imposible que, en poco tiempo, articule todo. Lo que ha hecho bien es decir que no habrá nuevas obras, sino que va a tratar de completar las ya existentes y eso es muy importante”, finalizó.

Los tres ejes

A menos de una semana de cumplir un mes como presidente, tras la vacancia de Dina Boluarte, José Jerí ofreció el martes el discurso de inicio de la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) 2025.

Remarcó que los tres ejes de su gobierno de transición y “reconciliación” son seguridad, transparencia para el proceso electoral y que predominen las reglas claras para las inversiones y el crecimiento económico.

La presentación de Jerí fue la primera de un jefe de Estado en el encuentro empresarial, que se desarrolla en el Centro de Convenciones de Lima (San Borja), desde el 2021, cuando participó el entonces presidente Francisco Sagasti de manera virtual por las medidas restrictivas adoptadas por la pandemia de COVID-19.

Tanto Sagasti como Jerí son mandatarios de un gobierno de transición.

Ni Pedro Castillo ni Dina Boluarte acudieron a las invitaciones para brindar un balance económico de sus gobiernos ante el empresariado.

En el inicio de su discurso, que duró 15 minutos, Jerí sostuvo que su administración tiene la tarea de “restablecer la confianza, la estabilidad y la esperanza” en el Perú. Agregó que esta edición de la CADE Ejecutivos tiene “una vital importancia”, porque se realiza a puertas de un nuevo proceso electoral.

“En ese contexto, es necesario escuchar las principales voces de los líderes empresariales que contribuyen justamente al desarrollo de nuestro país. Este es un gobierno de transición, pero no es un gobierno inmóvil. Somos un gobierno, plenamente, decidido a garantizar la seguridad, elecciones libres y transparentes y el crecimiento económico”, manifestó.