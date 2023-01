Raúl Peñaranda, periodista y analista político boliviano, además de director del portal Brújula Digital, conversó con este Diario respecto a las aspiraciones regionales del exjefe de Estado, así como los choques entre Morales y el presidente de Bolivia, Luis Arce, que han empujado al fundador del Movimiento al Socialismo (MAS) a buscar respaldos en otros países de la región.

—El gobierno peruano decidió el pasado lunes impedir el ingreso del expresidente Evo Morales y ocho personas vinculadas a él, ¿esto puede tener una repercusión o encontrará una forma de esquivarla? Sus partidarios ya anunciaron que existen otros medios para mantenerse en comunicación.

Lo que ha estado haciendo Evo Morales durante mucho tiempo es generar un área de influencia fuera de Bolivia, en el sur peruano. Eso desde que era presidente porque tiene una relación incluso como indígena aymara. Y ha tenido siempre ese deseo de irradiar sus ideas por lo menos al sur peruano, también a Chile en el tema de la asamblea constituyente . Evo Morales siempre ha intentado eso y tiene dos espacios de influencia importantes: los cocaleros peruanos, siendo él también cocalero en Bolivia; y los campesinos del sur de Puno, Cusco. Siempre ha intentado tener esa influencia, pero creo que fue magnificado ese poder.

— Es innegable que hay una simpatía hacia él en sectores del sur del Perú, pero ¿esto puede tener una repercusión mayor o se queda en simpatía?

Es una simpatía, eso es innegable, pero no creo que tenga mayor repercusión porque el Estado peruano es fuerte. No se va a dividir ni mucho menos. Es imposible que eso suceda. Además, el mecanismo que tiene el Estado peruano para en algún momento convocar a una asamblea constituyente es algo que los peruanos decidirán. Evo Morales tampoco tiene ninguna posibilidad para acelerar ese proceso, influir en él. El caso chileno es muy claro: una mayoría votó a favor de la asamblea constituyente y cuando se introdujeron todas estas ideas, algunas similares a la Constitución boliviana respecto a ser un Estado plurinacional, perdieron en votos. Que haya esas ideas, pero cómo lo recibe la sociedad -en este caso la peruana-, el grado de influencia de Morales es reducido.

—¿Qué tipo de reconocimiento está buscando Evo Morales en la región?

Es una persona ególatra. Lo invitan, le otorgan honoris causa. En Chile se ha demostrado que no tiene influencia, en el sur peruano hasta qué punto esa influencia puede transformarse en hechos concretos. Él tiene una idea de que se tiene que crear un Estado plurinacional como el de Bolivia. Pero eso es solamente un nombre . La realidad boliviana del antiguo Estado que teníamos con la anterior Constitución y la nueva no ha cambiado en nada, solo la idea de que somos un Estado plurinacional.

—Pero detrás de estas actividades como en Perú, Chile, Argentina, debe haber alguna intención. ¿Hay un trasfondo?

Creo que ser un líder que trasciende las fronteras de Bolivia. Durante su gobierno fue considerado un líder indígena importante, invitado a foros en Europa, Estados Unidos. Él quisiera tener esa imagen de ser un líder latinoamericano que influye en distintos países. Pero también veamos la situación interna de Evo Morales.

Es interesante cómo intenta proyectarse como líder internacional cuando en Bolivia su situación no es buena. Está muy enfrentado con el presidente Luis Arce. Hay una inquina muy fuerte entre las dos facciones del Movimiento al Socialismo (MAS), ni la oposición boliviana acusa al gobierno de Arce de la manera en que la facción de Evo Morales [lo hace]. Es increíble el lenguaje que se usa entre los dos grupos. Morales está en una situación de debilidad dentro de Bolivia. Él consideraba y pensaba que podía ser el candidato inevitable del MAS para el 2025, pero eso no está claro ahora porque el presidente Arce, aunque no lo ha dicho, todo indica que también le interesa ser candidato. […] Por eso es tal la cantidad de acusaciones. Morales mostrando audios que comprometen al gobierno.

Es curioso cómo, en el momento de mayor debilidad de Evo Morales de su historia política…primero fue un presidente que ganaba elecciones, tenía amplio poder sobre su partido, era el líder absoluto, sale del gobierno, el MAS sigue en el poder, pero está [Morales] en una situación de debilidad como nunca en su carrera política. Es una paradoja: en el momento de tanta debilidad interna, procura tener esta influencia en la región.

—En el momento de mayor debilidad de Evo Morales en Bolivia, busca legitimidad fuera de su país.

Sí, como una manera de compensar lo que sucede dentro, intentando esta influencia regional.

—En Perú se ha identificado que doce personas muy vinculadas a él han tenido una activa participación en nuestro país entre el 2021 y 2022. Pero lo realmente grave es que varios de ellos entraron irregularmente al Perú hasta el año pasado. ¿Esta es la forma de operar de Morales y sus partidarios?

No se entiende por qué lo hacen así. El paso de Desaguadero es tan simple, solo muestras el carné y pasas haciendo un control migratorio formal y adecuado. Tampoco demora mucho tiempo. De La Paz estamos a una hora y media de la frontera. No se llega a entender, la explicación de hacerlo de manera irregular porque tampoco se ha detectado que estuvieron en temas de subversión.

—Entre las personas que ingresaron irregularmente al Perú hay exfuncionarios del gobierno de Morales. Entre ellos el exviceministro de Coca, ¿ellos son los que trasladan la agenda de Evo Morales?

Supongo que intenta introducir una idea en el sur peruano del Estado plurinacional, que como te digo es una ficción.

—Los cierto es que esta presencia no es solo en el Perú. ¿Estas actividades están directamente relacionadas a expandir Runasur?