Raymundo Trindade dice que fue testigo de entrega de dinero a Nadine Heredia

El ex gerente de relaciones institucionales de Odebrecht Raymundo Trindade Serra contó- durante el interrogatorio al que es sometido por el fiscal Germán Juárez Atoche- que estuvo presente en la reunión en la que Jorge Barata le entregó US$1 millón a la ex primera dama Nadine Heredia para la campaña del ex presidente Ollanta Humala en el 2011.

De acuerdo a fuentes de El Comercio, Trindade Serra indicó que acompañó a Barata, ex representante de la constructora brasileña en el Perú, al departamento ubicado en la avenida Armendáriz 564, número 102.

En este inmueble, adquirido Ollanta Humala cuando era soltero, se realizó la transacción, según la declaración del ex ejecutivo de la firma brasileña.

Por medio de su cuenta de Twitter, la dirigente del Partido Nacionalista, Cynthya Montes, indicó que en la primera declaración que dio Barata ante el fiscal Hamilton Castro, este dijo que estaba solo en la cita con Humala y Heredia. “Después de eso entro en una serie de contradicciones con otras autoridades en Brasil y Perú. Y funcionarios que lo han desmentido también”, expresó.

Este Diario intentó comunicarse con Wilfredo Pedraza, abogado de Humala y Heredia. Sin embargo, no respondió a nuestra llamadas.

Barata, a inicios del 2017, declaró antes un grupo de fiscales peruanos que, a mediados del 2010, en plena campaña presidencial peruana, recibió la llamada de Marcelo Odebrecht, quien le indicó que debía realizar una donación de US$3 millones para la campaña de Humala. Esta, según Barata, se hizo a solicitud del Partido de los Trabajadores de Brasil, de Luiz Inácio Lula da Silva.



Unos días después de haber conocido el encargo de su jefe Marcelo Odebrecht, Barata recibió la llamada del publicista brasileño Valdemir Garreta, socio de Luis Favre, quien le dijo que él sería el responsable de coordinar la campaña nacionalista. En ese momento, el asesor de campaña de Ollanta Humala era Luis Favre.

Barata recordó, en aquella oportunidad, que se reunió con Garreta a mediados del 2010 en el hotel Meliá Jardín Europa, ubicado en la calle Joao Cachoeira 1007 en la ciudad de Sao Paulo, Brasil. En ese encuentro, ambos acordaron que los pagos en efectivo para la campaña nacionalista los haría el publicista Garreta, recursos que recibiría en Brasil.

Según Barata, Garreta dijo que también conocía a Fernando Migliaccio (operador de Odebrecht que se encargaba de hacer los pagos ilegales a autoridades en el extranjero) y que la recepción de los pagos las realizaría directamente él.

Según el testimonio de Barata, apenas retornó al Perú se reunió con el entonces candidato Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, en el departamento de Miraflores. Fue en esa cita que se ultimaron los detalles de cómo se debían hacer los pagos. La pareja Humala-Heredia le confirmó a Barata que ellos recibirían remesas de Brasil a través de Garreta.

Barata asegura que esos pagos están vinculados al nombre clave ‘OH’, siglas que aparecen en las agendas de Nadine Heredia.

Pero poco después de que recibieran un millón de dólares en tres meses, según Barata, la ex primera dama Nadine Heredia lo llamó telefónicamente y le pidió que acudiera al departamento de Armendáriz. Ahí la propia Heredia le dijo al colaborador que no podía solventar los gastos de la campaña y que necesitaba más dinero.

Barata accedió a esa petición y solicitó al Departamento de Operaciones Estructuradas dinero en efectivo.El hombre de Odebrecht en el Perú recibió remesas de 300 mil dólares en las oficinas de la empresa brasileña, ubicadas en la avenida Víctor Andrés Belaunde 280, quinto piso, San Isidro.

Barata destaca un detalle: él entregaba personalmente esas remesas de dinero a la propia Heredia y, simultáneamente, un monto similar era entregado en Brasil a Favre y Garreta, quienes lo transportaban hasta el Perú.

Según Barata, en total se entregaron a Nadine Heredia US$3 millones, aportes que cesaron el primer semestre del 2011, cuando Ollanta Humala resultó vencedor en las elecciones presidenciales.