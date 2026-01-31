Noblecilla tiene dos denuncias por violencia y una sentencia por lesiones

Escucha la noticia
Raúl Noblecilla Olaechea, abogado y actual candidato a la vicepresidencia de la República y al Senado por Podemos Perú, registra en su historial dos denuncias vinculadas a presuntos episodios de violencia contra la mujer, además de otras investigaciones penales por distintos delitos, según documentos oficiales revisados por la Unidad de Investigación de El Comercio.