Noblecilla tiene dos denuncias por violencia y una sentencia por lesiones

El caso más relevante se dio por agresión física, en el 2012, contra su entonces esposa, así como a una presunta obstrucción a la labor policial. Karelia Aguilar Zamora, de nacionalidad cubana, lo denunció por una agresión física perpetrada en un domicilio ubicado en Miraflores. El 27 de noviembre efectivos policiales acudieron a su vivienda para inspeccionar, sin embargo, de acuerdo con un documento de la comisaría de Miraflores, al acudir al domicilio un habitante del hogar proporcionó números de DNI falsos con el fin de frustrar la recepción de las citaciones contra Noblecilla. Hubo un segundo intento de notificación que también fue impedido, pues en el domicilio se negaron a recibir los documentos o firmar el cargo y cerraron la puerta al suboficial.

Otro episodio de violencia se registró en mayo de 2015, cuando Karelia Aguilar Zamora volvió a denunciar a Noblecilla por violencia familiar ante la comisaría de Surco. Según el parte policial, este la agredió verbalmente con gritos e insultos y también dirigió estos ataques contra la madre de la denunciante y la trabajadora del hogar, en presencia de sus dos hijos menores. De acuerdo con la denuncia, el incidente se produjo luego de que Aguilar le reclamara por retirar muebles del domicilio familiar para amoblar su oficina.

Lagunas de memoria

Consultado por este Diario, Noblecilla rechazó que haya ejercido violencia contra su exesposa. Y si bien aseguró que esta “no mintió” al hacer la denuncia, afirmó que se trató de una discusión de pareja.

“¿Dónde está el examen médico legista que pueda demostrar? (...) Yo no tengo nada que ver, lo único que te puedo decir es que estamos muy bien situados, estamos avanzando, no tengo ninguna condena”, aseguró en relación con la denuncia por agresión del 2012. Sobre si acudió a la comisaría para dar su manifestación, sostuvo que no tiene “tanta memoria”.

En relación con los intentos frustrados de citación, indicó que el caso no prosperó en el Poder Judicial porque “no hubo impulso de la supuesta víctima”. Los casos en su contra por presunta violencia contra la mujer fueron tramitados bajo la Ley 26260, según registra el reporte de la fiscalía, donde quedó en condición de “citado” al no presentar su manifestación.

Sentencias y procesos

El historial de Raúl Noblecilla incluye otros casos. En el 2015 fue sentenciado por lesiones culposas e imprudencia tras un accidente ocurrido cuando manejaba bajo los efectos del alcohol. El propio Noblecilla reconoció a El Comercio que cumplió con la prisión suspendida, la reparación civil y que permaneció tres años sin licencia de conducir tras lo dictado por la Cuarta Fiscalía Provincial Penal de Lima.

En mayo del 2016, fue denunciado por agresión y amenazas por Diego Marrero Boisset, tras un incidente ocurrido en un local de Starbucks en San Borja. Según la denuncia, Noblecilla habría filmado sin consentimiento al denunciante y a sus hijas menores y, al ser increpado, lo insultó y lo amenazó con agredirlo físicamente. El denunciante afirmó que aparentaba estar bajo los efectos del alcohol, versión que Noblecilla negó.

Sus demás procesos —en condición de archivados— incluyen una presunta revelación indebida de identidad de un colaborador eficaz —ocurrida en un canal de televisión—; una investigación por patrocinio ilegal en el 2022 y una denuncia por estafa registrada en Piura en el 2010.

