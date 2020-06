La Procuradora Ad Hoc del Caso Lava Jato, Silvana Carrión, consideró que sería un contrasentido que las empresas o personas investigadas por presuntos actos de corrupción junto a Odebrecht, hayan sido beneficiadas por el Estado con los créditos económicos que ofrece el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a través del programa Reactiva Perú.

En entrevista con El Comercio, Carrión Ordinola anunció que hoy remitirá un oficio al MEF solicitando información a fin de corroborar si empresas, estudios de abogados o abogados, investigados por la Fiscalía y la Procuraduría, han sido favorecidos con dichos créditos. En ese caso, adelantó que analizaría las acciones legales a tomar.

¿Cuál es su impresión sobre el informe que ha dado cuenta que algunas empresas y abogados investigados por el caso Lava Jato fueron beneficiados con el apoyo económico que está otorgando el Estado a través de Reactiva Perú?

Justo, lo primero que estamos haciendo es enviar un oficio al programa Reactiva Perú, al MEF , para que nos informe y nos confirme esta información; y si finalmente estas empresas han sido beneficiadas con los créditos - porque nuestro entendimiento es que hay exclusiones claras en la norma respecto a quiénes pueden ser elegibles para ser beneficiadas- nos interesa saber cuál es el procedimiento que está aplicando Reactiva Perú para elegir a estas empresas y qué instrucciones o procedimientos están utilizando los bancos para elegir a las empresas a los que les da los créditos.

¿En la selección hay requisitos o se señala quiénes no pueden acceder a los créditos de Reactiva Perú?

La ley de creación de Reactiva Perú y el decreto legislativo que crea el programa de garantías para los créditos tienen exclusiones claras respecto a las empresas comprendidas en la Ley 30737 (Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano), pero también a empresas que están siendo investigadas por actos de corrupción o delitos conexos y también a los representantes de las empresas que están siendo investigadas. Por ejemplo, en este último caso estaría el señor (Horacio) Cánepa.

Horacio Cánepa está investigado por el Caso Odebrecht...

Él viene siendo investigado en uno de los procesos por el Caso de Arbitrajes y su empresa habría sido beneficiada con un crédito, entonces él estaría claramente en la exclusión que señala que el representante de una empresa que está siendo investigado por actos de corrupción no es elegible para que pueda acceder a los créditos. Por eso creemos que esos créditos o quienes han elegido a esas empresas son los bancos en un primer nivel, no sé qué procedimientos están aplicando los bancos, pero quiero que Reactiva Perú nos informe sobre los procedimientos de verificación para otorgar las garantías de los créditos.

Si bien el proceso lo inician ante los bancos, el Estado es finalmente el garante... ¿No habría un contrasentido allí? ¿No se aplicaron bien los filtros?

Lo que sucede es que a mí me gustaría evaluar la situación con la información que me brinde el MEF para tener el panorama claro. Información cierta y verdadera, porque de lo que yo leo de las normas que se han publicado es que, en un primer momento, se elige a las empresas por los bancos y se le da los créditos, y en un segundo momento, el Estado entra y garantiza esos créditos. Entonces, yo no sé en qué procesos de otorgamiento de créditos están esas empresas. No sé si el Estado ya lo garantizó o está en el ‘proceso de’ o cuál es el procedimiento que se van a seguir. Pero, sin duda es un contrasentido que empresas o representantes de empresas investigados en casos de corrupción de esta magnitud en agravio del Estado y sea el Estado el que los garantice en estos créditos. Definitivamente, allí hay un procedimiento que debe ajustarse y en todo caso debe verificarse. La Procuraduría Ad Hoc maneja información de las empresas que están siendo investigadas en estos casos o de representantes de estas empresas investigadas y sin duda estamos a disposición del Ministerio de Economía o el programa Reactiva Perú, para poder dar esta información sin problema.

¿El pedido de información al MEF ya se solicitó?

El día de hoy debe estar ingresando el pedido al MEF. Estamos pidiendo que nos confirme la información, que nos confirme el procedimiento haciendo alusión a las exclusiones que la misma norma establece y si algunas de estas empresas estarían vinculadas a estas exclusiones. Por ahora, el caso del señor Cánepa, de los casos que nosotros tenemos, creo que vale la pena que Reactiva Perú o el MEF puedan hacer un cruce de información con Fiscalía, Poder Judicial, con y Procuraduría y con los todos entes del sistema de justicia que tenemos información de los investigados por este tipo de delitos. Yo no sé si han consultado a alguna de estas entidades, pero al menos a Procuraduría Ad Hoc, no hubo ninguna consulta en este aspecto . Por eso, nos vamos a poner a disposición del MEF o Reactiva Perú para que cualquier información que requieran, de los casos nuestros o nombres de empresas que les genere sospecha, nos pueda preguntar.

En el escenario de que estas empresas o personas investigadas por corrupción, pasaron todos los filtros y que efectivamente salieron seleccionadas ¿cuál es la acción que tomará la Procuraduría?

Sin duda, si la información sería que se han cumplido todos los procedimientos y que los créditos están siendo garantizados por el Estado, allí sí evaluaremos las acciones legales a seguir porque, desde nuestro entendimiento, a primera vista, podrían haber responsabilidades administrativas o incluso penales, en el caso de que no se haya seguido o tomado en cuenta las exclusiones que la propia ley establece.

El Ministerio Público como el Poder Judicial ya van a reiniciar parcialmente sus actividades ¿Cómo van reactivarse los casos en la Procuraduría?

Procuraduría Ad Hoc ha venido trabajando durante estos meses de cuarentena por trabajo remoto. El equipo interno de procuraduría, los peritos, los abogados; (han trabajado) en la revisión de casos y producción de documentos. De hecho, diez informes técnicos de nuestros peritos ya están elaborados y están listos para ser introducidos en los casos. Hemos tenido más de cien reuniones virtuales analizando estrategia de caso, los proyectos y elaborando escritos. Levantada la cuarentena tenemos ya listos los informes del caso Gasoducto y caso Olmos, tenemos ampliaciones de denuncias que se van a presentar. De hecho, la semana pasada se ha presentado una ampliación de denuncia en el caso IIRSA Norte ante la fiscalía que ya tiene un mecanismo para recibir escritos. También hemos venido celebrando reuniones virtuales con los colaboradores eficaces….

¿De qué manera?

Hemos llevado entre cinco y seis reuniones virtuales con empresas sometidas a colaboración y también con personas naturales sometidas a colaboración en varias de ellas han participado la fiscalía o el fiscal a cargo de este proceso de colaboración, (todo esto) de cara a seguir avanzando en el análisis y poder llegar al cálculo de la reparación civil. Levantada la cuarentena, que tenemos que respetar la progresividad de las actividades nuestras, en las oficinas y de las diligencias que se programen; lo que se ha pensado es presentar escritos de medidas cautelares que están listas, pero la mesa de partes no se abre para esos escritos, sino para los más urgentes. La semana pasada, el Equipo Especial, ya sacó una directiva para que sus fiscales provinciales puedan celebrar o agendar programar reuniones dentro de las colaboraciones eficaces, ya tienen un procedimiento y autorización para que hagan estas reuniones.

La procuradura Silvana Carrión, ha sostenido reuniones con colaboradores eficaces. Entre estos, algunos del Caso Club de la Construcción.





¿Qué casos implican estas reuniones de colaboración?

En general en procesos que tienen que ver con el Club de la Construcción, otros con Metro (de Lima), con Gasoducto, son colaboraciones importantes para estos proyectos.

¿Podríamos ver en los próximos meses una nueva colaboración cerrada o aún están manejando eso con empresa o persona natural?

Sí, te puedo decir que con una persona natural, casi casi, levantándose la cuarentena probablemente se firme el acta, pues los acuerdos están casi finiquitados. Y luego, lo que viene más cerca es la colaboración de una persona jurídica, espero que no tome mucho tiempo para la firma del acta y ya en paralelo seguir trabajando con el resto (de colaboradores).

