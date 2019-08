Adelanto de elecciones: ¿Que declararon los congresistas de Fuerza Popular?

El mensaje a la nación que dirigió el presidente Martín Vizcarra en el Congreso el pasado 28 de julio ha generado distintas reacciones en los miembros de las diferentes agrupaciones representadas en el Legislativo, como Fuerza Popular.

Si bien el vocero fujimorista, Carlos Tubino, precisó que su agrupación todavía no tiene una postura colegiada (este martes tiene una primera reunión), se han conocido algunas declaraciones personales. Casi todas, vale decir, se encuentran en contra del proyecto de reforma constitucional.

Por la mañana, Fuerza Popular sostuvo un prolongado encuentro por este tema con el jefe del Gabinete Ministerial, Salvador del Solar, en el Parlamento. Luego de la cita, Tubino la calificó como positiva y coordinal.

—Declaraciones—

La congresista Rosa Bartra, quien además presidió la Comisión de Constitución, consideró que el presidente Martín Vizcarra debería renunciar para así convocar a elecciones adelantadas.

“Si el presidente ha admitido públicamente su incapacidad para dirigir nuestro país hace bien en buscar la forma de irse, está contenido en el artículo 115 de la Constitución. Renuncia Martín Vizcarra, renuncia su vicepresidente y, antes de Navidad, nos habremos ido todos”, refirió Bartra.

“Ya que ayer [28 de Julio Vizcarra] abdicó y reconoció que es un incapaz para gobernar este país, entonces entendiendo como él mismo lo ha reconocido es momento que dé un paso al costado”, mencionó tras el mensaje a la nación.

Rosa Bartra dirigió la Comisión de Constitución durante el periodo 2018-2019. No se descarta que en esta legislatura vuelva a presidir el grupo de trabajo. (Foto: Congreso) Congreso

Por su parte, el portavoz alterno fujimorista, Juan Carlos del Águila, indicó que Vizcarra “está de salida y el Perú se detiene”. “Se entretiene en la lid electoral, las inversiones se retraen y la izquierda radical se frota las manos”, acotó.

“El presidente Martín Vizcarra ha reconocido [el 28 de julio] su incapacidad para enfrentar los problemas sociales del país y quiere irse antes. Entonces, debería irse antes”, mencionó.

“Todo esto [de adelanto de elecciones] es de terror. No ha habido ningún motivo para que el presidente Vizcarra adelante elecciones”, indicó en otro momento Lourdes Alcorta.

En tanto, para el congresista Héctor Becerril, con la propuesta de elecciones adelantadas, el mandatario “pone en riesgo no solo estos 2 años que faltan cumplir para su mandato, sino el futuro del país, que puede elegir a un ‘rojo radical chavista’”.

Héctor Becerril es representante de Fuerza Popular por Lambayeque. (Foto: Congreso) Congreso

“Hace mucho tiempo, el presidente estaba viendo la manera de cómo cerrar el Congreso, pero ha visto también que era muy complicado para él cerrarlo. Por eso, ahora está buscando una figura que lamentablemente no es constitucional”, expresó.

El legislador Miguel Torres cuestionó la responsabilidad de adelantar las elecciones unos meses “generando incertidumbre inestabilidad en el país”. “Los problemas se solucionan enfrentándolos, no huyendo de ellos”, sostuvo.

Los congresistas Milagros Salazar y César Segura también han criticado la propuesta. Para la primera, “si el presidente tuviera verdaderamente un acto de desprendimiento, debió presentar [su] renuncia al cargo, amparado en artículo 115 de la Constitución”.

“Aún está a tiempo, el Perú primero que ahondar crisis económica, política, laboral, inseguridad, educación, salud, etc.”, añadió Salazar.

Para Segura, si se pretende recorta el mandato de los congresistas “aduciendo de que el pueblo quiere”, “también el pueblo quiere que el sueldo mínimo suba de S/930 a S/1500”.

“Tomo el anuncio de Vizcarra con bastante preocupación, se cansó de gobernar. Los problemas son porque hay una incapacidad para resolver graves problemas”, ha afirmado la legisladora Luz Salgado.

El portavoz de Fuerza Popular, Carlos Tubino, también ha considerado que un eventual adelanto de elecciones llevado de forma apresurada garantiza: "[un] Congreso peor, no relanzar la economía peruana […] dar vida a [un] precedente que afecta la institucionalidad democrática y generar inestabilidad política”.

Carlos Tubino es vocero titular del grupo parlamentario Fuerza Popular. (Foto: Congreso) Congreso

“¡El proyecto de ley para adelantar elecciones es nefasto para el Perú democrático! Cada vez que un presidente tenga dificultades para gobernar y llegue a su límite de incompetencia, hará lo mismo mediante una reforma inconstitucional, ya que habría que aplicar la ley en forma retroactiva”, aseveró Tubino.

—Factor Del Solar—

Luego de que el presidente Vizcarra hizo su anuncio de la nueva reforma, el primer ministro Salvador del Solar ha liderado los acercamientos con el Congreso. Desde un inicio, el jefe del Gabinete señaló que nunca se consideró la posibilidad de cerrar del legislativo.

“No nos parece constitucional ni responsable”, indicó Del Solar tras el mensaje, para luego añadir: “En ningún momento hemos tomado una decisión, por más gente que la está pidiendo en tantos rincones del país”.

El presidente del Consejo de Ministros viene reuniéndose con las diferentes agrupaciones del Congreso de la República. (Foto: Piko Tamashiro / El Comercio) El Comercio

Del Solar también ha referido que, ante la crisis política, lo que se hizo desde el Gobierno dar “una salida constitucional digna para el Congreso y el Ejecutivo”.

“[Invoco a] No perder la tranquilidad. El mensaje del presidente ha sido claro y creo que tenemos que aprovechar este momento de reflexión para pensar con calma”, refirió en una ocasión.

“El presidente no se está yendo ni está renunciado, está sugiriendo una salida que implica un sacrificio personal: ‘Si nos vamos, estoy dispuesto a irme también’. Él no está diciendo ‘Me voy porque me voy’”, también ha argumentado el jefe del Gabinete.