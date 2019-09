Congresista Rebeca Cruz mintió sobre su votación respecto a las encuestadoras

La congresista Rebeca Cruz Tévez (Alianza para el Progreso) negó ayer en entrevista con RPP haber votado a favor de crear un grupo de trabajo para investigar a las encuestadoras en la Comisión de Fiscalización. La parlamentaria indicó que ni siquiera había estado presente durante la votación, y que si hubiese estado ahí, habría votado en abstención.

El último miércoles la comisión presidida por Segundo Tapia (Fuerza Popular) escuchó los argumentos del congresista Héctor Becerril (Fuerza Popular) para crear un grupo que investigue la metodología y acciones de las empresas encuestadoras. La iniciativa fue aprobada por mayoría. Este diario reportó que los votos a favor fueron de Segundo Tapia, Luis López, Héctor Becerril, Juan Carlo Yuyes, Marco Miyashiro, Mario Mantilla, Esther Saavedra y Yeni Vilcatoma, de Fuerza Popular; Mauricio Mulder (Apra), Horacio Zeballos (Nuevo Perú), Janet Sánchez (Contigo); Glider Ushñahua (Unidos por la República) y Rebeca Cruz (APP).

Sorprendentemente, al ser interrogada por el periodista Jaime Chincha sobre el porqué de su apoyo a la investigación, la congresista respondió con mucha convicción que ella no había estado presente.

"No, no estuve [...] Precisamente en esos instantes que se estaba dando esa votación estaba dando una entrevista porque el día de ayer desde muy temprano [...] hemos estado en el Instituto Materno Perinatal visitando in situ y haciendo las constataciones de cómo se encuentran nuestros niños de aquí de Lima", dijo la también presidenta de la Comisión de Salud del Parlamento.

"No estuve en ese momento de esa votación, estuve en las otras votaciones [...]. Me abstengo de esa votación. En ese momento yo no he estado", insistió ante la pregunta sobre su participación en Fiscalización, grupo parlamentario que finalizó aprobando la creación de la comisión.

Sin embargo, un video de El Comercio sobre la mencionada votación, así como fotografías de la sesión, constatan no solo que la parlamentaria estuvo presente durante la decisión adoptada por la Comisión de Fiscalización, sino que, efectivamente, votó a favor.

Los registros gráficos del diario muestran a la congresista escuchando la exposición de su colega Héctor Becerril y sentada en todo momento en la mesa de votación. En el video se observa claramente cuando el presidente de la Comisión de Fiscalización, Segundo Tapia, anuncia el inicio de la votación y recoge en voz alta los votos de los parlamentarios presentes. Al llegar a Rebeca Cruz, esta levanta la mano y Tapia sentencia “Cruz Tévez, a favor”.

Rebeca Cruz se sentó al lado de la congresista Yeni Vilcatoma (FP). El video que le sigue a esta foto hace notar que sí estuvo durante la votación sobre las encuestadoras. (Foto: GEC)

Este Diario se comunicó con la congresista Rebeca Cruz quien nos dijo que se "confundió" durante el programa y que está a favor de que "se transparenten" las encuestas. Sin embargo, afirmó que creyó no haber votado por esta iniciativa, sino por la de investigar el mensaje de 28 de julio.